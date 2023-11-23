Приземление во льдах: в Антарктиде сел самый большой самолёт в истории материка

3:54 Your browser does not support the audio element. Наука Экология Природа

15 ноября в Антарктиде впервые в истории совершил посадку самолёт Boeing 787 Dreamliner. Воздушное судно, способное вместить более 300 пассажиров, стало самым большим самолётом среди приземлявшихся на континенте и доставило на аэродром норвежской исследовательской станции "Тролль" 45 человек и 12 т научного оборудования для изучения Антарктики.

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Перелёт был совершён в интересах Норвежского полярного института: большую часть пассажиров самолёта составили ученые этой организации. Вместе с ними в Антарктиду прибыли исследователи из других стран, направляющиеся на свои рабочие станции.

Boeing 787 Dreamliner с собственным названием Everglades совершил приземление на взлётно-посадочную полосу длиной 3 км и шириной 60 м, сделанную из льда и снега. Несмотря на необычное ледяное покрытие, посадка самолёта прошла штатно, сообщает Norse Atlantic Airways, USA Today.

"Мы гордимся, что внесли вклад в эту важную и уникальную миссию. Это истинное свидетельство высокоуровневой подготовки и мастерства наших пилотов и экипажа, а также нашего сверхсовременного самолёта Boeing", — подчеркнул Бьорн Туре Ларсен, генеральный директор авиакомпании Norse Atlantic Airways, отвечавшей за рейс.

Станция "Тролль" расположена на Земле Королевы Мод и достаточно труднодоступна: она удалена от антарктического берега примерно на 235 км. Несмотря на ночное время, прибывший самолёт озарили яркие лучи Солнца: в Антарктиде сейчас царит полярный день.

Самолёт отправился в полёт из Осло 13 ноября, сделав 40-часовую остановку в Кейптауне (Южно-Африканская Республика) прежде, чем приземлиться в Антарктиде. Возможности Dreamliner позволили самолёту совершить перелёт из Кейптауна в Антарктику и обратно без дозаправки, что делает путешествия быстрее и помогает решить проблему перевозки и хранения топлива в полярных условиях. Это важно для экологической безопасности материка.

Идеальным для исследовательских антарктических миссий Boeing 787 Dreamliner делает и его вместимость: в самолёте расположены 3 грузовых отсека общей вместимостью 150 м3. А сама система погрузки Dreamilner позволяет максимально легко размещать в самолёте поддоны и контейнеры.

Использование современного вместительного самолёта для перелётов в Антарктиду имеет большое экологическое значение. Высокотехнологичное воздушное судно, способное за один раз доставить на материк большое количество грузов, позволит уменьшить число авиаперелётов в Антарктиду. Это, в свою очередь, поможет снизить объём углеродных выбросов в атмосферу, провоцирующих глобальное потепление, и свести к минимуму вредоносное влияние человеческой деятельности на экосистему Антарктиды.

Стоит отметить, что 15 самолётов Dreamliner, которыми располагает компания Norse Atlantic Airways, в целом позиционируются как более безвредные для окружающей среды в сравнении с аналогами.

Возможность посадки Dreamliner на полярном материке имеет большую ценность и для развития научных исследований.

"Приземление самолёта таких больших размеров открывает абсолютно новые логистические возможности для станции "Тролль", что также внесёт свой вклад в расширение норвежских научно-исследовательских работ в Антарктиде", — сообщила директор Норвежского полярного института Камилла Брекке.