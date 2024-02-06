Тонкие английские, ажурные на минералке или суперсытные: три рецепта вкуснейших блинчиков от эксперта

Блинчики — это универсальное блюдо, которое любят и взрослые, и дети. Их приготовление не требует особых навыков, и почти все хозяйки верно следуют своему проверенному рецепту. Но иногда хочется разнообразить рацион и порадовать семью или друзей чем-то необычным.
Фото: openverse.org by Stacy Spensley is licensed under CC BY 2.0.
Наталья Гамаюнова, эксперт Shopping Live, поделилась с Pravda.Ru тремя рецептами вкусных блинчиков, которые удивят ваших близких.
Тонкие английские блинчики
Ингредиенты
2 крупных яйца
300 мл молока
150 мл воды
150 г муки
1 ч. л. растительного масла
Соль
Сахар
Этапы готовки
В миске разбейте 2 яйца и смешайте их со 150 мл воды.
Добавьте в миску 150 г муки, соль и сахар по вкусу, смешивая ингредиенты и разбивая комочки.
В смесь частями вливайте 300 мл молока, каждый раз мешая до тех пор, пока масса не станет однородной.
Добавьте в тесто 1 ч. л. растительного масла, равномерно размешав её по всей смеси.
Оставьте тесто в прохладном месте или холодильнике на 1-2 часа.
Разогрейте сковороду, равномерно смажьте её растительным маслом, обжарьте блины до румяности с обеих сторон.
По этому рецепту блины получаются тонкими, но плотными и отлично сочетаются с фруктами, ягодами и творогом — идеальный вариант для завтрака в выходной день.
Ажурные блины на минеральной воде
Ингредиенты
4 яйца
1 стакан минеральной газированной воды
800 мл молока
150 г муки
Соль
Сахар
Этапы готовки
Разбейте в ёмкость 4 яйца, влейте 1 стакан газированной воды и немного перемешайте.
Просейте 150 г муки, а также по желанию добавьте соль и сахар, как следует смешайте.
В смесь постепенно вливайте 800 мл молока, помешивая тесто — по консистенции оно должно быть похоже на жидкую сметану.
Разогрейте сковороду, равномерно смажьте её растительным маслом, обжарьте блины до румяности с обеих сторон.
Чтобы блинчики получились кружевными, как мечтает каждая хозяйка, — обязательно просеивайте муку небольшими порциями, сразу смешивая её с остальными ингредиентами.
Сковороду лучше выбирать с толстым дном, так как оно лучше распределяет температуру и позволит создать желанный орнамент на тесте.
А ещё можно использовать кокосовое масло для жарки — блины будут более нежными и вкусными.
Сытные блины с горбушей и огурцами
Ингредиенты
Для теста
2 яйца
150 мл воды
400 мл молока
2 ст. л. растительного масла
1,5 ст. л. сахара
Щепотка соли
200 г муки
Для начинки
400 г консервированной горбуши
3 свежих огурца
3 варёных яйца
1/2 средней луковицы
1/2 пучка укропа
Майонез
Этапы готовки
Тесто
В ёмкость разбейте 2 сырых яйца, влейте к ним 150 мл воды, добавьте щепотку соли и 1,5 ст. л. сахара.
Просейте в ту же миску 200 г муки и перемешивайте, пока смесь не примет вид однородной массы, напоминающей жидкую сметану.
Влейте в смесь 2 ст. л. растительного масла, хорошо перемешивая тесто.
Разогрейте сковороду в течение нескольких минут и растопите на ней кусочек сливочного масла.
Обжарьте блины до румяности с обеих сторон.
Начинка
Удалите из горбуши кости, размягчите её вилкой или порежьте на мелкие кусочки.
Натрите 3 варёных яйца и 3 свежих огурца на крупной тёрке.
Измельчите 1/2 пучка укропа, половину луковицы нарежьте кубиками или мелкими брусочками.
Смешайте рыбу, яйца, огурцы, укроп и лук, добавьте майонез по вкусу.
Заверните начинку в блин, сложив его конвертиком.
Домашний майонез
Если вы хотите сделать блюдо более вкусным и полезным, замените магазинный майонез домашним. Для него нужно взбить 1 желток сырого яйца с 1 чайной ложкой горчицы миксером. Взбивая смесь, вливайте растительное масло, пока консистенция не начнёт напоминать майонез. После этого добавьте 2 столовые ложки сока лимона, тщательно перемешивая смесь.
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