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Ирина Гусакова
Тонкие английские, ажурные на минералке или суперсытные: три рецепта вкуснейших блинчиков от эксперта

Рецепты блинчиков: три варианта на любой вкус

4:32
Еда

Блинчики — это универсальное блюдо, которое любят и взрослые, и дети. Их приготовление не требует особых навыков, и почти все хозяйки верно следуют своему проверенному рецепту. Но иногда хочется разнообразить рацион и порадовать семью или друзей чем-то необычным.

Рецепты блинчиков: три варианта на любой вкус
Фото: openverse.org by Stacy Spensley is licensed under CC BY 2.0.

Наталья Гамаюнова, эксперт Shopping Live, поделилась с Pravda.Ru тремя рецептами вкусных блинчиков, которые удивят ваших близких.

Тонкие английские блинчики

Ингредиенты

  • 2 крупных яйца
  • 300 мл молока
  • 150 мл воды
  • 150 г муки
  • 1 ч. л. растительного масла
  • Соль
  • Сахар

Этапы готовки

  1. В миске разбейте 2 яйца и смешайте их со 150 мл воды.
  2. Добавьте в миску 150 г муки, соль и сахар по вкусу, смешивая ингредиенты и разбивая комочки.
  3. В смесь частями вливайте 300 мл молока, каждый раз мешая до тех пор, пока масса не станет однородной.
  4. Добавьте в тесто 1 ч. л. растительного масла, равномерно размешав её по всей смеси.
  5. Оставьте тесто в прохладном месте или холодильнике на 1-2 часа.

Разогрейте сковороду, равномерно смажьте её растительным маслом, обжарьте блины до румяности с обеих сторон.

По этому рецепту блины получаются тонкими, но плотными и отлично сочетаются с фруктами, ягодами и творогом — идеальный вариант для завтрака в выходной день.

Ажурные блины на минеральной воде

Ингредиенты

  • 4 яйца
  • 1 стакан минеральной газированной воды
  • 800 мл молока
  • 150 г муки
  • Соль
  • Сахар

Этапы готовки

  1. Разбейте в ёмкость 4 яйца, влейте 1 стакан газированной воды и немного перемешайте.
  2. Просейте 150 г муки, а также по желанию добавьте соль и сахар, как следует смешайте.
  3. В смесь постепенно вливайте 800 мл молока, помешивая тесто — по консистенции оно должно быть похоже на жидкую сметану.

Разогрейте сковороду, равномерно смажьте её растительным маслом, обжарьте блины до румяности с обеих сторон.

Чтобы блинчики получились кружевными, как мечтает каждая хозяйка, — обязательно просеивайте муку небольшими порциями, сразу смешивая её с остальными ингредиентами.

Сковороду лучше выбирать с толстым дном, так как оно лучше распределяет температуру и позволит создать желанный орнамент на тесте.

А ещё можно использовать кокосовое масло для жарки — блины будут более нежными и вкусными.

Сытные блины с горбушей и огурцами

Ингредиенты

Для теста

  • 2 яйца
  • 150 мл воды
  • 400 мл молока
  • 2 ст. л. растительного масла
  • 1,5 ст. л. сахара
  • Щепотка соли
  • 200 г муки

Для начинки

  • 400 г консервированной горбуши
  • 3 свежих огурца
  • 3 варёных яйца
  • 1/2 средней луковицы
  • 1/2 пучка укропа
  • Майонез

Этапы готовки

Тесто

  1. В ёмкость разбейте 2 сырых яйца, влейте к ним 150 мл воды, добавьте щепотку соли и 1,5 ст. л. сахара.
  2. Просейте в ту же миску 200 г муки и перемешивайте, пока смесь не примет вид однородной массы, напоминающей жидкую сметану.
  3. Влейте в смесь 2 ст. л. растительного масла, хорошо перемешивая тесто.
  4. Разогрейте сковороду в течение нескольких минут и растопите на ней кусочек сливочного масла.

Обжарьте блины до румяности с обеих сторон.

Начинка

  1. Удалите из горбуши кости, размягчите её вилкой или порежьте на мелкие кусочки.
  2. Натрите 3 варёных яйца и 3 свежих огурца на крупной тёрке.
  3. Измельчите 1/2 пучка укропа, половину луковицы нарежьте кубиками или мелкими брусочками.
  4. Смешайте рыбу, яйца, огурцы, укроп и лук, добавьте майонез по вкусу.
  5. Заверните начинку в блин, сложив его конвертиком.

Домашний майонез

Если вы хотите сделать блюдо более вкусным и полезным, замените магазинный майонез домашним. Для него нужно взбить 1 желток сырого яйца с 1 чайной ложкой горчицы миксером. Взбивая смесь, вливайте растительное масло, пока консистенция не начнёт напоминать майонез. После этого добавьте 2 столовые ложки сока лимона, тщательно перемешивая смесь.

Ажурные блинчики на молоке!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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