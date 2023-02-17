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Антон Бакетов

Сейсмолог: землетрясения в Крыму и на Кавказе не зависят от Турции

2:35
Наука » Экология » Природа

Может ли землетрясение в Турции и Сирии вызвать аналогичные бедствия в Крыму и на Кавказе, являются ли эти регионы РФ очень сейсмоопасными, и было ли сильное землетрясение 1927 года в Ялте связано в движением литосферных плит в Турции, рассказал зав. лабораторией сильных землетрясений и сейсмометрии Института физики Земли РАН Рубен Татевосян.

Сейсмолог: землетрясения в Крыму и на Кавказе не зависят от Турции

— Рубен Эдуардович, в феврале в Турции и Сирии произошло сильнейшее землетрясение за всю историю XXI века. Есть данные, что сдвиг этой литосферной плиты составил не менее трёх метров, некоторые турецкие прибрежные территории оказались затопленными. Сильные толчки ощущаются и в других странах. По прогнозам некоторых учёных, сдвиг этой плиты вызовет напряжение земной коры и распространит это напряжение далее, в сторону Кавказа и Крыма. Есть ли у вас прогноз, что следующее землетрясение может произойти на Кавказе или в Крыму?

— Дело в том, что Крым и Кавказ — это сейсмотектонические регионы, которые находятся достаточно близко к эпицентру турецкого землетрясения. Но там есть и свои проблемы.

Если вы откроете карту общесейсмического районирования России за 1997, 2015 или 2016 год, то вы увидите, что эти регионы находятся в очень сейсмоопасном районе.

Эти территории могут быть подвержены достаточно сильным сейсмическим воздействиям, однако для этого вовсе не обязательно, чтобы произошло землетрясение в Турции. Там есть свои очаги, и эти очаги время от времени дают о себе знать.

— Может ли землетрясение в Турции и Сирии спровоцировать землетрясения в России?

— Спровоцировать напрямую — навряд ли. Хотя, эти регионы достаточно близко расположены, но это всё-таки другие сейсмоактивные регионы. Тем не менее, полностью исключить такую вероятность нельзя. Но если всё же произойдёт землетрясение:

  • на Кавказе,
  • в Крыму,

то необязательно оно будет следствием того, что произошло в Турции. В конце концов, сильное землетрясение 1927 года в Ялте не возникло же после аналогичного турецкого стихийного бедствия. Хотя, оно было очень значительным, даже Ильф и Петров решили его включить в сюжет своей книги "Двенадцать стульев".

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Автор Антон Бакетов
Антон Бакетов — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Темы крым наука россия ученые турция землетрясение
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