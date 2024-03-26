Мигранты и "Телега". С чего начать строить безопасность в стране

После теракта в "Крокусе" надо сделать серьёзные выводы по нацбезопасности

4:10 Your browser does not support the audio element. Политика

После жуткой трагедии в "Крокус сити холле" в российском парламенте возобновились дискуссии о довольно жёсткой смене государственной политики в отношении иммигрантов.

Фото: commons.wikimedia. org by lises Hernandez Pino is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Старая песня о главном...

Очень печально, что для этого понадобился такой страшный для всех россиян триггер — теракт в Красногорске.

Но не Государственная дума ли совсем недавно собственноручно отклонила законопроект по возможности лишения гражданства тех мигрантов, на кого заведены уголовные дела? Ведь это сделали именно депутаты!

Понятно, что это было сделано с учётом граждан новых территорий. Но ведь к этому законопроекту можно было подойти дифференцированно. Значит, закон должен был чётко разграничивать граждан новых территорий России: Запорожской, Херсонской, Донбасса с одной стороны, а с другой стороны, мигрантов, которые к нам едут из постсоветских республик, ныне, по сути, зарубежья, хотя и "близкого". В частности, это всё тот же Таджикистан, Узбекистан и так далее.

Что написано пером...

Если ничего не изменить в этой сфере, то после Красногорска очень вероятны и следующие такие акции. И плюс ко всему, нельзя не отметить первые показания всех задержанных террористов, расстреливавших людей в Красногорске. Ведь первые показания самые важные, поскольку сейчас их адвокаты накачают различными "правами и обязанностями", и те начнут придерживать информацию (хотя вряд ли с нашими спецслужбами это "прокатит").

Но всё же на первом допросе они заявили, что завербованы были посредством Тelegram-канала. Якобы на них вышли через мессенджер, там же предложили совершить этот теракт, там же рассказали, где спрятано оружие, там же им дали инструкцию по совершению этого жуткого преступления. В этой связи давайте зададим себе вопрос, а согласна ли мы отказаться от этих быстрых мессенджеров?

Очень сомневаюсь, поскольку молодое поколение сейчас без них себя не может представить. Люди старшего возраста, конечно, сравнительно безболезненно откажутся от него, поскольку понимают, что это прежде всего, безопасность.

Да, это удобно: быстро, оперативно и мир освещается со всех позиций. Однако нельзя не понимать, что это превосходный инструмент для преступников. Может быть и молодые люди и пошли бы на отказ от этих чатов, если бы мы им предоставили что-то другое, безопасное. Но пока этого нет.

Нельзя не понимать, что пора вырабатывать более мудро отношение к жизни. Хватит уже этих страшных граблей.

Под контроль!

Кстати, в связи с терактом, в Интернете сейчас разгоняется немало всякой гадости: вербуют российских детей, предлагают совершать теракты, угрожают, запугивают, если они отказываются. Экстремисты из-за рубежа, (разумеется, с Украины) делают это потому что наши подростки на эти мессенджеры подсажены.

Да мы сами их на это и подсадили! Далеко идти не надо, даже учебный процесс в школах и прочих учебных заведениях сильно завязан на Интернете и все тех же мессенджерах. Опять же, чтобы два раза не ходить — я у сына своего приятеля, одиннадцатиклассника, для опыта отобрал смартфон — и всё! День потерян, досуг занять ему почти нечем! Чем не идеальная фигура для вербовки?

Наверное, пора уже выработать законодательные меры контроля и ограничений. Придумать и выработать меры, которые будут действовать в экстренных ситуациях. Поскольку не только теракты, но даже несколько цветных революций было сделано посредством телефонов. Легко ходить не будем, вспомним всё тот же Майдан на Украине. Все инструкции, мобилизация и распределение ролей проходили через телефоны.

Ну и, наконец, пора сделать свой государственный мессенджер. Сама "Телега" (Telegram), конечно, дело хорошее, но она зарегистрирована где-то на каких-то островах, сам Павел Дуров находится в каких-то "эмиратах". По сути всем им глубоко наплевать, что происходит у нас в стране. Бабло, как говорится, рулит.

А значит, нам, особенно после этого жуткого теракта, пора делать выводы. Враг, который нас окружил, действует. Пора действовать и нам…