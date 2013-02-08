Мельница мифов: из неаполитанца в Наполеона

Всем известно, что Наполеон — это не только французский император, но еще и вкусный торт из слоеного теста. Но связано ли хоть как-то название сладости с именем великого полководца? Увы, на самом деле — нет. Хотя многие думают, что этот торт был любимым десертом императора, за что и получил свое имя. Наполеон знал его совсем под другим названием.

Действительно, торт под названием "Наполеон" окутывает куда больше мифов, чем знаменитого французского императора. До сих пор многие пытаются понять, что связывает великого полководца и кондитерское изделие из слоеного теста с кремовой прокладкой. На этот счет существует множество легенд, которые весьма интересны, но, увы, совершенно неправдоподобны.

Так, например, широко бытует легенда о том, что пирожное "Наполеон" было придумано в России в Москве в 1912 году к столетней годовщине победы русских войск над Наполеоном Бонапартом. Дело все в том, что первоначально пирожные выполнялись в форме треугольника — треуголки, которую носил Император. Считалось, что постепенное откусывание краев у этой треуголки должно было символизировать победу русских над французами в войне 1812 года. Позже пирожное стали делать прямоугольным, однако название сохранилась.

Однако эта версия имеет множество слабых мест. Во-первых, как мы знаем, треуголки во время той войны носили не только французские, но и русские полководцы. Ее надевал даже сам Государь Император Александр I. Так что в данном случае было несколько опасно ассоциировать обкусывание сладкой треуголки с победой именно над Наполеоном — блюстители нравственности могли заметить в этом оскорбление российского самодержца.

Во-вторых, документально известно, что торт "Наполеон" знали в России и раньше — его подавали на десерт во многих аристократических домах в начале XIX века, то есть еще до Отечественной войны 1812 года. Но уже тогда эта сладость называлась так же, как и сейчас. И, что самое интересное, в те времена повара называли ее "французским пирожным". Получается, что этот торт происходит из Франции?

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Действительно, если почитать популярные поваренные книги этой страны, то можно прочесть целую историю про возникновение этого торта. Как-то раз супруга Наполеона Жозефина застукала его во время флирта со своей фрейлиной. Она, соответственно, обиделась, и "отлучила" неверного мужа от супружеского ложа. Император хотел помириться с ней, однако не знал как, и тогда хитрый маршал Даву посоветовал ему сказать Жозефине, будто бы он на самом деле хотел выведать у фрейлины секрет приготовления вкуснейшего торта.

Жозефину, которая была сладкоежкой, все это чрезвычайно заинтересовало и она потребовала от супруга приготовить этот самый торт. Императору пришлось приказывать своим поварам срочно изготовить что-то такое, что привело бы его супругу в восторг. Повара же, не долго думая, взяли рецепт старинного пирога под названием "Королевская галета" и чуть-чуть изменили его — добавили между слоями теста заварной крем. Так и родился торт, который позже Жозефина назвала в честь своего супруга.

Иногда подобную легенду рассказывают немного по-другому: будто бы не Жозефина застукала императора с фрейлиной, а Наполеон уличил ее в супружеской неверности — и в данном случае заказчицей торта является именно она. Но это не меняет сути — главное, что в этой легенде говорится о том, что рецепт приготовления "Наполеона" был известен во Франции еще до того, как незнатный корсиканец стал Великим Императором.

И это действительно так — есть сведения, что торты, приготовленные таким образом, подавались еще к столу Людовика XV. Причем уже тогда кондитеры делали между слоями теста прокладку из заварного крема. То есть получается, что торт много старше самого Наполеона. Хотя на самом деле история данной сладости еще более длинная и интересная. И началась она отнюдь не во Франции.

Достоверно известно, что рецепт слоеного теста придумал француз Клавдий Геле еще в 1645 году. Он замесил тесто, завернул в него масло, сложил, раскатал и повторил процедуру несколько раз, затем сформировал батон и испек его. Некоторое время спустя талантливый кондитер извлек из печи необычно высокую выпечку, состоящую из множества слоев.

После этого Гелле, прославившись на родине, уехал в Италию для того, чтобы совершенствоваться в мастерстве кондитера. Он приехал во Флоренцию и устроился в пекарню братьев Моска. Его хозяева, однако, поступили весьма бесчестно — они украли рецепт слоеного теста у французского стажера и выдали его за собственное изобретение. Однако тот подал на них в суд, и Моска, опасаясь тяжб, бежал из Флоренции в Неаполитанское королевство.

И вот через несколько лет уже в Неаполе кто-то из работников пекарни (увы, его имя не сохранилось в истории) догадался проложить слои теста заварным кремом. Так и родился знаменитый торт, который, когда он достиг Франции, назвали "Napolitano", то есть "Неапольский". Похоже под этим названием он завоевал сердца короля и его придворных, после чего его стали называть "Королевской галетой". Однако данное название прижилось лишь на Версальской кухне, в народе же сладость по-прежнему именовали "Неаполитанцем".

Скорее всего, именно под этим названием он и попал в Россию в конце XVIII века вместе с аристократами, которые бежали в нашу страну, спасаясь от ужасов Великой Французской революции. Однако позже название несколько исказилось и "Неаполитанец" стал "Наполеоном" — оба слова звучат для русского уха похоже. Во Франции во время революции название этой сладости тоже изменилось — из "Королевской галеты" он стал Millefeuille, то есть "Тысячеслойным". Именно под этим названием, а не под каким другим, данное пирожное знали Наполеон и его супруга Жозефина.

Интересно, что именно так это пирожное называется во Франции до сих пор (в Италии, кстати — тоже). А вот в США и России оно носит гордое имя французского Императора, который здесь, как видите, совершенно не причем…