EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Антон Евсеев

Что заставляет листья монстеры "прохудиться"?

Наука » Экология » Природа

Американские ученые выяснили, почему комнатные растения монстеры обладают причудливо изрезанными листьями. Оказывается, это наследство их диких предков, что произрастают в тропических лесах. Под их полог прямой солнечный свет не проникает, и растениям приходится ловить солнечные блики. Ну, а для этого больше подходят листья с изрезанной пластинкой.

Что заставляет листья монстеры "прохудиться"?

Где выращивают монстеру на улице?

Сейчас монстера известна многим — эту замечательную лиану из рода Monstera, чьей родиной являются тропические леса Южной Америки, можно встретить и в домах, и в офисах, и в различных государственных учреждениях (чаще всего в виде комнатного растения используются одомашненные формы монстеры привлекательной — Monstera deliciosa). Открытое испанскими путешественниками в 1492 году, это растение теперь завоевало весь мир. Кстати, а прошлом веке монстеру успешно акклиматизировали в Южной и Восточной Азии и до сих пор ее там с большим удовольствием выращивают в садах — не только ради красивых листьев, но и еще из-за весьма сладких плодов, по вкусу напоминающими смесь банана с ананасом.

Почему монстера стала комнатным растением?

Однако в более северных странах это растение содержат в основном в помещениях. Оно весьма живописно, а кроме того, не требует особенных условий для произрастания. Даже освещенность для монстеры подходит средняя — а это весьма важно для регионов, где зимой световой день укорочен. Однако в основном монстеру любят за ее роскошные резные листья. Любопытно, что узор из дырочек и прорезей на листовой пластинке является индивидуальным для каждого растения — вы не найдете двух экземпляров с полностью идентичными листьями.

В связи с чем ученых заинтересовали дырки на листьях монстеры?

Однако эти прорези не только услаждают наш взор, но и уже давно сбивают с толку ученых. До последнего времени ботаники не могли понять, зачем листьям монстеры нужны эти дырки. Высказывались самые разные гипотезы:

  • что якобы эти дырки помогают растениям противостоять напору ветра,
  • или же они нужны для того, что бы регулировать температуру растения и количество воды в нем.

Некоторые даже предполагали, что отверстия в листьях помогают монстерам спрятаться от травоядных животных.

Читайте также: Растения тоже любят поболтать

Тем не менее, при экспериментальной проверке оказывалось, что все эти гипотезы неправомерны. Более того, всем, кто выращивал монстеру дома, хорошо известно, что самые первые листья у этого растения — цельные, то есть вообще без отверстий. Иногда даже получается вырастить монстеру так, что у нее вообще не образуется резных листьев (и автору этих строк такое не раз удавалось) — для этого нужно просто держать растение все время в тени. Хотя если какая-та часть этой лианы со временем все же попадет в более освещенную зону, на ней все равно появятся резные листья.

Монстера
Монстера

Похоже, именно эта особенность заинтересовала специалистов по физиологии растений из Университета штата Индиана (США). Ученые исходили из того, что в диком виде монстеры растут под пологом тропического леса, а третьем-четвертом ярусе (если считать за первый самые высокие деревья). А там всегда царит полумрак и растение по сути дела вынуждено довольствоваться в основном редкими бликами, а не прямым солнечным светом. Может быть разрезанный лист может более эффективнее захватывать световые волны, нежели это сделал бы цельный?

Дырки в листьях монстеры появляются из-за разного фотосинтеза

Для того, что бы проверить свою гипотезу, исследователи при помощи математических расчетов и составления компьютерных моделей сравнили, сколько света улавливает изрезанный лист монстеры и сколько — орган той же площади, но без дырок, то есть цельный. В результате выяснилось, что количество "пойманного" за день света было одинаковым, однако интенсивность фотосинтеза — разной. В цельном листе было много участков, где этот процесс совсем не начинался — просто из-за того, что на них совсем не попадали световые блики. А у изрезанного листа монстеры синтезом органики занимались все клетки его поверхности.

Таким образом, монстере нужны дырки для того, чтобы, сохраняя общую площадь листа, оптимизировать фотосинтез так, чтобы он шел с максимальной эффективностью. Действительно, зачем нужно "содержать" участки этого органа, которые практически никогда не работают из-за того, что на них не попадает свет? Ведь они продолжают поглощать минеральные вещества и органику, произведенную на других участках листа, но сами ничего для растения не делают. Следовательно, логичнее их просто убрать, сохранив при этом только те места, у которых максимальное количество шансов хотя бы раз в день поймать солнечный блик.

Это, кстати, объясняет еще и то, почему у всех молодых монстер листья цельные. Дело в том, что эти растения в естественной среде живут на деревьях, оплетая их подобно вьюнку. При такой жизни более молодые побеги всегда оказываются снизу, где весьма темно. Получается, что им нет смысла увеличивать листья или украшать их узором — света настолько мало, что сгодятся и небольшие цельные пластинки.

Читайте также: Растения-чужаки охотно идут на риск

Однако по мере того, как монстера растет, она поднимается все выше и выше. В итоге листья оказываются в той самой зоне, где уже можно улавливать солнечные блики. Именно тогда-то и происходит "расчленение" листовой пластинки — раз светлых просветов стало больше, то уже есть резон заняться ловлей "солнечных зайчиков". Ну, а для этого оптимальны большие и изрезанные листья…

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Моя монстера, уход за ней, и что делать с её воздушными корнями?!
Куратор: Владимир Губарев
Темы комнатные растения
Новости
Александр Васильев раскритиковал образ Манижи на "Евровидении"
Алла Духова рассказала о конфликте с Пугачёвой из-за Орбакайте
Диетолог рассказала, какие продукты полезно есть летом
Более половины россиян переживают из-за роста цен и низких зарплат
Принцесса Беатрис ждёт ребёнка
Переболевшая COVID-19 пенсионерка из Видного ждёт прививку и значок Vaccinated
Садовод: что делать весной со скошенной травой
Историк назвал причины бед в гуманитарных науках
Садовод перечислил причины небывалого нашествия майских жуков
За что осудили Николая Платошкина? Прямой эфир
Последние материалы
Александр Васильев раскритиковал образ Манижи на "Евровидении"
Что заставляет листья монстеры "прохудиться"?
﻿Мельница мифов: ласточка не метеоролог
Алла Духова рассказала о конфликте с Пугачёвой из-за Орбакайте
Мельница мифов: у слонов нет кладбищ
Как быстро снизить давление самостоятельно
Карта болезней: самодиагностика организма по языку
Диетолог рассказала, какие продукты полезно есть летом
Мария Мамиконян: в советской школе была прекрасная система образования
Более половины россиян переживают из-за роста цен и низких зарплат
Популярное
Общество
В супермаркетах появился новый способ обмана покупателей

Эксперт в сфере коммерции предупреждает покупателей в супермаркетах: Осторожнее с акцией "1+1".

В супермаркетах появился новый способ обмана покупателей
Надо ехать? Чулпан Хаматова объяснила эмиграцию из России
Общество
Надо ехать? Чулпан Хаматова объяснила эмиграцию из России
Полезно знать
Мельница мифов: у слонов нет кладбищ
Полезно знать
Мельница мифов: откуда взялись буки и баги?
Соломон Соловьев Знак зодиака 19 мая: знаменитые Тельцы Соломон Соловьев Любовь Степушова Военная операция Турции в Палестине не исключается Любовь Степушова Василий Амирджанов Интернет-силовики займутся воспитанием патриотов Василий Амирджанов
Зрение
Искры из глаз: научное объяснение феномена
Наука и техника
Домашний шпион: телевизор может следить за своим хозяином
Медведев заявил о возможной обязательной вакцинации от COVID в России
Общество
Медведев заявил о возможной обязательной вакцинации от COVID в России
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников