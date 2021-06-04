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Автор Игорь Буккер

Английские слова означают совсем не то

Наука

Довольно часто лингвисты полагают, что наиболее точное значение того или иного слова напрямую связано с его этимологией, с его происхождением, с его первоначальным, исконным значением. Логично на первый взгляд, но зачастую реальность опровергает наши устоявшиеся представления. Вы удивитесь, какой смысл вложен в слова, помимо вашего желания. Некоторые английские слова и выражения выявляют нутро человека лучше любой психоаналитики.

Британия
 

Почти никто из тех, кто произносит фразу "на старуху бывает проруха", не подозревает, что же такое "проруха", которая случается и у старушек. Благодаря этимологическому словарю можно выяснить — речь идет о месячных выделениях, которые более свойственны молодым, нежели пожилым женщинам.

Современный английский язык плох для…

Поскольку международным языком в настоящее время является английский, как в Средневековье был латинский, то приведем несколько любопытных примеров словоупотребления широко известных английских слов.

Прошу обратить внимание, что англоязычные страны отпали от православного христианства не в силу только исторических причин. Объективно сам английский язык развивался в тренде внутреннего неприятия Святой Веры, несмотря на засилье всяких там квакеров, мормонов и прочих святош.

1. Pretty

Прилагательное, знакомое многим по голливудской сказке "Pretty Woman", которое в отечественном прокате превратилось в одно единственное существительное "Красотка". Оно происходит от древнеанглийского prættig — cunning, что означает "хитрость", "лукавство" и весь спектр синонимов.

От præt — trick — "хитрость", "штукарство", "уловка", не связанное с prat — "кретин", "идиот", которое первоначально относилось к ягодицам — buttocks (отсюда pratfall — буквально: "падение на зад". Фигурально выражаясь — "вызывающая смех оплошность").

Мисс Америка

К XV веку довольно частенько словечком pretty описывали нечто искусно и оригинально сделанное. Чаще всего вскоре его стали использовать для описания привлекательной или красивой — женщины или ребенка, хотя в дневнике Сэмюэла Пипса (Samuel Pepys) выражение very pretty man — "очень красивый мужчина" — относится к некоему доктору Кларку.

В ироническом смысле pretty используется, например, в выражении pretty kettle of fish — "затруднительное, неловкое и неприятное положение, в которое кто-то угодил".

2. Tall

Происходит от древнеанглийского слова swift или active, в смысле "быстрый" или "активный". К XV веку оно стало означать "красивый" или "элегантный". Его использование в значении "умелый" привело к появлению таких выражений, как:

  • tall of hand — "удобный", "ручной", "имеющийся под рукой";
  • tall of tongue — "умение спорить", "хорошо аргументировать".

В XVI веке появляются значения, связанные с ростом человека или неким преувеличением, из которых возникло выражение tall story — "выдумка", "небылица", "байка". Вообще, некоторые английские прилагательные, которые в современном языке существуют для описания внешности человека, изначально подразумевали физическую ловкость и сноровку:

  • красивый, симпатичный и внешне привлекательный — handsome — изначально easy to handle, то есть "легкоуправляемый";
  • clever — в нынешнем значении "умный", "толковый", "смышленый" — изначально ловчила и прохиндей — dexterous;
  • buxom — "пышущий здоровьем" — означало obedient — "послушный" или "покорный (от bow в значении to bend the neck — "подставлять шею под ярмо").

3. Silly

Дурачка или придурковатого в "доброй старой Англии" называли:

  • happy или fortunate — "счастливым" или "удачливым, везучим";
  • позже pious — holy "благочестивым" или "святым".

В ницшеанском духе, когда предки немецкого философа еще даже не появились в проекте, таких не от мира сего людишек стали презрительно называть weak — "слабаками" или helpless — "беспомощными".

Бедность
 

Трудно отделаться от ощущения, что нынешние либералы, где бы они ни жили или на каком языке ни разговаривали, всем своим нутром презрительно относятся к "простоватым", "деревенским" или "лишенным светского лоска" людям — rustic, из которого возникло понятное многим обозначение "юродивого" foolish — "глупый", "дурацкий".

Этимология английского слова nice — "хороший", "славный", "классный" и т. д. — наглядный пример того, как оскорбление постепенно превращалось в свою противоположность. Изначально nice произошло от латинского nescius — "невежественный", "безграмотный". Попросту говоря, дурачок-невежа.

4. Naughty

В древнеанглийском языке быть naughty — непослушным, озорным, шаловливым — значило быть бедным, буквально "не иметь ничего" (to have naught или nothing). Позднее возникла ассоциация с невоспитанными детьми, которых в наказание ставят в угол — naughty corner.

Игривое обозначение гениталий naughty bits впервые прозвучало в суперпопулярном скетче британской комик-группы "Монти Пайтон" (Monty Python) в 1970 году. Этот эвфемизм считался слишком явным для американской аудитории, и его приходилось запикивать, когда шоу транслировали для телезрителей в США.

5. Sad

Английский язык относится к германской группе языков, несмотря на некоторое засилье в нем романских слов, возникших в речи правящего класса после нормандского завоевания острова. По этой причине древнеанглийское прилагательное sæd означало "сытный", "сочный", как и немецкое satt. В английском языке оно приобрело от латинского satis значение "достаточный" или "довольный".

Богач
 

К XIV веку sæd уже понимался в значении settled, firm или resolute — "устойчивый", "неизменный", "непоколебимый" или "решительный человек".

Современное использование sad в значении sorrowful — "печальный", "скорбный" восходит к древнеанглийскому, где это слово уже несло чувство усталости от чего-то или утомления, словно бы удовлетворение быстро переходит в тоску.

Удивительно, выражающее все оттенки "счастья" слово happy англичане позаимствовали у разграбивших север Англии викингов, оно заполнило пробел, образовавшийся из-за меняющегося употребления слова silly — "глупый". Первоначально оно означало "удачливый", "фартовый" — смысл, сохраненный в обороте by happy chance — "по счастливой случайности".

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Редактор: Ирина Гусакова, Куратор: Владимир Губарев
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