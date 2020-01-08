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Автор Ксения Семенова

Что можно узнать о земельном участке, если посмотреть его на кадастровой карте?

Недвижимость

Самым выгодным и популярным видом вложения денежных средств на территории нашей страны являются инвестиции в недвижимость или землю для ее строительства. Все потому что цены на жилые помещения всегда растут, а спрос никогда не упадет, ведь все нуждаются в своем уголке.

Кроме того, повышенный спрос на недвижимое имущество отмечается и потому, что некоторые россияне все чаще уходят в бизнес, где нередко требуются собственные помещения для производства, офисов, торговых точек, складов и прочего. Кроме предпринимателей, молодые семьи тоже заинтересованы в покупке жилья.

На сегодняшний день это довольно доступная услуга, так как существуют различные субсидии на приобретение участков под строительство домов, а также кредитные организации охотно дают займы для этих целей.

Все чаще люди отдают предпочтение земельным наделам, на которых в последующем возводят свое жилище. Но лишь некоторые знают, что перед покупкой можно сразу выявить "подводные камни" участка, посмотрев на него на кадастровой карте.

Зачем нужна кадастровая карта?

Прежде чем оформлять сделку купли-продажи недвижимого имущества, необходимо ознакомиться со всей информацией об интересующем объекте и выяснить достоверные сведения. Для этих целей есть специальный сайт, на котором в онлайн-режиме можно проверить любой участок.

Данный портал создан для того, чтобы облегчить работу Росреестра, а также, чтобы граждане могли самостоятельно проверять интересующую информацию, например, габариты объекта, его формы, местонахождение и отдаленность от других участков.

Расположение земельного надела очень важно, так как таким образом можно понять, насколько выгодно его приобретать, находятся ли рядом магистрали, чтобы быстро доехать до города и прочее. Это довольно важный момент и зачастую решающий.

Как найти участок?

На специализированном ресурсе egrp365. ru/map, где находится кадастровая карта, нужно выбрать интересующий субъект РФ. Выбрав соответствующую строку, пользователь получает часть карты именно запрашиваемого города или области. Далее, по кадастровому номеру нужно отыскать сам объект.

Для получения более детальных сведений, рекомендуется запросить выписку у соответствующих органов. Для львиной доли случаев это является неотъемлемой частью сделки. В выписке находится вся информация об объекте и его ограничениях, например, оттуда можно узнать, находится ли земля в аресте или залоге, не были ли выдвинуты судебные решения в отношении его, а также сколько раз менялся владелец, почему это происходило, какие документы фигурировали и прочее.

Фото: twitter. com

Темы кадастровая карта земельный участок
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Недвижимость
Что можно узнать о земельном участке, если посмотреть его на кадастровой карте?
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