Интересные факты о сталинских домах

Жилые дома сталинской постройки до сих пор привлекают внимание своей особенной архитектурой, они выделяются особой статью на фоне типовой городской застройки.

Несмотря на то, что эти здания возведены в 30-50-х годах ХХ века, спрос на квартиры-сталинки по-прежнему высок и стоят они недешево. Речь в статье пойдет о двух видах сталинских сооружений и характерных чертах их планировки.

Первая "ласточка" сталинской постройки

Впервые здание, ознаменовавшее переход к "сталинкам", построили в столице России на Моховой улице 80 лет назад. Его проектировал архитектор Иван Жолтовский. Это был его начальный опыт неоклассической архитектуры 1930-х-1950-х годов.

Стандартные и "элитные"

Были разработаны два вида "сталинок": стандартные жилые объекты — для простых смертных и возведенные по оригинальным проектам, предназначенные для советского света общества. В "сталинках" попроще оборудовали 1-2 комнатные квартиры, практически без украшений, площадь была поменьше, небольшие кухни. Они разительно отличались от сталинских элитных домов: монументальные, украшенные лепниной. 3-4 комнатные квартиры с высокими потолками выглядели великолепно.

"Сталинки" строили качественно, используя кирпич, надежные керамические панели, и даже фрагменты гранита. Толщина стен в отдельных зданиях превышала метр.

Балконы для красоты

Балконы в "сталинках" выполняли задачу отделки фасадов, их практичность отодвигалась на последнее место. Дома дополняют изящные, преимущественно округлые, балконные блоки с металлическими ограждениями или парапетами из бетона. Опорой для них служат прекрасно декорированные конструкции.

Просторные подвалы

Еще одной характерной чертой традиционных сталинских домов являются просторные подвалы со сложной системой коммуникаций. Они были задуманы, как противорадиационные убежища. Спустя годы подвалы утратили свое стратегическое значение, их передали коммерческим структурам или жильцам дома. Там размещаются мини-маркеты, организации, фитнес центры, клубы для детей и так далее.

"Ловушка для большевиков"

Одна из наиболее знаменитых московских "сталинок" — "Дом на набережной". Так назвали комплекс домов для советской верхушки после выхода в свет одноименной книги Юрия Трифонова. Ранее жилой объект называли Дом ЦИК и СНК (Совета народных комиссаров), сейчас он известен под названием "Жилой комплекс "Дом правительства". После сталинских репрессий, жертвами сталинских репрессий стали около 800 жителей дома, народ его начал именовать "Ловушкой для большевиков". На фасадах здания размещены 25 мемориальных дощечек, они напоминают потомкам о выдающихся жителях дома.

"Семь сестер"

В конце 1940-х — на заре 1950-х гг. в столице возвели "семь сестер" — семь сталинских высотных зданий. Это главный корпус МГУ, Министерство иностранных дел на Смоленской площади, гостиницы "Ленинградская" и "Украина", объекты на Котельнической набережной и на Кудринской площади, здание на площади у Красных Ворот. Все объекты заложены в один день — 7 сентября 1947 года, когда отмечалось 800-летие столицы России.

В величественном сооружении на Котельнической набережной обитали звездные личности: Галина Уланова, Нонна Мордюкова, Роберт Рождественский, Людмила Зыкина и многие другие.

Необычные проектные идеи

При возведении сталинских объектов использовались необычные архитектурные идеи и современные технологии. К примеру, фонтаны в скверике возле главного корпуса МГУ, выполняют функцию воздухозаборников. Они поставляют воздух в особое сооружение, где установлены приборы для нагнетания свежего воздуха, и его превращения в теплый или охлажденный. Затем по воздуховодам, проложенным под землей, очищенный воздух поступает в корпуса университета.

Стоит отметить, что в любом городе сталинские дома являются редкостью по причине нехватки финансов в государстве в то время, поэтому их строительство не было массовым.

Фото:ndv.ru