Семь самых роскошных жилищ в России, которые не получается продать

Некоторые дома в России стоят довольно дорого. Из-за этого продавать их довольно неудобно хотя бы потому, что делать это нужно долго. Так и стоят самые роскошные коттеджи без новых хозяев по нескольку лет.

Огромный дом

Первый особняк площадью 460 кв. м. расположен в Ярославле. Здесь есть гостиная с камином, 5 спален, бильярдная и библиотека.

Дом ценен аристократической мебелью, инкрустацией из яшмы и царскими портретами. Такое удовольствие обойдется будущим хозяевам в 55 млн рублей.

Дом в ипотеку

А вот дом сибирского финансиста можно приобрести аж за 115 млн рублей. Конечно, это огромная сумма, поэтому владелец сделал предложение более выгодным — жилье можно купить в ипотеку, но с первым взносом в 20 млн рублей и ежемесячной выплатой по одному миллиону.

Шикарный дом в Ростове

В Ростове-на-Дону можно приобрести роскошный особняк площадью 482 кв. м. Здесь высокий уровень комфортности — система очистки воздуха и воды, бассейн, полы с подогревом. В доме находится позолоченный хамам.

Чудо дизайна

Дом с непревзойденным дизайном был выставлен на продажу миллиардером Игорем Кимом. В помещениях красуются дорогая мебель светлых тонов, роскошные люстры, глянцевый пол, бассейн и уютная розовая комната. Вся эта красота обойдется потенциальному хозяину в 50 млн рублей.

Жилье с креслом из золота

В одном из местных элитных комплексов Екатеринбурга находится роскошная трехкомнатная квартира. За него хозяева просят 11,2 млн рублей.

Квартира считается дизайнерской. Здесь наиболее интересным атрибутом считается кресло из золота.

Квартира в Екатеринбурге

Иногда квартиры бывают гораздо больше некоторых домов. Так, в Екатеринбурге на продажу выставлено жилище с колоннами, площадь которого 222 кв. м.

В нем несколько спален, стены, украшенные фресками с библейскими сюжетами, две ванные комнаты. Владельцы оценивают это жилище в 40 млн рублей.

Жилье в рыцарском стиле

Стоимость квартиры, оформленной в стиле Средневековья, приемлема в сравнении с вышеописанным жильем — 3,2 млн рублей. В ней стены отделаны деревом. Здесь на потолках красуются большие люстры, есть множество интересных старинных атрибутов.

Иногда недвижимость стоит так дорого, что в несколько раз превышает цену на обычное жилье. Конечно, продаются такие дома и квартиры довольно долго. Обычно в них есть дорогие аксессуары или старинная мебель. Хозяева такого жилья уверены — рано или поздно оно уж точно кому-нибудь пригодится.

Фото: ucrazy. ru