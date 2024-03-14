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Дмитрий Плотников
Сыт, пьян и нос в субстанции. Путин не видит смысла разговаривать с Зеленским

Владимир Путин не хочет разговаривать с Владимиром Зеленским

3:28
Политика

Возвращаясь к интервью президента Владимира Путина Дмитрию Киселёву, хочу отметить интересную вещь.

Владимир Путин не хочет разговаривать с Владимиром Зеленским
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

По моему мнению, наш лидер не хочет никаких контактов и разговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. А не хочет он с ним разговаривать, потому что тот за время своего президентства не показал себя даже мало-мальски ответственным политиком.

Ответь "за базар"

Ведь бывший актёр много чего когда-то наобещал и ничего из того, что обещал, не сделал. И по сути, на своих выборах он просто лгал народу. В частности, Зеленский обещал "очень быстро и мирными средствами урегулировать конфликт на Донбассе".

"Мы будем продолжать Минский процесс. Я думаю, что у нас будут замены кадровые. В любом случае, мы будем идти до конца ради того, чтобы прекратить огонь. Потому что это самое главное для нас — вернуть наших парней живыми. Это наша первая задача…Я общался с матерями наших моряков и сделаю все, чтобы их вернуть. Я сделаю всё, чтобы вернуть наших ребят домой", — три года назад сказал тогда ещё украинский актёр.

И как у президента у него были все полномочия и средства сделать это. Зеленский этого не сделал. Возникает вопрос, а можно ли с ним вести какие-то переговоры, поскольку он патологически нечестный человек. И ещё ни разу за тот "свой базар" не ответил.

Ну и плюс ко всему, все помнят, как он сам себе запретил ввести какие-то переговоры с Россией. Соответствующий указ он (наверняка, с подачи заокеанских хозяев) сам же издал и подписал.

Ну и самое главное для Владимира Путина — Зеленский как глава государства наговорил столько того, чего не надо было говорить, тем более, наговорил всему миру.

Ведь обратите внимание, российский президент во всех своих официальных заявлениях достаточно сдержан и адекватен. Это неофициальные лица (например, я) могут на эмоциях говорить, всё что угодно, выражая так или иначе свои чувства и эмоции. А Зеленский всё-таки президент страны. И на виду всего западного сообщества он наговорил и наделал много такого, чего делать не надо было.

Поэтому гипотетически прямые переговоры Зеленского и Путина мне кажется очень маловероятными.

Нелегитимный диктатор

А всем хочу напомнить, что очень скоро Владимир Зеленский перестанет быть легитимным президентом. А о чем с ним тогда вообще будет разговаривать, если он станет низложен. И любые переговоры с ним будут незаконными. Ведь президентом он скоро перестанет быть, и всё что он наговорит или подпишет, будет его личной инициативой, которая абсолютно не касается главы государства.

Да, Москва готова к конструктивному диалогу, но данные переговоры должны основываться на реальном положении дел.

Наверное, нелегитимность Зелинского будет на руку и его западным кураторам. Например, Польша запросто может воспользоваться этим моментом, и отжать себе кусочек Западной Украины. Кстати, Владимир Путин в интервью об этом чётко говорил. Намекнул российский лидер также и на венгров и румын, которые тоже претендуют на свои "исторические земли", и не прочь будут увеличить свою страну за счёт соседней разваливающиеся Украины.

Мне, как родившемуся в СССР, конечно, эти территории отдавать жалко. Однако если украинская власть сама довела до такого состояния страну, то придётся "дербанить" её на кусочки в том числе и нам, как бы это не звучало цинично.

Популизм Зеленского: конец войны в Донбассе, вернуть Крым, Украина в НАТО и ЕС
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы украина владимир путин дмитрий киселёв владимир зеленский
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