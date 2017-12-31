"Пока на Западе ищут ходы против России, мы их обставим"

Очевидно, 2018-й год едва ли будет проще, чем предыдущие. С какими вызовами предстоит столкнуться нашей стране, можно ли уже сейчас обозначить наиболее рациональные векторы развития страны, как минимизировать риски — с этими вопросами "Правда.Ру" обратилась к экспертам.

Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации

— Понятно, что мы будем проходить две критически точки — это 18 марта и в сентябре. То есть федеральные и региональные выборы — во втором случае, например, выборы мэра Москвы. К этим моментам будет подверстываться серьезное политическое напряжение — как изнутри, так и извне. Это то, что касается политической сферы.

Что касается экономики, здесь грядет масштабная реформа, которую, судя по всему, объявит Владимир Путин в случае избрания на пост президента. А также массовая кадровая ротация — как на федеральном, так и на региональном уровнях: перезагрузка правительства, в регионах произойдет много перестановок. Поэтому к концу года мы увидим, может быть, даже другую Россию.

Олег Матвейчев, политолог, профессор НИУ ВШЭ

— Если говорить об итогах года, то Россию совершенно не удалось сломить. То есть, у нас рост промышленного производства, пусть небольшой. У нас первое место по сельскому хозяйству. Мы провели самый большой фестиваль молодежи и студентов за всю историю. И массу всяких других вещей сделали, которые показывают, что Россия остается на плаву — вводятся в эксплуатацию новые предприятия, и "Турецкий поток" вводится, и "Сила Сибири" осваивается, и Крымский мост строится и т. д. По масштабам это вещи, которые не делаются в хваленой Европе — и в Америке, кстати говоря. Покажите, что в Европе, например, может быть аналогом Крымского моста? Ничего нет. Поэтому все нормально.

А что касается вызовов, естественно, давление на Россию продолжится — всякие новые пакеты санкций, история с Олимпиадой и прочее. И наша задача в следующем году показать, что это все давление продолжает не работать, как не работало и до этого. Более того, мы из-за него еще и мобилизовались.

В этом смысле президентские выборы — очень важный показатель. Если у нас вся страна солидарно, чуть ли не 100%, придет и проголосует за Путина, на Западе будет просто шок и удар. "Мы же его ослабляли, мы же сделали все, чтобы за него ни один не пришел, а за него пришли все", — тогда они поймут, что русскую душу не понять, нужны какие-то другие ходы.

И пока они ищут другие ходы, мы их обставим. Поэтому, нам нужно эту мобилизацию и солидарное голосование обязательно сделать. Сумеем мы это сделать? Молодцы. Не сумеем, сами будем потом виноваты, что они нам будут посылать террористов, "кошмарить" санкциями, потому что будут считать, что это работает.

Леонид Калашников (КПРФ), председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками

— Вызов, конечно, прежде всего — мартовские выборы президента. И дело даже не в том, что это будет по сути референдум по поддержке Путина. Дело в тех, кто идет сейчас на эти выборы, представителях левого блока. Задана дискуссия для обсуждения путей дальнейшего развития страны. Я думаю, что все в конечном итоге должно превратиться в создание коалиционного правительства. Потому что нельзя терпеть дальше ситуацию, когда все говорят, что на внешнем фронте мы более-менее научились чему-то, то на внутреннем мы ничего практически не сделали. Я думаю, это будет основной вызов, который либо превратиться в правительство по мобилизационному типу, когда вокруг тебя враги и война со стороны экономически сильных стран. Либо это будут опять отговорки нынешней власти, которая будет говорить, что "мы в Сирии, мы там-то", а у самих жены в Парижах и Лондонах сидят.

Можно добавить про чемпионат мира по футболу. В меньшей степени — Олимпиада, потому что здесь наши чиновники и власть уже сдались — и по моему мнению, это неправильное решение. Но, тем не менее, они его приняли, тем самым признав отчасти и свою вину в том, что творилось в этом спортивном, а точнее, в околоспортивном мире. Я говорил, что не может быть — если разведчик проваливается, то начальника в центре наказывают. Если на производстве травма, то мастера, где работал пострадавший, обязательно наказывают. А у нас Родченков сдал все, оказалось, что он много лет этим занимался, а остальные вроде как невиновны. Это не годится.

Чемпионат мира тоже под угрозой, тоже что-нибудь придумают. Это тоже будет какой-то вызов. Как этому противостоять? Ладно, в конечном итоге хоть построили стадионы, которые больше надо использовать.