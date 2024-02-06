Тонкие английские, ажурные на минералке или суперсытные: три рецепта вкуснейших блинчиков от эксперта

Рецепты блинчиков: три варианта на любой вкус

4:32 Your browser does not support the audio element. Еда

Блинчики — это универсальное блюдо, которое любят и взрослые, и дети. Их приготовление не требует особых навыков, и почти все хозяйки верно следуют своему проверенному рецепту. Но иногда хочется разнообразить рацион и порадовать семью или друзей чем-то необычным.

Фото: openverse.org by Stacy Spensley is licensed under CC BY 2.0.

Наталья Гамаюнова, эксперт Shopping Live, поделилась с Pravda.Ru тремя рецептами вкусных блинчиков, которые удивят ваших близких.

Тонкие английские блинчики

Ингредиенты

2 крупных яйца

300 мл молока

150 мл воды

150 г муки

1 ч. л. растительного масла

Соль

Сахар

Этапы готовки

В миске разбейте 2 яйца и смешайте их со 150 мл воды. Добавьте в миску 150 г муки, соль и сахар по вкусу, смешивая ингредиенты и разбивая комочки. В смесь частями вливайте 300 мл молока, каждый раз мешая до тех пор, пока масса не станет однородной. Добавьте в тесто 1 ч. л. растительного масла, равномерно размешав её по всей смеси. Оставьте тесто в прохладном месте или холодильнике на 1-2 часа.

Разогрейте сковороду, равномерно смажьте её растительным маслом, обжарьте блины до румяности с обеих сторон.

По этому рецепту блины получаются тонкими, но плотными и отлично сочетаются с фруктами, ягодами и творогом — идеальный вариант для завтрака в выходной день.

Ажурные блины на минеральной воде

Ингредиенты

4 яйца

1 стакан минеральной газированной воды

800 мл молока

150 г муки

Соль

Сахар

Этапы готовки

Разбейте в ёмкость 4 яйца, влейте 1 стакан газированной воды и немного перемешайте. Просейте 150 г муки, а также по желанию добавьте соль и сахар, как следует смешайте. В смесь постепенно вливайте 800 мл молока, помешивая тесто — по консистенции оно должно быть похоже на жидкую сметану.

Разогрейте сковороду, равномерно смажьте её растительным маслом, обжарьте блины до румяности с обеих сторон.

Чтобы блинчики получились кружевными, как мечтает каждая хозяйка, — обязательно просеивайте муку небольшими порциями, сразу смешивая её с остальными ингредиентами.

Сковороду лучше выбирать с толстым дном, так как оно лучше распределяет температуру и позволит создать желанный орнамент на тесте.

А ещё можно использовать кокосовое масло для жарки — блины будут более нежными и вкусными.

Сытные блины с горбушей и огурцами

Ингредиенты

Для теста

2 яйца

150 мл воды

400 мл молока

2 ст. л. растительного масла

1,5 ст. л. сахара

Щепотка соли

200 г муки

Для начинки

400 г консервированной горбуши

3 свежих огурца

3 варёных яйца

1/2 средней луковицы

1/2 пучка укропа

Майонез

Этапы готовки

Тесто

В ёмкость разбейте 2 сырых яйца, влейте к ним 150 мл воды, добавьте щепотку соли и 1,5 ст. л. сахара. Просейте в ту же миску 200 г муки и перемешивайте, пока смесь не примет вид однородной массы, напоминающей жидкую сметану. Влейте в смесь 2 ст. л. растительного масла, хорошо перемешивая тесто. Разогрейте сковороду в течение нескольких минут и растопите на ней кусочек сливочного масла.

Обжарьте блины до румяности с обеих сторон.

Начинка

Удалите из горбуши кости, размягчите её вилкой или порежьте на мелкие кусочки. Натрите 3 варёных яйца и 3 свежих огурца на крупной тёрке. Измельчите 1/2 пучка укропа, половину луковицы нарежьте кубиками или мелкими брусочками. Смешайте рыбу, яйца, огурцы, укроп и лук, добавьте майонез по вкусу. Заверните начинку в блин, сложив его конвертиком.

Домашний майонез

Если вы хотите сделать блюдо более вкусным и полезным, замените магазинный майонез домашним. Для него нужно взбить 1 желток сырого яйца с 1 чайной ложкой горчицы миксером. Взбивая смесь, вливайте растительное масло, пока консистенция не начнёт напоминать майонез. После этого добавьте 2 столовые ложки сока лимона, тщательно перемешивая смесь.