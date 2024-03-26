Расстрелять на виселице над костром: смертная казнь идёт в РФ после теракта в "Крокус Сити Холле"

Юристы Брикульский и Шахрай считают вероятным возвращение расстрелов в России

После чудовищного теракта в "Крокус Сити Холле" в России ведут дискуссии о возвращении смертной казни в стране. Пока обсуждается исключительно юридическая сторона вопроса, так как мораторий установлен Конституционным Судом.

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Юристы обсуждают, что нужно для отмены моратория — политическая воля или как минимум новая Конституция.

Хотя эксперты настраивают, что согласно разъяснении КС от 2009 года, обязательность того или иного политического решения является неизменной, глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников заявил, что у разговоров об отмене моратория есть основания.

После теракта он заявил, что важнее всех дискуссий необходимость добиться того, чтобы "подобные акты не повторялись". А все остальные вопросы нужно решать по мере их общественной значимости.

В Сети же обсуждается право на месть. Мнение о том, что с моральной точки зрения смертная казнь недопустима, звучит, но гораздо тише всего остального.

Факт в том, что если сейчас её резко вернуть, террористов, устроивших массовое убийство в "Крокус Сити Холле", уже всё равно нельзя будет расстрелять из-за отсутствия у закона обратной силы. Тогда какой в этом смысл?

Но первая обязанность государства — соответствовать чаяниям глубинного народа. А ситуация располагает именно к такому решению, поскольку действия террористов (в частности, теракт в "Крокус Сити Холле") потрясают своей жестокостью и полным пренебрежением террористов всех уровней к ценности человеческой жизни.

Некоторые говорят "запугали смертника расстрелом"? Но мы же видим, что и террористы из "Крокуса", и украинские диверсанты боятся умереть — иначе они не пытались бы сбежать после совершения преступлений. А значит, смерти они боятся.

Как пояснил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, "ни Дума, ни Совет Федерации не могут преодолеть решения КС РФ по вопросу о смертной казни".

Собственно, решение КС действительно не подразумевает каких-либо исключений и возможности отмены моратория в отдельных случаях.

Вспомнили и слова председателя КС Валерия Зорькина, который в ходе Петербургского международного юридического форума напомнил, что возвращение смертной казни может состояться только в случае принятия новой Конституции РФ.

"НГ" также цитирует мнение адвоката Сергея Бадамшина на тему того, что статья 20 Конституции о смертной казни находится в главе 2, которую можно поменять лишь через референдум. Для этого сначала надо получить решения Госдумы и Совета Федерации, а затем подтвердить их постановлением Конституционного собрания, закона о созыве которого нет.

Однако с этой версией спорят многие юристы — в частности, Иван Брикульский напоминает, что "обязательство по отмене смертной казни Россия давала Совету Европы, с которым Россию уже ничего не связывает". Эксперт считает, что именно сейчас возвращение "вышки" наиболее вероятно.

То есть принимать решение — это прямая функция законодателя, но никак не суда. Никакие рассуждения о ценности жизни не мешают КС пересмотреть свои позиции, а законодателям — сломать решения КС "через колено".

Соавтор Конституции и заслуженный юрист Сергей Шахрай довольно просто разъяснил, что в современной версии Конституции норма о смертной казни вполне себе присутствует, и её не нужно менять или принимать снова.

Он отметил, что для применения смертной казни установлены три простых условия:

наличие федерального закона,

"вышка" применяется за преступления против жизни человека,

решение казнить преступника выносит суд присяжных.

"Такой закон имеется — в Уголовном кодексе РФ предусмотрена смертная казнь, и никаких решений КС для этого не нужно. А придерживаться моратория Россия уже никому не обязана, достаточно указа президента России или решений палат Федерального собрания РФ", — резюмировал доктор юридических наук.

Отметим, что проведённый в 20 популярных Telegram-каналах опрос россиян "Какой вид высшей меры наказания Вы применили бы к террористам из "Крокуса"?" показал — треть населения страны хотели бы назначения им "пожизненного наказания на страшном особом режиме, где они будут просить их расстрелять".

И действительно, каждый второй осуждённый на пожизненное заключение преступник в первые 10 лет срока обязательно просит суд, ФСИН и президента об отправке его в бой на СВО или расстреле — из-за тяжести особого режима содержания.

Нет, преступников там не пытают, не бьют, просто они живут в максимально регламентированном режиме, где нельзя практически ничего, ходят в позе "зю" (или "дельфина") и окружены таким количеством сотрудников ФСИН и камер, что побег невозможен.

Остальные "предпочтения" распределились следующим образом:

Почти треть россиян требуют, чтобы к мигрантам-террористам из "Крокуса" был применён расстрел — как это до сих пор делается в Белоруссии. Еще 15% предлагают государству просто отдать террористов родным и близким погибших, а также возмущённому народу — и люди уже сами приведут приговор в исполнение. 10% считают, что террористы заслужили просто инквизиторскую жестокость — например, применение для их казни средневековых костров, древнерусского четвертования и т. д. 7% вспоминают опыт Ирана, Саудовской Аравии и других стран Ближнего Востока, Азии — предлагая осуществить повешение преступников с помощью автокрана. Не назначать высшей меры наказания, а дать (к примеру) 25 лет лишения свободы предлагает лишь 1% россиян, Свой особый способ смертной казни террористов предложили еще 3% наших сограждан

"Мы все, находясь в стрессе и шоке, требуем простых, быстрых и неправильных решений. Они наполняют нас иллюзией быстрой справедливости. Если завтра на Лобном месте начнут ставить виселицу с четырьмя петлями, мы получим быстрое, дешёвое и бессмысленное удовлетворение от свершившейся справедливости", — напоминают авторы Telegram-проекта БЧН.

"Если руководствоваться народными эмоциями, то террористов нужно вздернуть (на виселицу) над костром, расстреливая их в этот момент. Люди получат удовлетворение от зрелища, однако сейчас куда важнее узнать всех заказчиков и как заявил (зампред Совбеза РФ) Дмитрий Медведев, ликвидировать их", — заявил Pravda. Ru специалист по разведке Георгий Рипер.

"Думаю, в итоге они получат ПЖ (пожизненное заключение) в "Чёрном дельфине", "Полярной сове" или другой страшной своим особым режимом тюрьме и там, поверьте, будут мечтать о расстреле. Как это было с террористом Радуевым, который, кстати, в тюрьме и умер от внутренних кровоизлияний", — считает он.

Стоит напомнить, что Салман Радуев скончался в 2002 году всего на пятом месяце своего тюремного срока.