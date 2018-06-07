Мумия ястреба обернулась эмбрионом человека

Вместо мумии ястреба или сокола в древнеегипетском саркофаге оказался дефективный зародыш.

На полпути между Лондоном и Дувром, в графстве Кент, лежит небольшой городок Мейдстоун, в котором есть преотличный исторический музей и галерея. В 1925 году местный врач передал в дар египетскую "мумию сокола или ястреба", которую периодически выставляли на всеобщее обозрение.

Никто из кураторов музея даже тогда не знал, где была найдена эта мумия, чей саркофаг состоит из слоев льна или папируса, покрытых декоративным гипсом или алебастром. На верхней части саркофага — изображение, смахивающее на ястреба или на сокола.

"Из-за изображения на саркофаге считалось, что это мумия вотивной птицы", — говорит в интервью порталу Live Science биоархеолог и профессор антропологии из канадского университета Западного Онтарио Эндрю Нельсон (Andrew Nelson).

Вотивные дары (от латинского votivus - торжественно обещанный, посвященный богам) являлись смягченным вариантом жертвоприношения. В зависимости от состояния посвящающего это был малый или большой предмет — посвятительный дар божеству, приносимый из благодарности или по обету.

Поскольку древние египтяне в массовом порядке мумифицировали всякую живность, поначалу "ястребок" ничем не привлекал к себе внимания. В Древнем Египте поклонялись зооморфным богам, и египтологи полагали, что мумия животного помогала обеспечить связь умершего с миром богов.

Однако три года назад британские специалисты, которые исследовали более 800 мумий крокодилов, кошек и прочих животных, схватились за голову: лишь около трети мумий действительно содержали останки животных. В другой трети были частичные останки. В остальных находился всяческий мусор.

В том числе и по этой причине решили исследовать и "птичку", возрастом в 2100 лет. При помощи микрокомпьютерной томографии, позволяющей получать изображения с высоким разрешением, не открывая при этом саркофаг, удалось получить изображение крошечного эмбриона.

Гестационный возраст плода (то есть срок, который ребенок провел в утробе матери с момента зачатия) — от 23 до 28 недель. Поскольку, по словам исследователей, вся верхняя часть черепа зародыша не сформирована и отсутствуют большие полушария головного мозга, а также кости свода черепа и мягких тканей, у плода наблюдается внутриутробный порок — анэнцефалия.

Другой подтвержденный случай обнаружения египетской мумии с анэнцефалией описан в 1826 году французским зоологом Этьенном Жоффруа Сент-Илером (Etienne Geoffroy Saint-Hilaire). Этот артефакт, по словам Нельсона, обнаружили "в карьере вотивных мумий бабуинов".

По признанию исследователей, плод, похоже, был тщательно мумифицирован. Кроме того, на саркофаге изображены египетский бог подземного мира Осирис, лежащий на похоронных носилках, и стоящие над ним богини Изида и Нефтида.

Над Осирисом парит птица Ба (символ души человека, отлетающей после его смерти в иной мир, у которой тело сокола или ястреба с головой человека), а над ним — Уджат, также око Ра или глаз Гора, который, по выражению Нельсона, является "символом заступничества и хорошего здоровья".

"Это был трагический момент для семьи потерять своего младенца и произвести на свет очень странно выглядящий, а не нормальный плод, — отметил Нельсон в своем заявлении. — Значит, это был особый индивидуум".

По мнению Нельсона, у мумии, возможно, было "могущество", несмотря на то что в то время она была еще зародышем. "Предположение, что у эмбриона была власть или могущество, исходит из законного ходатайства, датируемого временем Римской эпохи, в котором земледелец жалуется на кого-то, кто украл его зерно и использовал зародыш, чтобы ему не помешали совершить кражу", — сказал Нельсон. Судя по рассказу, вор бросил плод на земледельца, и "сила эмбриона была такой, что земледелец и несколько деревенских старейшин были парализованы", добавил Нельсон.

Микрокомпьютерная томография была проведена в Великобритании на базе оборудования Nikon Metrology, а о результатах исследования было доложено на внеочередном Всемирном конгрессе по изучению мумий, который проходил на испанских Канарских островах.

Читайте также:

Дочь творца вселенной опознают по ДНК

Тайны египетских мумий раскрыл анализ ДНК

Методы бальзамирования в Древнем Египте

← Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook