Дислексия - болезнь или дар природы?

Самые последние результаты неврологических исследований подтверждают уже давно имеющиеся подозрения, что нарушение чтения и письма может быть связано с нарушением обработки речи в мозге.
Хотя слово "дислексия" в переводе с греческого означает "нарушение речи", обычно под этим термином понимают трудности в обучении детей чтению. Проявление дислексии выражается в замене звуков и слов, пропуске букв, чтении по слогам и отсутствии понимания прочитанного. В большинстве европейских стран дислексия означает все проблемы, так или иначе связанные с письменной речью: овладение навыками чтения и письма, а также нарушения моторики и координации, синдром дефицита внимания и гиперактивности.
Все мы — каждый на свой лад — несовершенны. Среди таких людей (рука не поднимается написать "страдающих" от дислексии) есть не только довольно успешные и богатые представители шоу-бизнеса, как Шер и Кира Найтли, Том Круз и Федор Бондарчук, но и такие незаурядные таланты, как Владимир Маяковский и Чарли Чаплин. А еще целая когорта известнейших ученых и даже топ-менеджеров. Вот всего несколько имен: Леонардо да Винчи и Альберт Эйнштейн, Генри Форд и Стив Джобс.
Несмотря на отменные способности и отсутствие каких-либо других физических нарушений дислексия предполагает, по мнению медиков, стойкое избирательное нарушение усвоения чтения и всегда имеет нейробиологическую основу этого врожденного расстройства.
Группа исследователей из дрезденского Технического университета под главенством Катарины фон Кригштайн (Katharina von Kriegstein) опубликовала в Journal of Neuroscience статью, из которой явствует, что мужчины страдают меньшим количеством связей между таламусом, который передает слуховые сигналы в головной мозг, и Planum temporale, областью в коре головного мозга, которая отвечает за слух и звуки речи. Такой результат хорошо согласуется с широко распространенной среди специалистов гипотезой о том, что дислексия вызвана нарушением обработки речи.
Используя диффузионно-тензорную методику визуализации (diffusion tensor imaging, или DT-MRI), а также технику магнитно-резонансной томографии, которая отображает ориентацию и длину нервных волокон, группа исследователей пришла к заключению, что количество соединений по этому нервному пути коррелировало с таковыми в тесте с наиболее лучшими результатами в быстром именовании цифр и букв.
Кроме того, сравнение результатов рабочей группы с результатами контрольной группы, где не наблюдались нарушения чтения и письма, позволяют предположить, что эти ассоциативные пути коммуникации связаны с положительными результатами теста на чтение у этих людей.
Полученные данные дают не только новое представление о нейронных коррелятах навыков письма и чтения, как это следует из опубликованных результатов исследования, но также поспособствуют избавлению от подобных расстройств в будущем.
"Понимание нейрональной основы дислексии, — пояснила Катарина фон Кригштайн в разговоре с немецким интернет-порталом Spektrum.de, — будет иметь решающее значение для разработки ранней диагностики и таргетной терапии (targeted therapy)".
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