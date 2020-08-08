Приложение Triller стало хитом на волне скандалов с TikTok

Неопределенность работы TikTok в Штатах в частности и в мире в целом позволяет конкурентам наращивать обороты. Аналогичное по функционалу приложение Triller взлетело на вершину хит-парадов магазинов приложений в более чем 10 странах. Менеджеры Triller отчитываются о росте скачиваний в 20 раз, что приближает приложение к 250 миллионам активных пользователей в мире.

Триумф Triller: в нужном месте и в нужное время

Во Франции, Индии и США Triller триумфально обошел в списках популярности таких "мастодонтов", как Snapchat и TikTok.

"Мы очень рады такой популярности и очень волнуемся — столько новых пользователей! Данная ситуация соответствует нашему ключевому принципу: Triller — там, где он вам нужен", — рассказал генеральный директор Майк Лу.

Интересно, что Triller, у которого около 50 миллионов активных пользователей ежемесячно, существует уже много лет и ранее хитом не считался, но ситуация вокруг запрета TikTok позволила ему значительно увеличить охват.

К чести руководства Triller, они активно работают с аудиторией: уже анонсированы эксклюзивные материалы для боя "Майк Тайсон против Роя Джонса-младшего", несколько новых функций и активная "работа над ошибками". Это ценят как пользователи, так и руководители площадок: например, в Google Play приложение получило значок "Выбор редакции".

В настоящий момент новые обновления будут направлены на добавление опций работы с камерой (фильтров, режимов редактирования), а также "раскрутку" недавно купленного приложения для проведения прямых трансляций Hallogen.

Ситуация на рынке: все ждут решения Трампа

Triller уже оценили и прорекламировали даже мировые звезды: Chance the Rapper, Карди Би, Алиша Кис. И на достигнутом успехе в Triller не остановились: руководство подало в суд на TikTok. По мнению представителей Triller, функция TikTok, позволяющая пользователям "склеивать" несколько видео при использовании одной и той же звуковой дорожки, нарушает патент, который был выдан соучредителям Triller Дэвиду Лейберману и Сэмюэлю Рубину 3 года назад.

Triller — не единственные представители рынка, активно пользующиеся проблемами TikTok: Byte, еще одно американское видео-приложение, созданное соучредителем Vine, также получило "волну" новых пользователей за несколько последних месяцев и теперь активно борется с Triller за первое место в магазинах приложений для iOS и Android.

Касательно судьбы TikTok остаются вопросы: по данным СМИ, приложение или права на него хочет купить Microsoft, однако такое решение не может пройти без одобрения Трампа. Будет ли Microsoft владельцем приложения — или его просто запретят, как в Индии? Пользователи ждут, листая видео в Triller и Byte.