Растения тоже любят поболтать

Британские и австралийские биологи выяснили, что растения могут издавать звуки. Более того, они делают это не просто так, а для того, чтобы общаться друг с другом. Пока язык растений расшифровать не удалось, однако вполне возможно, что в ближайшем будущем это произойдет. И тогда любители цветов смогут напрямую общаться со своими питомцами.

Растения тоже любят поболтать

Вопрос о том, могут ли растения говорить, волновал ученых с давних времен. Причем речь идет не о том, могут ли наши зеленые братья общаться друг с другом — еще в прошлом веке было доказано, что они вполне способны обмениваться химическими сигналами, что тоже можно рассматривать как общение. В частности, с помощью выделения летучих веществ, растения могут сообщить своим соседям о том, что пришла пора цветения или созревания плодов (разумеется, соседи "поймут" сообщение только в том случае, если будут принадлежать к одному виду с "болтуном")

Более того, не так давно американским биологам удалось доказать, что другие летучие соединения, растения разных видов могут сообщать друг другу о приближении травоядных животных. Словом, молчунами представителей растительного мира назвать сложно. Однако исследователей интересовало совсем другое — возможны ли между растениями звуковые коммуникации.

Следует заметить, что долгое время все сообщения о том, что растения иногда издают звуки, рассматривались научным сообществом как недостоверные или даже лженаучные. И дело было вовсе не в косности и консерватизме ботаников, а в том, что в те времена не было настолько чувствительной аппаратуры, которая могла бы зарегистрировать столь слабые звуковые колебания. Поэтому многим исследователям, заявлявшим о том, что растения могут общаться при помощи звуков, их коллеги вполне серьезно рекомендовали обратиться к психиатрам.

И вот недавно группа австралийских и британских биологов, которую возглавляла Моника Гальяно из Университета Северной Австралии в Перте, выяснила, что наши зеленые собратья способны издавать звуки. Ученые использовали в своих экспериментах высокочувствительные акустические датчики, которые обычно применяются для изучения акустических особенностей антенн у насекомых. Объектом для исследований была выбрана всем известная кукуруза (Zea mays). Биологи поместили корни молодого растения в воду и, опустив туда же аппаратуру, стали фиксировать звуковые волны.

Растения тоже любят поболтать

Каково же было удивление исследователей, когда приборы зафиксировали регулярно повторяющиеся щелкающие звуки с частотой около 220 герц. Биологи поставили серию контрольных экспериментов, которые показали, что эти звуки издают именно корни, а не что-то другое (ведь мало ли чего может быть в воде). Сомнений не было — растение явно разговаривало с помощью звуков. Однако что же оно пыталось сказать? И кому, собственно говоря, были адресованы данные сигналы?

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Чтобы ответить на эти вопросы, исследователи решили "пообщаться" с кукурузой. Они стали посылать к корням звуковые сигналы той же частоты. Интересно, что корни отреагировали на это изменением направления своего роста. Если прежде они росли строго вниз, то после приема звукового сигнала вдруг резко развернулись по направлению к источнику. Когда биологи переместили этот источник, корни опять изменили направление.

Получается, что растение в данном случае вело беседу само с собой. Исследователи предположили, что, возможно, каждый корень, что рос с более высокой скоростью, посылал своим отстающим "коллегам" сообщение о том, в каком направлении нужно двигаться То есть фразу можно примерно перевести так: "Верной дорогой идете, товарищи!".

Интересно также, что, видимо, в сообщении как-то фигурировало слово "вода", потому что у двигающихся сквозь сухую почву корней звуковые коммуникации не были обнаружены. Однако не исключено, что в этой среде звук просто не удалось уловить, так как датчики, которыми пользовались биологи, не очень хорошо работают при низкой влажности.

Пока что ученым не удалось выяснить механизм, с помощью которого наши зеленые собратья способны генерировать звуковые волны. Не исключено, что это происходит при трении друг о друга каких-нибудь твердых неорганических включений, которых в цитоплазме растительных клеток всегда хватает. Также непонятно, общаются ли они только на частоте в 220 герц, или диапазон их коммуникаций куда более широкий.

В общем, биологи сами признают, что их результаты слишком сыры и неоднозначны, чтобы сразу объявить их научной истиной. Необходимы многочисленные проверочные эксперименты со стороны независимых групп. "Следующим шагом будет попытка разобраться, насколько различаются растения разных видов в способности производить и воспринимать акустическую информацию. Потом мы попробуем понять, что за информация закодирована в этих звуках", — комментирует результаты экспериментов ведущий автор исследования профессор Гальяно.

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Однако, тем не менее, прорыв все-таки сделан — возможность звуковых коммуникаций у растений научно доказана. И если впоследствии удастся понять их язык, то не исключено, что люди смогут общаться с представителями растительного мира напрямую. Это же, в свою очередь, сможет повысить урожайность. Кроме того, многим цветоводам, скорее всего, просто захочется поговорить со своими любимцами в саду. И такая возможность у них в скором времени появится…

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