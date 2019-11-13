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Автор Диана Гаврилова

Четыре самых красивых особняка знаменитостей

Недвижимость

В этой статье представлен топ одних из самых роскошных особняков, принадлежащих знаменитым людям. Жилые помещения отличаются красивым убранством, уникальным дизайном и, конечно же, своей стоимостью. Фишкой многих домов является изысканное ландшафтное планирование прилегающих территорий.

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Опра Уинфри.

Дом этой прекрасной женщины находится в районе Монтесико в Калифорнии, рядом с Сантой-Барбарой. Площадь участка, действительно, огромна — 8,5 гектаров, а сам дом представляет собой помещение в 2,1 тысячу квадратных метров.

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Планировка заставляет замирать при виде: 6 спальных комнат, 14 санузлов, 10 настоящих каминов и один большой домашний кинозал.

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Прилегающие территории к дому не менее привлекательны.

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Здесь есть и искусственное озеро, в котором Опра разводит рыб редкого вида. Потрясает и двухкилометровая дорога, которая выложена местным песчаным кирпичом под название "Montecito". По оценкам риелторов, Опре Уинфри принадлежит самая большая зеленая зона в Калифорнии. Ландшафты отдаленно напоминают старинные поместья в штате Северная Каролина (поместья Битмора).

Голди Хоун и Курт Рассел.

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Актерская пара приобрела свой дом в далеком 2002 году за 2,9 миллиона долларов, сейчас они продают его уже за 1,8 миллионов долларов. Да, в след за сыном, который начал хоккейную карьеру, семь перебралась в Ванкувер. Дом выполнен в Тюдоровском стиле. Конечно же, его площади поражают, поскольку в планировку входят 5 спальных комнат, 11 настоящих каминов, собственный зал для гимнастики, домашний театр, просторный вестибюль, который задекорирован дорогим дубом, а еще вместительная столовая, комната для занятий музыкой. К дому прилегает собственный двор, закрытый от посторонних глаз. А также на территории находится отдельное помещение, предназначенное для тренировок.

Мадонна.

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Фото: celebrityhomeforsale.blogspot.com

Недвижимость популярной звезды, действительно, изысканная и имеет свою историю. Домом Мадонны считается поместье Ashcombe, которое прежде принадлежало уже покойному фотографу Сесилу Беатону, перешедшее к ней в 2001 году. Стоимость составила 9 миллионов фунтов, дом находится в Уилтшире, в Англии. Поместье отличается своей уединенностью и закрытостью. К дому прилегает лес, всегда славившийся охотничьими победами посетителей. Кстати, охотничьему искусству Мадонна научилась именно здесь, а также верховой езде.

Джордж Клуни.

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Фото:home-and-garden.livejournal.com

Мечта женской половины человечества, мировая кинозвезда, Джордж приобрел свой дом в 2001 году. Вилла называется Олеандра и находится на озере Комо, в Италии. Дом имеет 25 комнат, площади, конечно, огромные. На территории также есть собственный театр, бассейн, гараж для коллекционных мотоциклов Джорджа. Хозяин по-настоящему любит это место. По его словам, оно предназначено для обретения спокойствия и наслаждения тишиной для плодотворной работы. Кстати, именно здесь снимались некоторые кадры фильма "Двенадцать друзей Оушена".

Фото: 7588. com.ua

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