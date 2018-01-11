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Автор Антон Куликов

Лига джедаев: как США ударят про Putin's power и KGB

Политика » Власть

В конгрессе США представили доклад "Ассиметричная атака Путина на демократию в России и Европе: последствия для национальной безопасности США". Из него следует, что США могут не успеть подготовиться к "российскому вмешательству" в промежуточные выборы в конгресс, которые пройдут в нынешнем году и выборы президента в 2020-м. Необходимо немедленно принимать меры.

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В докладе отмечается, что в той или иной степени Россия вмешивалась в дела 19 европейских государств. В частности, упоминаются Великобритания (Brexit), президентские выборы во Франции, парламентские выборы в Германии. Разумеется, были упомянуты и "атаки" Москвы на правительства Грузии и Украины, которые в докладе почему-то названы "молодыми". СССР более четверти века назад развалился, а для американских конгрессменов они все еще "молодые"…

Соответственно, для противодействия "российской угрозе" усилий Соединенных Штатов недостаточно — необходима глобальная коалиция, которую в первую очередь должны поддержать европейские государства. Но что бесспорно, так это то, что под предводительством США.

К слову, тезис в некотором смысле унизительный для европейцев — в американском конгрессе явно считают не слишком выдающимися их способности прогнозировать и парировать возникающие угрозы. Хотя это действительно выдающееся умение в условиях, когда эти "угрозы" выдуманы.

Авторы документы — а это сенаторы и конгрессмены от демократической партии — подчеркнули, что при его составлении они не ставили перед собой цель расследовать "российское вмешательство", а хотели лишь показать "масштаб действий Путина", напомнив, что события 2016 года были не единственными в своем роде.

"Если Соединенным Штатам не удастся срочно дать ответ на эту комплексную и все возрастающую угрозу, то это еще больше ободрит режим в Москве. Она будет и в дальнейшем развивать и усовершенствовать свой арсенал, чтобы затем применять его в демократических странах по всему миру", — заключают авторы доклада, среди которых, в частности, значится сенатор Бен Кардин, один из наиболее последовательных русофобов на Капитолийском холме.

В докладе, как и следовало ожидать, содержатся и упреки в адрес Дональда Трампа, который слишком беспечен и не реагирует должным образом на вмешательство Владимира Путина.

Вообще говоря, при ознакомлении с докладом складывается ощущение, что его составители ставят знак равенства между Путиным и Россией. Есть Путин — есть Россия (коррумпированная, тоталитарная и так далее, и тому подобное). Нет Путина — нет России. И оно и к лучшему, не слишком-то таятся составители доклада.

Каким же образом предполагается противодействовать? Здесь, в общем, ничего принципиально нового. Это обеспечение энергетической безопасности Европы, это масштабные финансовые санкции против "Путина и его окружения" (ну то есть распространение их на активы и долговые обязательства государства), это создание глобальной системы кибербезопасности (после истории с прослушками АНБ надо быть идиотами, чтобы на подобное согласиться, но русские хакеры ведь куда страшнее), помощь "молодыми" правительствам (речь не только об Украине и Грузии, про Молдавию и Игоря Додона авторы доклада тоже слышали).

Вообще, набор пропагандистских штампов в двухсотстраничном докладе впечатляет. Как впечатляет и уровень некомпетентности американских сенаторов и конгрессменов в вопросах российских внутриполитических реалий. Конечно, и в России некоторые политики и аналитики, берясь рассуждать о политических процессах в США, демонстрируют порой поразительное незнание элементарных вещей. Но в заслугу им можно поставить хотя бы то, что они не тратят время и бюджетные деньги на составление подобного рода опусов.

Слабое знание российских реалий тем более удивительно, что тот же Бен Кардин давно уже поддерживает контакты с представителями российской либеральной оппозиции. Ну или его помощники, по крайней мере. Хотя, может быть и не такое уж это преимущество — уровень примерно такой же, как и у консультантов Голливуда с Брайтон-Бич во время съемок боевиков категории "Б"…

Ответ на вопрос, почему у США до сих пор нет ответа на "российскую угрозу", хотя уже несколько лет только о ней и твердят (а последние полтора года уровень истерии так просто зашкаливает) в докладе дан — Дональд Трамп. Это, в общем, еще один красный флажок, ограничитель для американского президента.

Впрочем, стоит заметить, что республиканцы в конгрессе свои подписи под докладом не поставили. В нынешнем своем виде это произведение демократов. Но, разумеется, это не свидетельство разных подходов к выстраиванию отношений с Россией. Здесь просто речь о неких ситуативных раскладах. И в качестве подтверждения стоит напомнить про недавнее заявление посла США в России Джона Хантсмана, который сообщил, что возможное российское вмешательство в американские выборы в 2018 году поставить крест на отношениях между двумя странами.

Можно было бы, конечно, сказать, что коль скоро американские сенаторы и конгрессмены составляют такого низкого уровня доклады о России, то это проблема Соединенных Штатов. Нет, это к сожалению, проблема и для нашей страны, поскольку на подобного рода "документах" базируется американская политика. Доклад, как уже было сказано, ничего принципиально нового по сравнению с предыдущими "актами", "биллями", "аналитическими записками" не добавил. Разве что градус истерии про "отечество в опасности" несколько повышен. Весьма вероятно, что и в нынешнем году этот градус будет только расти — промежуточные выборы в конгресс пройдут в ноябре.

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