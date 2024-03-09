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Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: "Отважные" штурмуют Бердычи, у села Терны идёт боевая разведка

Бои за посёлок Работино и Вербовое, Киев насильно вывозит людей из прифронтовых сёл

3:36
Политика

Российские бойцы продолжают выполнять задачи специальной операции на Украине.

Бои за посёлок Работино и Вербовое, Киев насильно вывозит людей из прифронтовых сёл
Фото: redstar.ru

Представляем военную сводку на субботу, 9 марта.

Херсонское направление

На Херсонском фронте силы армии Украины в Крынках тают. Хотя боевики ВСУ ищут новые укрытия, реактивные системы залпового огня их находят. Работу украинских артиллеристов заменили операторы БПЛА. На правобережье националисты возводят фортификационные сооружения, опасаясь российских десантников.

Запорожское направление

На Ореховском участке продолжаются бои за посёлок Работино и у села Вербовое, бандеровцы активно стягивают туда резерв. Шурмовики ВС РФ при поддержке бронетехники ведут бои с украинским спецназом, инициатива и превосходство сил у русских бойцов. Боевую работу осложняют украинские FPV-дроны, отмечается нехватка РЭБ. На Времевском выступе перемен нет.

Фланги Авдеевки

На этом фронте российская армия продвинулась с северо-восточной стороны посёлка Первомайское. "Отважные" штурмуют посёлки Бердычи, Тоненькое и село Орловка. Силы группы "Центр" с подразделениями 1-го Армейского корпуса после освобождения Ласточкино и Северного круглосуточно ведут ожесточённые бои — за эти дни заняты десять опорных пунктов ВСУ в лесопосадках и застройке. Также группировка "О" начала продвижение к н. п. Семёновка. Боевая авиация продолжает накрывать украинские позиции десятками КАБов.

Донецкое направление

ВС РФ на Южно-Донецком фронте отразили неприятеля под Угледаром, FPV-дронами подбиты пикапы. В Новомихайловке тяжёлые бои у церкви Чуда Михаила Архангела, русские солдаты уверенно закрепились тут. Следующая позиция для взятия — Дом культуры в ста метрах от храма. В Георгиевке армия РФ расширила зону контроля, выбив неонацистов из кварталов вокруг водоёмов. В Красногоровке российская группировка ведёт штурм позиций противника со стороны района Первомайка.

Артёмовское направление

Российские бойцы продвинулись тут в районе населённого пункта Богдановка и продолжают наступать в селе Красное (Ивановское), пытаясь выбить боевиков с западной части посёлка. У н. п. Клещеевка пока без изменений.

Краснолиманское направление

Российская группировка атакует у посёлка Терны: проводится боевая разведка, для штурма ещё рано. В Купянском районе киевская власть обязала эвакуировать мирных граждан из 55-ти населенных пунктов.

Анализ

Командование армии России реализует "тактику тысячи порезов" (по словам британской разведки). Российские войска истощают врага одновременно по всей линии фронта, наносят регулярные удары по военной инфраструктуре Украины и имеют резервы для будущих ударов. В целом такая стратегия видится весьма правильной, хотя реализация данной стратегии и требует большого количества времени и ресурсов.

Между тем польские военные специалисты отмечают, что боевая авиация РФ применяет "сирийскую" тактику ударов. В частности такое замечено в направлении к Часов Яру: сперва по укрытиям националистов армия России бьёт кассетными боеприпасами, потом сносит позиции в высотных зданиях авиационными бомбами. Всё это корректируется российскими беспилотниками "Орлан" и Supercam, от этого удары очень точны.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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