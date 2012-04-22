Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды Магазин
Наука
Космос Природа Человек
Автор Антон Евсеев

Растения тоже любят поболтать

Наука » Экология » Природа print

Британские и австралийские биологи выяснили, что растения могут издавать звуки. Более того, они делают это не просто так, а для того, чтобы общаться друг с другом. Пока язык растений расшифровать не удалось, однако вполне возможно, что в ближайшем будущем это произойдет. И тогда любители цветов смогут напрямую общаться со своими питомцами.

Растения тоже любят поболтать
Растения тоже любят поболтать

Вопрос о том, могут ли растения говорить, волновал ученых с давних времен. Причем речь идет не о том, могут ли наши зеленые братья общаться друг с другом — еще в прошлом веке было доказано, что они вполне способны обмениваться химическими сигналами, что тоже можно рассматривать как общение. В частности, с помощью выделения летучих веществ, растения могут сообщить своим соседям о том, что пришла пора цветения или созревания плодов (разумеется, соседи "поймут" сообщение только в том случае, если будут принадлежать к одному виду с "болтуном")

Более того, не так давно американским биологам удалось доказать, что другие летучие соединения, растения разных видов могут сообщать друг другу о приближении травоядных животных. Словом, молчунами представителей растительного мира назвать сложно. Однако исследователей интересовало совсем другое — возможны ли между растениями звуковые коммуникации.

Следует заметить, что долгое время все сообщения о том, что растения иногда издают звуки, рассматривались научным сообществом как недостоверные или даже лженаучные. И дело было вовсе не в косности и консерватизме ботаников, а в том, что в те времена не было настолько чувствительной аппаратуры, которая могла бы зарегистрировать столь слабые звуковые колебания. Поэтому многим исследователям, заявлявшим о том, что растения могут общаться при помощи звуков, их коллеги вполне серьезно рекомендовали обратиться к психиатрам.

И вот недавно группа австралийских и британских биологов, которую возглавляла Моника Гальяно из Университета Северной Австралии в Перте, выяснила, что наши зеленые собратья способны издавать звуки. Ученые использовали в своих экспериментах высокочувствительные акустические датчики, которые обычно применяются для изучения акустических особенностей антенн у насекомых. Объектом для исследований была выбрана всем известная кукуруза (Zea mays). Биологи поместили корни молодого растения в воду и, опустив туда же аппаратуру, стали фиксировать звуковые волны.

Растения тоже любят поболтать
Растения тоже любят поболтать

Каково же было удивление исследователей, когда приборы зафиксировали регулярно повторяющиеся щелкающие звуки с частотой около 220 герц. Биологи поставили серию контрольных экспериментов, которые показали, что эти звуки издают именно корни, а не что-то другое (ведь мало ли чего может быть в воде). Сомнений не было — растение явно разговаривало с помощью звуков. Однако что же оно пыталось сказать? И кому, собственно говоря, были адресованы данные сигналы?

Читайте также: Растения могут вызвать оледенение

Чтобы ответить на эти вопросы, исследователи решили "пообщаться" с кукурузой. Они стали посылать к корням звуковые сигналы той же частоты. Интересно, что корни отреагировали на это изменением направления своего роста. Если прежде они росли строго вниз, то после приема звукового сигнала вдруг резко развернулись по направлению к источнику. Когда биологи переместили этот источник, корни опять изменили направление.

Получается, что растение в данном случае вело беседу само с собой. Исследователи предположили, что, возможно, каждый корень, что рос с более высокой скоростью, посылал своим отстающим "коллегам" сообщение о том, в каком направлении нужно двигаться То есть фразу можно примерно перевести так: "Верной дорогой идете, товарищи!".

Интересно также, что, видимо, в сообщении как-то фигурировало слово "вода", потому что у двигающихся сквозь сухую почву корней звуковые коммуникации не были обнаружены. Однако не исключено, что в этой среде звук просто не удалось уловить, так как датчики, которыми пользовались биологи, не очень хорошо работают при низкой влажности.

Пока что ученым не удалось выяснить механизм, с помощью которого наши зеленые собратья способны генерировать звуковые волны. Не исключено, что это происходит при трении друг о друга каких-нибудь твердых неорганических включений, которых в цитоплазме растительных клеток всегда хватает. Также непонятно, общаются ли они только на частоте в 220 герц, или диапазон их коммуникаций куда более широкий.

В общем, биологи сами признают, что их результаты слишком сыры и неоднозначны, чтобы сразу объявить их научной истиной. Необходимы многочисленные проверочные эксперименты со стороны независимых групп. "Следующим шагом будет попытка разобраться, насколько различаются растения разных видов в способности производить и воспринимать акустическую информацию. Потом мы попробуем понять, что за информация закодирована в этих звуках", — комментирует результаты экспериментов ведущий автор исследования профессор Гальяно.

Читайте также: Промышленный шум полезен для многих

Однако, тем не менее, прорыв все-таки сделан — возможность звуковых коммуникаций у растений научно доказана. И если впоследствии удастся понять их язык, то не исключено, что люди смогут общаться с представителями растительного мира напрямую. Это же, в свою очередь, сможет повысить урожайность. Кроме того, многим цветоводам, скорее всего, просто захочется поговорить со своими любимцами в саду. И такая возможность у них в скором времени появится…

Читайте также в рубрике "Наука и техника"

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы растения
Обсудить
Актуальная аналитика
Акушерство и гинекология
Новый научный подход: как запланировать и зачать "нужного" ребенка
Мир. Новости мира
Итоги обмена: Россия воюет, а Сенцов не террорист?
Природа
Растения тоже любят поболтать
Новости Все >
В архивах КГБ найдена информация на действующего президента Латвии
В Москве мужчина попытался украсть декоративное дерево около кафе
КХЛ назвала лучших хоккеистов первой недели сезона
Матвейчев: после выборов в оппозиции начнутся очень серьезные разборки
Летевший в Москву самолет экстренно приземлился из-за смерти пассажира
Актер из "Реальных пацанов" стал депутатом в Прикамье
Шипулин рассказал, чем собирается заняться в Госдуме
Во Владивосток прибыл крупнейший в истории России круизный лайнер
Британка вышла замуж за дерево, чтобы спасти парк
В онкоцентре Блохина по-прежнему не подтверждают массовые увольнения
Последние материалы
Британка вышла замуж за дерево, чтобы спасти парк
В онкоцентре Блохина по-прежнему не подтверждают массовые увольнения
Рогозин: желавшие влезть на закрытый НИЦ имеют "интересное гражданство"
Клип Тимати "Москва" установил рекорд по дизлайкам в российском YouTube
Растения тоже любят поболтать
В России выросло число просроченных платежей по кредитным картам
ЦСКА разгромил "Арарат" с хет-триком Нисимуры
В связи с избирательной кампанией в РФ возбуждено 11 уголовных дел
В 2019 году миллионеры купили в Москве недвижимости на 100 млрд рублей
Подушка безопасности: типы и как они работают
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Россия
Пенсионный возраст могут увеличить до 70 лет, заявили в Госдуме

Кабмин мог создать рабочую группу, которая готовит новое повышение пенсионного возраста и для мужчин, и для женщин, заявил депутат Госдумы Валерий Рашкин.

Пенсионный возраст могут увеличить до 70 лет, заявили в Госдуме
Нурмагомедов победил Порье. Полное видео боя
Единоборства. Новости и обзоры
Нурмагомедов победил Порье. Полное видео боя
Происшествия
Андрей Караулов: Взрыв "Буревестника". Почему молчит всесильный Шойгу?
Общество
Оригинальные завещания - шок для наследников
Россия
Пенсионный возраст могут увеличить до 70 лет, заявили в Госдуме

Кабмин мог создать рабочую группу, которая готовит новое повышение пенсионного возраста и для мужчин, и для женщин, заявил депутат Госдумы Валерий Рашкин.

Пенсионный возраст могут увеличить до 70 лет, заявили в Госдуме
Евгений Федоров: восстановим СССР - вернем Отечество
Бывший СССР
Евгений Федоров: восстановим СССР - вернем Отечество
Общество
Познер: управленцы из советского периода - главная проблема России
Происшествия
Андрей Караулов: Взрыв "Буревестника". Почему молчит всесильный Шойгу?
Полезно знать
Паразиты - незримые хозяева Земли

Поведение большинства людей на земле контролируется паразитами. Есть определенная ирония в том, что венец эволюции управляется простейшими организмами, которые могут заставлять своих носителей выполнять действия необходимые для реализации жизненного цикла паразита. При этом сам носитель предпринимает эти действии как бы по собственной воле.

Паразиты - незримые хозяева Земли
Андрей Караулов: Взрыв "Буревестника". Почему молчит всесильный Шойгу?
Происшествия
Андрей Караулов: Взрыв "Буревестника". Почему молчит всесильный Шойгу?
Изобретения
Секрет телепортации раскрыт?
Бывший СССР
Евгений Федоров: восстановим СССР - вернем Отечество
Василий Амирджанов Итоги обмена: Россия воюет, а Сенцов не террорист? Василий Амирджанов Соломон Соловьев Рожденные 10 сентября - Гороскоп дня Соломон Соловьев Игорь Буккер История нарциссизма: от селфи в сумасшедший дом? Игорь Буккер
Комментарии
В СПЧ обвинили "Голос" в дезинформации о количестве жалоб
В СПЧ обвинили "Голос" в дезинформации о количестве жалоб
Путин: если резко понизить зарплату чиновникам, они просто разбегутся
Рогозин: желавшие влезть на закрытый НИЦ имеют "интересное гражданство"
Британка вышла замуж за дерево, чтобы спасти парк
Пушков обвинил Катамадзе в лицемерии
В СПЧ обвинили "Голос" в дезинформации о количестве жалоб
Пушков обвинил Катамадзе в лицемерии
Пушков обвинил Катамадзе в лицемерии
Протоиерей Смирнов: мужчины России - "национальная трагедия"
Протоиерей Смирнов: мужчины России - "национальная трагедия"
Пенсионный возраст могут увеличить до 70 лет, заявили в Госдуме
Протоиерей Смирнов: мужчины России - "национальная трагедия"
Пушков обвинил Катамадзе в лицемерии
В СПЧ обвинили "Голос" в дезинформации о количестве жалоб
Жители Туркмении массово подают заявления на переселение в Россию
Пушков обвинил Катамадзе в лицемерии
Политолог: на выборах были вбросы, подвозы, "карусели"
Иллюзия выбора: школьникам в Татарстане навязывают татарский язык
В Грозном 18-летний житель республики открыл огонь по сотрудникам ГИБДД
Пенсионный возраст могут увеличить до 70 лет, заявили в Госдуме
История и современность
Паровоз, пароходы и другие изобретения в годы промышленной революции
Паровоз, пароходы и другие изобретения в годы промышленной революции
Паула Гитлер: как жила сестра знаменитого фюрера
Паула Гитлер: как жила сестра знаменитого фюрера
Минобороны рассекретило документы о пакте Молотова-Риббентропа
Минобороны рассекретило документы о пакте Молотова-Риббентропа
We are the mighty: ракета РФ "Булава" может уничтожить любой город США
We are the mighty: ракета РФ "Булава" может уничтожить любой город США
Каждый четвертый служащий ВМС США страдает от избыточного веса
Каждый четвертый служащий ВМС США страдает от избыточного веса
Мьянма намерена купить у России еще несколько истребителей
Мьянма намерена купить у России еще несколько истребителей
За что Чан Кайши наградил Власова орденом Золотого Дракона
За что Чан Кайши наградил Власова орденом Золотого Дракона
Накануне Бородино: почему русские так упорно защищали Шевардинский редут
Накануне Бородино: почему русские так упорно защищали Шевардинский редут
Россиян заставят платить в новую пенсионную систему
Россиян заставят платить в новую пенсионную систему
Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой
Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой
Фотогалереи
Патриоты российских дорог 5 Фото Патриоты российских дорог
Секрет молодости звезд 9 Фото Секрет молодости звезд
Ловись, крокодил, большой и маленький! 7 Фото Ловись, крокодил, большой и маленький!
Тот самый предел мечтаний 6 Фото Тот самый предел мечтаний
Племя толстопузых: герои на всю жизнь 7 Фото Племя толстопузых: герои на всю жизнь
Домашнее
Как выбрать ванночку для крохи: 6 изделий для удобного купания
Семейный гороскоп на 9 - 15 сентября: у Весов счастье и гармония, у Стрельцов развод
Почему срываются попытки бросить курить или начать заниматься спортом?
Мозговые сигналы выглядят одинаково во сне и при бодрствовании
Боязнь воды, "забытые" части тела и другие странные симптомы говорят о смертельных недугах
Укол от мигрени, "умные" контактные линзы и другие прорывы в медицине
Генетика объясняет, почему гормональные контрацептивы не всегда работают для женщин
Оптимизм и позитив дают больше шансов победить свой рак
В Китае женщина развела на ресницах клещей
В Китае женщина развела на ресницах клещей
В Роспотребнадзоре напомнили о правилах учебы первоклашек
В Роспотребнадзоре напомнили о правилах учебы первоклашек
Женский гороскоп на неделю (9 - 15 сентября)
Женский гороскоп на неделю (9 - 15 сентября)
Джанабаева больше не сотрудничает с Константином Меладзе
Джанабаева больше не сотрудничает с Константином Меладзе
Заворотнюк публично расскажет о своем здоровье
Заворотнюк публично расскажет о своем здоровье
Крутой станцевал с рэпером Егором Кридом
Крутой станцевал с рэпером Егором Кридом
Мужской гороскоп на неделю (9 - 15 сентября)
Мужской гороскоп на неделю (9 - 15 сентября)
Любовный гороскоп на неделю (9 - 15 сентября)
Любовный гороскоп на неделю (9 - 15 сентября)
Вдова Эдуарда Хиля сохранила интерьер их квартиры на Фонтанке
Вдова Эдуарда Хиля сохранила интерьер их квартиры на Фонтанке
Обустраиваем квартиру в стиле Контемпорари
Обустраиваем квартиру в стиле Контемпорари
Забавные фото
Туманы. И что в них особенного? 8 Фото Туманы. И что в них особенного?
Секреты земли Александры 8 Фото Секреты земли Александры
Очей очарование 9 Фото Очей очарование
Жертвы папарацци среди животных 9 Фото Жертвы папарацци среди животных
Нежная прелесть японских красавиц 9 Фото Нежная прелесть японских красавиц
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Магазин Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ