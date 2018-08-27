Как "несажаемого" Навального спасли от бунта 9 сентября

Суд над Алексеем Навальным за нарушения на митинге "Забастовка избирателей" вынес решение — ближайшие 30 дней "несажаемый" в тюрьму Навальный проведет в ИВС.

Таким образом, он пропустит назначенный им на 9 сентября "пенсионный бунт". Ряд экспертов считает, что "крышуемого" властью Навального его "кураторы" таким образом спасают от возможных последствий жестких столкновений с полицией.

Естественно, сам Навальный уверен, что протокол об административном правонарушении по ст. 20.2 пустили в ход, чтобы чинить препятствия всероссийской акции протеста против пенсионной реформы.

Как писала "Независимая газета", оппозиционер Алексей Навальный был задержан у подъезда собственного дома в связи с непогашенным протоколом от 31 января, по которому суда не было.

Между тем, оппозиционер заявил, что при задержании ему могла быть нанесена травма. После жалобы "скорая помощь" доставила политика в травмпункт с подозрением на перелом мизинца левой руки. Однако перелом не подтвердился и Навального вернули в ОВД.

Как рассказал руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов, "Навальный реально способен жертвовать людьми, которые его отбивают, сопротивляются, садятся, после чего он ничего не делает".

Вероятнее всего, протестные акции соберут привычное для Москвы и регионов количество людей — особенно те, что проведет КПРФ 2 сентября. Но и 9 сентября люди могут прийти, потому что тема пенсий волнует народ.

Первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин добавил, что власть предусматривала смягчение пенсионной реформы изначально. Поэтому вряд ли реагировала на подготовку протеста в регионах. Тем не менее, считает Макаркин, "9 сентября беспокоит Кремль, потому что это день выборов и власть заинтересована, чтобы все было спокойно. По этой же причине задержали Сергея Удальцова. Если предполагать, что власть испугалась Навального, мы должны предположить, что она испугалась и Удальцова. То есть, что власть боится всех. А это не так".

Стоит добавить, что, по мнению принявших участие в большом соцопросе в "Телеграме" (вопрос "чем закончится не согласованный школьно-пенсионный протест 9 сентября"), большая часть — 44 процента — отметила, что народ уже не верит Навальному, выйдет только сетевая молодежь.

Еще 18 процентов заявили, что все закончится просто: Навальный "в домике", протестников посадят в тюрьму. Одиннадцать процентов считает, что выйдет минимум людей, не захотят срывать День города и выборы, а десять процентов — что будет драка с ОМОН и сотни задержанных под камеры. Респонденты в количестве семи процентов заявили, что это будет окончательный провал "спасенного в ИВС" Навального. Пять процентов радикалов ждут, что восстанет вся страна и сметет режим, а четыре процента — что это будет старт новой Болотной.

В другом соцопросе о судьбе Алексея Навального, пользователи самого "премиального" мессенджера в большинстве своем (67 процентов) выбрали пункт, что Навального "спасут, отправив на 30 суток в ИВС", его кремлевские и силовые "кураторы". Около 14 процентов посчитали, что "крыша" поможет Навальному отделаться лишь штрафом, и лишь 11 процентов уверены, что Навального "посадят в тюрьму, как давно посадили бы обыкновенного Васю".

"Навальный собирался переждать свою акцию на морях. Сегодня его семья уехала в Испанию. А тем временем, шествие по Тверской ожидаемо не согласовали. И даже, скорее всего, не из-за выборов, хотя в этот день и запрещена политагитация. Просто надо быть идиотом, чтобы надеяться, что тебе согласуют что-то в центре в День города. Да и не в центре, но в центре — особенно", — рассуждает автор канала Kotsnews.

"Я вот 12 июня прошлого года был на фестивале "Времена и эпохи" на Тверской, когда туда нахлынула толпа навальнистов. А там люди с детьми, с колясками. И тут эта пьяная от своей революционной значимости волна юнцов, ломая декорации… А в этом году там все те же реконструкторы заявились, ну какое на хрен шествие? Надеюсь, в этот раз реконструкторы сообща накостыляют деревянными мечами тем, кто придет помитинговать без санкции", — заключает он.

Читайте также:

Почему Кремль помогает Навальному с пенсионным…

Пенсионеров начали "вязать" за протест против…

Остановить любой ценой: пенсионная реформа убьет…

Почему пенсионная реформа — это дефолт власти перед…

Сорвет ли Навальный выборы 9 сентября пенсионным…