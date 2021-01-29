Согласовано архитектурно-градостроительное решение объекта "Академия спорта "Динамо""

Группа компаний "Галс" (владелец бренда "Галс-Девелопмент") сообщила о согласовании архитектурно-градостроительного решения объекта "Академия спорта "Динамо"". Соответствующее свидетельство выдано Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы.

Многофункциональный спортивно-тренировочный комплекс площадью свыше 30 тысяч квадратных метров появится на участке более четырех гектаров. Его адрес: Ленинградский проспект, вл. 36. Строительство объекта пройдет в рамках комплексной реконструкции территории Центрального стадиона "Динамо".

Договор с "Управляющей компанией "Динамо" на проектирование и полное сопровождение проекта Академия спорта "Динамо" был подписан в июле 2020 года. В разработке проектной документации участвовало ООО "Магнум".

"Мы успешно продвигаемся по пути реализации нашего второго спортивного объекта и надеемся, что Академия спорта "Динамо" станет новой доминантой района, местом притяжения жителей и гостей Москвы. В ближайшее время мы планируем выйти на строительную площадку и приступить к возведению объекта", — рассказал руководитель бизнес-направления "Девелопмент" ГК "Галс" Иван Зуев.

На двух этажах Академии спорта "Динамо" появятся зоны для командных видов спорта (баскетбол, гандбол, волейбол, мини-футбол). Трибуны рассчитаны на тысячу человек. Также там будут находиться:

помещения для проведения профессиональных соревнований;

гимнастический зал и зал хореографии с трибунами, рассчитанными на 400 зрителей;

зона ледовых видов спорта с трибунами, рассчитанными на 500 человек;

зона единоборств с ковром для борьбы, татами и рингом.

В каждой зоне будут свои блоки раздевалок.

В многофункциональном комплексе, кроме спортивных зон, будут расположены административные помещения, магазин с сувенирной продукцией, кафе. В проект заложены эксплуатируемая кровля и амфитеатр с видом на Петровский парк. Подземный паркинг рассчитан на 111 машиномест. Предусмотрены парковочные места для автобусов. Естественно, будет благоустроена прилегающая территория.

Для "Галса" в качестве fee-девелопера Академия спорта "Динамо" — второй проект. В конце 2019 года группа ввела в эксплуатацию МФК "Матч Поинт" на Кутузовском проспекте. Проект знаменит шестиэтажной спортивной волейбольной ареной на 3500 зрителей, которая удовлетворяет всем требованиям Международной федерации волейбола FIVB и является сегодня тренировочной базой для спортивного общества "Динамо".