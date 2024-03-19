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Антон Бекетов
Генетик Фридман: как нанопластик попадает в организм человека

Генетик Фридман: избыток нанопластика создаёт в клетках "окислительный стресс"

3:40
Наука » Экология » Природа

На земле скопилось 7 млрд тонн пластиковых отходов. Правда ли, что микро- и нанопластик присутствует везде, даже в продуктах питания; как частицы пластика попадают в организм человека; чем опасен пластик; как можно уменьшить его негативное влияние на человека и экологию, Pravda.Ru рассказала сотрудник Института общей генетики РАН, к. биол. н. Марина Фридман.

Генетик Фридман: избыток нанопластика создаёт в клетках "окислительный стресс"
Фото: "Plastic Pollution in Ghana" by Muntaka Chasant is licensed under CC BY-SA 4.0.

— Марина Владиславовна, каждый день в мире выбрасывается миллион тонн пластиковых отходов. Можно ли сказать, что земля и вода повсюду содержат в себе частицы микропластика?

— Безусловно, частицы пластика содержатся повсеместно в любых средах, любых географических местах. Нет продуктов, в которых не было бы микро- и нанопластика. Ещё одной проблемой является то, что пластик крайне плохо биоразлагаем — на несколько поколений явно хватит.

Опасность пластика зависит от состава, что там использовалось в качестве пластификатора, и от размеров частиц, потому что, например, микропластик (5 мм и меньше) входит и выходит, он не может проникать глубоко в организм. Другое дело, что такие микрочастицы собирают на себе:

  • бактерии,
  • аллергены.

Как тополиный пух: он сам по себе не аллергенен, но собирает на себе аллергены, бактерии.

В свою очередь, нанопластик проникает в организм, проходит сквозь слизистую кишечника. Размеры наночастиц исчисляются микрометрами, первыми микрометрами, десятками микрометров. В клетках организма избыток таких частиц может создавать окислительный стресс. Дело в том, что кислород исходно был для живых организмов страшным ядом, и он таковым и остался, он же всё окисляет с большой активностью. Бывает, что в клетке возникает большое количество активных форм кислорода, которые набрасываются на всё, что можно, вступают в химические реакции, и клетке приходится как-то с этим справляться. Вот такую реакцию запускает избыток наночастиц пластика.

— Учёные нашли взаимосвязь между инсультами, инфарктами и влиянием микропластика на организм человека. Можно ли вывести из организма микропластик или он накапливается?

— Микропластик, я думаю, выходит. Более серьёзная проблема с нанопластиком, потому что он может накапливаться, и не только в человеке, но и в продуктах питания. При этом мы не можем предсказать, где его накапливается больше. Вроде как мы всё сделали экологически чистое, а микро- и нанопластика там много или, наоборот, их может быть мало там, где мы ожидаем заметного загрязнения.

Например, простое кипячение воды заставляет частицы пластика осаждаться на стенках. Это значит, что чайник надо чаще менять или мыть.

Что ещё можно сделать? Дело в том, что часть пластиковых частиц не возникает спонтанно в результате разрушения и истирания пластиков, а сознательно добавляется в разные вещества, например, в косметику для пилинга. Значит, от этой практики надо отказываться. И надо отказываться от использования пластиков с наиболее вредными пластификаторами, которые, разлагаясь, выделяют токсины.

Пластик бывает разного химического состава, может выделять и не выделять те или иные химические вещества. Причём понятно, что с мелкими частицами это происходит интенсивнее, то есть действие пластика зависит от его размера. Самое неприятное, что если более-менее известно количество микропластика в разных продуктах, то количество наночастиц мерили гораздо реже, а их в разных средах содержится намного больше.

Автор Антон Бекетов
Антон Бекетов — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Темы экология марина фридман
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