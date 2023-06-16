ИИ лишает нас кислорода: углеродный след новой технологии

2:59 Your browser does not support the audio element. Наука

Генеративный ИИ, передовая технология, используемая в чат-ботах и генераторах изображений, произвела революцию в различных отраслях. Однако, энергетические потребности генеративного ИИ могут быть значительными, что ставит вопрос о будущем углеродном следе общества. В этой статье мы рассмотрим энергозатраты генеративного ИИ, экологические последствия и потенциальные решения для смягчения его воздействия.

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Растущие потребности в энергии

Хотя данные об углеродном следе одного генеративного запроса ИИ ограничены, некоторые эксперты отрасли оценивают его в четыре-пять раз выше, чем при запросе в поисковой системе. С ростом популярности чат-ботов и генераторов изображений, а также с внедрением языковых моделей ИИ в основные поисковые системы, такие как Google и Microsoft, количество генеративных запросов ИИ, получаемых каждый день, может вырасти в геометрической прогрессии.

ИИ-боты в поиске: тенденция, меняющая игру

Дополнительная проблема возникает в связи с необходимостью постоянного обновления моделей ИИ. Например, ChatGPT был обучен на данных до 2021 года, не имея представления о событиях после этого. Хотя точный углеродный след от создания ChatGPT не раскрывается, он, скорее всего, выше, чем у GPT-3. Регулярное воссоздание модели для обеспечения актуальности знаний еще больше увеличит потребление энергии.

Тем не менее, взаимодействие с чат-ботом может обеспечить более прямой и немедленный способ получения информации по сравнению с поисковой системой. Вместо просеивания многочисленных ссылок пользователи получают прямой ответ, схожий с ответом человека (при условии, что вопросы точности решены). Возможность быстрого доступа к информации может частично компенсировать повышенное потребление энергии по сравнению с традиционными поисковыми системами.

Прокладывая путь вперед

К счастью, ИИ имеет потенциал для работы на возобновляемых источниках энергии. Если перенести вычисления в регионы, изобилующие "зеленой" энергией, или планировать вычисления в периоды высокой доступности возобновляемой энергии, выбросы можно сократить в 30-40 раз по сравнению с сетями, в которых преобладает ископаемое топливо.

Более того, давление общества может сыграть решающую роль в том, чтобы побудить компании и исследовательские лаборатории раскрывать информацию об углеродном следе их моделей ИИ, что уже практикуется некоторыми из них. В будущем потребители могут даже использовать эту информацию для выбора "более экологичного" чатбота, тем самым стимулируя компании уделять приоритетное внимание энергоэффективности.

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