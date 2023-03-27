Людям необходимо искоренить предрассудки о собственном умственном и физическом здоровье

0:18 Your browser does not support the audio element. Наука Экология Человек

Когда-то был известен своими научными исследованиями в области человеческого мозга французский врач-социолог Тулуз. Это было ещё тогда, когда человечество ничего не знало о нейронах, протонах и пи-мезонах.

Речь шла о развитии наших душевных сил. Правда, современники, читая заголовок исследований Тулуза, полагали, что врач посвятил свою работу детям. Мол, это педагогический трактат, который может быть полезен только учителям и воспитателям. Отнюдь. По большому счёту, его "подопытными" были взрослые люди. Ведь здесь было немало советов и рекомендаций, как устроить и держать в равновесии свою духовную жизнь.

Предрассудки, которые надо искоренить

Обладая большими познаниями в области медицины и психологии, Тулуз нередко совершенно расходился с общепринятыми аксиомами в области человекопознания, которые и сегодня весьма актуальны. Человек мало чем отличается от себе подобных вековой давности. Разве что, научился жать на разные кнопки.

Многие с восторгом приняли его исследования, рекомендовав лишь сменить заголовок работы на "предрассудки, которые необходимо искоренить". В частности, речь идёт об условиях, которые лучше всего способствуют нашему отдыху. Как известно, лучшим средством против переутомления считается полное прекращение занятий. А в более тяжёлых случаях, где нас уже ожидает нервное расстройство, даже полная перемена образа жизни. По словам доктора, оба этих рецепта совершенно не достигают цели и если до сих пор рекомендуются врачами — это по незнанию.

Человек не может жить без труда (если он не опустился до безобразия) и продолжительный отдых всё равно ведеё к тому, что мы и здесь постоянно пытаемся найти себе какое-нибудь дело. Будь это чтение книги, игры или, наконец, починка забора.

С другой стороны, перемена образа жизни действует сплошь и рядом разрушительным образом. Доктор приводит в пример госслужащих и чиновников, которые после продолжительной работы, привыкнув ежедневно исполнять свои обязанности под гнётом железной дисциплины, после выхода на пенсию начинают быстро опускаться. Хотя, при наличии пенсионного досуга и отдыха их здоровье, наоборот, должно улучшаться, а не портиться.

"Каждый организм подчиняется закону, который требует от человека, чтобы периоды работы всегда чередовались с периодом отдыха. Лучше всего за этим следит наше сердце", — отмечал Тулуз.

Сердце расширяется и сокращается почти каждую секунду через равномерные промежутки времени. И такой ритм оно задаёт 100 тысяч раз в сутки. И так, без остановки до нашей кончины. Наше сердце не знает долгого ночного отдыха. Бьётся оно и во сне, правда чуть медленнее. Оно устраивает себе отдых после каждого сокращения таким образом, что, остановившись на долю секунды, прогоняет накопившуюся усталость, принимаясь вновь за работу.

Другим условием, не позволяющим человеку уставать, является регулярность труда. И важно знать, что необходимое условие производительности всякой работы — отсутствие торопливости.

Главное — не секс, а хорошо выспаться

Также Тулуз опроверг известное всем выражение о том, что спорт является лучшим отдыхом после усиленного умственного труда. Чушь. Физиология доказывает, что, наоборот, работа мускулов утомляет мозг. И человек умственного труда, проработав часов шесть, а потом, сделав пробежку на пару километров с целью развеяться и прогнать усталость, в сущности, к умственной усталости добавляет и физическую. Действительно, женщины меньше мужчин думают о своей физической закалке, но живут то они дольше сильного пола. Вот и предлагает Тулуз оставить спорт для людей, не занимающихся умственным трудом, а ботаникам совершать лёгкие прогулки на свежем воздухе.

Весьма любопытен тезис в его исследованиях о сексе. Он прямо заявляет, что половые функции для человека — это роскошь, и отнюдь не необходимость. Деторождение в семье — это одно. Физические же потребности, от которых человек не может отказываться — это утоление голода, жажды и сон.

Немало в исследованиях доктора было посвящено и подрастающему поколению. В частности, речь шла об образовательном процессе. Тулуз считает, что образование должно быть сближено с жизнью. А этому нередко препятствует учебник. Сегодня чаще всего, мы знакомимся с жизнью не по нашим наблюдениям вживую, а по книжным описаниям.

Также досталось от Тулуза и математическим задачам, которые нередко далеки от реалий. Он рассказывал про школьницу, которая была примером в классе по решению задач, а став женой и матерью, не в состоянии была вычислить, сколько пойдёт сукна на костюм её сына. Тоже он говорит и о кабинетных учёных, которые, изображая историю или быт народа, которого и в глаза не видели, наивно полагают, что так оно и должно быть. Книга нередко заслоняет от нас жизнь.

Сложно не согласиться с доктором и сегодня. Развитию наших способностей наблюдать и подмечать не придаётся никакого значения при воспитании. К тому же, городская обстановка не способствует их укреплению. Следопытами, чаще всего, становились селяне. А горожане, даже живя в одном районе, не могут отличить один дом от другого. Да и с улицами напряг.

Тулуз посоветовал потренировать свою зрительную память. Стоя у витрины магазина, запомнить как можно больше товаров на полке. А потом всё это через определённое время воспроизвести. Пусть и мысленно. Вот вам и разведчик с тренированной зрительной памятью.

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