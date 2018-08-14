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Кто шпионит за спиной Путина?

Политика » Власть

Записка помощника президента РФ Андрея Белоусова об изъятии сверхприбылей у государственных корпораций продолжает оставаться крайне резонансной политической темой. При этом не столько в контексте изъятия или не изъятия этих самых прибылей, а с точки зрения национальной безопасности.

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Стоит напомнить, что этот документ впервые появился в анонимном телеграм-канале "Незыгарь". И впервые на анонимный канал сослалось государственное информационное агентство ТАСС.

Как отмечают в ряде каналов, "государственное агентство ТАСС впервые сослалось на анонимный канал "Незыгарь" в качестве источника информации. Оно упоминало его и раньше, в контексте новостей о Telegram, но вот ссылаться — такого еще не было".

Здесь, конечно, можно поговорить об открытости информационного общества и о том, что Telegram живее всех живых несмотря на все запреты. Но проблема несколько серьезнее. Потому что речь идет об утечке секретного документа, обнародование которого уже принесло немало неприятных экономических последствий, как минимум, для тех государственных корпораций, из которых помощник президента предложил изъять сверхприбыли.

К примеру, когда из "Роскосмоса" произошла утечка секретных документов по новейшим российским вооружениям, на человека, который эту утечку организовал, завели уголовное дело.

Как отмечает политолог Вениамин Солин, "удивительны два момента. Как правильно подмечено, есть "шпионские" скандалы с Цуркан, с "Роскосмосом". Там, если я правильно понимаю, утекали косвенные данные, однако составляющие гостайну. Но тут утек документ колоссального значения — это все равно что в сеть утекла бы служебная переписка Трампа о реформе ФРС, это сравнимо с WikiLeaks. Вопрос первый — какие политические цели могут объяснить утечку такого документа со стола президента? Вопрос второй — кто будет компенсировать российской экономике просадку, вызванную публикацией и так в неблагоприятных условиях. Ну и лично у меня вопрос, можете его писать, можете не писать, это как так вышло, что в "телеграмы" сливается документ государственного значения и его тут же подхватывает главное информагентство страны вместо расследования по поводу того, как так вышло".

В случае с утечкой записки Андрея Белоусова речь идет об утечке даже куда большего масштаба. Потому что экономика России и так переживает не самые простые времена. Тем более, в контексте очередного пакета санкций США против России, которые затрагивают именно экономику нашей страны. Утечка такого документа бьет не только по государственным корпорациям, но и по экономике в целом.

Кстати, еще один "панический" момент — это резолюция Владимира Путина на документе. Президент, стоит напомнить, написал "согласен". Но не с изъятием сверхприбылей, как посчитали многие. Как пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, речь идет о согласии проработки и такого сценария как одного из возможных. По словам Пескова, "очень важно отметить, что Путин согласился, что эта тема будет проработана правительством РФ и будут представлены соответствующие предложения с учетом необходимости сохранения инвестиционных возможностей указанных компаний".

Но общественность уже подхватила в социальных сетях и СМИ паническую волну на тему возврата даже не к плановой экономике, а к большевистским экспроприациям. И, повторимся, эта паника бьет по экономике страны в целом: рынок на следующее утро логично отреагировал падением стоимости акции корпораций. Ущерб — на миллиарды.

Вообще, при таких доброжелателях и "сторонниках открытости" никаких врагов и иностранных шпионов не надо, сами все сольют и раструбят по соцсетям и мессенджерам. С другой стороны, понятно, что такие "сливы" информации для служебного пользования не появляются просто так и речь идет о некоей крупной и очень рискованной политической игре.

Вопрос в том, стоит ли победа в этой "хитрой комбинации с разоблачением" национальной безопасности страны вообще и в текущих экономических условиях в частности? Потому что сейчас не бурные 90-е и не сытые нулевые. Нынешний период — это как раз время мобилизации, напряжения, собранности и сдержанности, поскольку ошибки в сфере экономики и политики обходятся и стране, и государству куда дороже, чем еще пару лет назад. И не менее важный вопрос: будет ли расследование по поводу этой утечки, и понесут ли виновные в ней наказание? Поскольку этой самой утечкой был создан очень опасный прецедент.

Тем не менее, хотелось бы напомнить о необходимости проведения служебного расследования по публикации закрытого документа со стола главы государства. Кто "слил" служебную переписку?

И здесь все просто: соучастники публикации — и анонимный телеграм-канал "Незыгарь", и представитель "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, и руководители ТАСС могли бы прояснить ситуацию, кто подставляет президента в его ближнем кругу.

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Секреты российского гиперзвука: как могла произойти утечка информации
Темы Telegram утечка Эхо Москвы секретность сверхприбыль гокорпорации Владимир Путин
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Кто шпионит за спиной Путина?
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