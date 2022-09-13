Учёные считают, что Вселенная обладает сознанием

Человек и некоторые виды животных обладают тем, что принято считать сознанием. Одни исследователи полагают, что оно формируется мозговыми нейронами, другие — что сознание "приходит" откуда-то извне. Последней версии придерживаются различные религии и духовные учения.

Наконец, некоторые эксперты склонны считать, что вся наша Вселенная является одним сплошным сознанием. Эта концепция носит название "панпсихизм". И её, в принципе, можно доказать…

Квантовая природа сознания

Покойный физик и философ Джон Арчибальд Уилер пришёл к выводу, что на уровне квантовой механики частицы не обладают определённой формой или точной позицией до тех пор, пока не попадают в поле зрения наблюдателя, или пока они не бывают измерены. Учёный назвал это "антропным принципом". Кроме того, он утверждал, что каждая частица материи содержит частицу сознания.

Похожие гипотезы выдвигались и другими исследователями. Например, британский физик Роджер Пенроуз в 1980-х годах предположил, что сознание существует на квантовом уровне и находится в синапсах мозга. То есть, сначала оно возникает где-то во Вселенной в виде квантовых частиц, а затем заполняет и наш мозг.

"Законы физики создают сложные системы, а эти сложные системы приводят к сознанию, которое затем порождает математику, способную кратко и вдохновенно закодировать те самые основные законы физики, которые его породили", — говорил сэр Пенроуз.

Коллега Уилера и Пенроуза, физик-теоретик Бернард Хайш в 2006 году изложил гипотезу о том, что сознание может возникать и передаваться через квантовый вакуум или пустое пространство. В принципе, заявил он, сознание может генерироваться любой системой, способной воспроизводить определённое количество энергии.

Если призвать на помощь логику, то доказательства тут и не нужны. Нельзя поспорить с тем, что наше мироздание является вполне упорядоченным. Никакие сложные системы, например галактики, животный или растительный мир, не могли быть созданы без участия разумного начала. Если бы Вселенная развивалась в случайном порядке, в ней бы царил хаос, и человечество вряд ли могло бы появиться на свет.

Измерим сознание?

В свою очередь, невролог и психиатр Джулио Тонони из Университета Висконсин-Мэдисон (США) разработал концепцию, называемую интегральной теорией информации. Согласно ей, источником вселенского сознания является конкретный объект, просто мы ещё его не обнаружили.

При этом, говорит доктор Тонони, уровень сознания можно измерить. Он предлагает единицы измерения, которые именуются "фи". Эти параметры определяют, насколько сильно мыслящее существо способно контролировать себя и окружающий мир, ведь без сознания это просто невозможно.

Сознание и интеллект — это совершенно разные вещи, утверждает Тонони. Скажем, компьютеры способны успешно решать многие задачи, но, в отличие от человека, не имеют собственной воли.

Один мозг — хорошо, а два — лучше

Невролог Кристоф Кох из Алленовского института науки о мозге (Сиэтл) указывает на то, что биологические объекты обладают сознанием, так как при изменении ситуации они способны изменять своё поведение.

Что же касается "вселенского" сознания, то Кох намерен в ближайшее время провести ряд экспериментов по физическому соединению мозгов двух животных (пока речь идёт о мышах). Если у грызунов получится после этого мыслить коллективно, то можно говорить о "всеохватности" сознания.

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