Что заставляет листья монстеры "прохудиться"?

Американские ученые выяснили, почему комнатные растения монстеры обладают причудливо изрезанными листьями. Оказывается, это наследство их диких предков, что произрастают в тропических лесах. Под их полог прямой солнечный свет не проникает, и растениям приходится ловить солнечные блики. Ну, а для этого больше подходят листья с изрезанной пластинкой.

Где выращивают монстеру на улице?

Сейчас монстера известна многим — эту замечательную лиану из рода Monstera, чьей родиной являются тропические леса Южной Америки, можно встретить и в домах, и в офисах, и в различных государственных учреждениях (чаще всего в виде комнатного растения используются одомашненные формы монстеры привлекательной — Monstera deliciosa). Открытое испанскими путешественниками в 1492 году, это растение теперь завоевало весь мир. Кстати, а прошлом веке монстеру успешно акклиматизировали в Южной и Восточной Азии и до сих пор ее там с большим удовольствием выращивают в садах — не только ради красивых листьев, но и еще из-за весьма сладких плодов, по вкусу напоминающими смесь банана с ананасом.

Почему монстера стала комнатным растением?

Однако в более северных странах это растение содержат в основном в помещениях. Оно весьма живописно, а кроме того, не требует особенных условий для произрастания. Даже освещенность для монстеры подходит средняя — а это весьма важно для регионов, где зимой световой день укорочен. Однако в основном монстеру любят за ее роскошные резные листья. Любопытно, что узор из дырочек и прорезей на листовой пластинке является индивидуальным для каждого растения — вы не найдете двух экземпляров с полностью идентичными листьями.

В связи с чем ученых заинтересовали дырки на листьях монстеры?

Однако эти прорези не только услаждают наш взор, но и уже давно сбивают с толку ученых. До последнего времени ботаники не могли понять, зачем листьям монстеры нужны эти дырки. Высказывались самые разные гипотезы:

что якобы эти дырки помогают растениям противостоять напору ветра,

или же они нужны для того, что бы регулировать температуру растения и количество воды в нем.

Некоторые даже предполагали, что отверстия в листьях помогают монстерам спрятаться от травоядных животных.

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Тем не менее, при экспериментальной проверке оказывалось, что все эти гипотезы неправомерны. Более того, всем, кто выращивал монстеру дома, хорошо известно, что самые первые листья у этого растения — цельные, то есть вообще без отверстий. Иногда даже получается вырастить монстеру так, что у нее вообще не образуется резных листьев (и автору этих строк такое не раз удавалось) — для этого нужно просто держать растение все время в тени. Хотя если какая-та часть этой лианы со временем все же попадет в более освещенную зону, на ней все равно появятся резные листья.

Монстера

Похоже, именно эта особенность заинтересовала специалистов по физиологии растений из Университета штата Индиана (США). Ученые исходили из того, что в диком виде монстеры растут под пологом тропического леса, а третьем-четвертом ярусе (если считать за первый самые высокие деревья). А там всегда царит полумрак и растение по сути дела вынуждено довольствоваться в основном редкими бликами, а не прямым солнечным светом. Может быть разрезанный лист может более эффективнее захватывать световые волны, нежели это сделал бы цельный?

Дырки в листьях монстеры появляются из-за разного фотосинтеза

Для того, что бы проверить свою гипотезу, исследователи при помощи математических расчетов и составления компьютерных моделей сравнили, сколько света улавливает изрезанный лист монстеры и сколько — орган той же площади, но без дырок, то есть цельный. В результате выяснилось, что количество "пойманного" за день света было одинаковым, однако интенсивность фотосинтеза — разной. В цельном листе было много участков, где этот процесс совсем не начинался — просто из-за того, что на них совсем не попадали световые блики. А у изрезанного листа монстеры синтезом органики занимались все клетки его поверхности.

Таким образом, монстере нужны дырки для того, чтобы, сохраняя общую площадь листа, оптимизировать фотосинтез так, чтобы он шел с максимальной эффективностью. Действительно, зачем нужно "содержать" участки этого органа, которые практически никогда не работают из-за того, что на них не попадает свет? Ведь они продолжают поглощать минеральные вещества и органику, произведенную на других участках листа, но сами ничего для растения не делают. Следовательно, логичнее их просто убрать, сохранив при этом только те места, у которых максимальное количество шансов хотя бы раз в день поймать солнечный блик.

Это, кстати, объясняет еще и то, почему у всех молодых монстер листья цельные. Дело в том, что эти растения в естественной среде живут на деревьях, оплетая их подобно вьюнку. При такой жизни более молодые побеги всегда оказываются снизу, где весьма темно. Получается, что им нет смысла увеличивать листья или украшать их узором — света настолько мало, что сгодятся и небольшие цельные пластинки.

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Однако по мере того, как монстера растет, она поднимается все выше и выше. В итоге листья оказываются в той самой зоне, где уже можно улавливать солнечные блики. Именно тогда-то и происходит "расчленение" листовой пластинки — раз светлых просветов стало больше, то уже есть резон заняться ловлей "солнечных зайчиков". Ну, а для этого оптимальны большие и изрезанные листья…

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