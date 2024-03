Расстрелять на виселице над костром: смертная казнь идёт в РФ после теракта в "Крокус Сити Холле"

После чудовищного теракта в "Крокус Сити Холле" в России ведут дискуссии о возвращении смертной казни в стране. Пока обсуждается исключительно юридическая сторона вопроса, так как мораторий установлен Конституционным Судом.

Фото: flickr.com by Liam Quinn from Canada is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license