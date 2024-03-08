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Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: выживших в Авдеевке националистов бросили погибать в Терны

В Тернах добиваются остатки "Азова"*, ВСУ заявили о критическом положении в Красном

3:47
Политика

Российская армия продолжает выполнять задачи специальной операции на Украине.

В Тернах добиваются остатки "Азова"*, ВСУ заявили о критическом положении в Красном
Фото: https://t.me/HersonVestnik/5075

Представляем военную сводку на пятницу, 8 марта.

Херсонское направление

На этом фронте боевая авиация российской армии бьёт по позициям националистов в посёлке Крынки, на дачах у Антоновского моста и около Казачьих Лагерей. Русские бойцы с мест отмечают эффективность операторов дронов-камикадзе "Ланцет". Главные цели ВС РФ остаются всё те же — пункты управления беспилотниками и скопления личного состава бандеровцев.

Донецкое направление

На этом участке СВО идут ожесточённые бои, о сломе обороны украинской армии речи пока нет. Российские войска атакуют из южной части Красногоровки в центр. Плотно работают ВКС России по местной промзоне, где находятся главные укрепрайоны боевиков — заброшенные огнеупорный и кирпичный заводы. Группировка РФ продвигается севернее села Победа вдоль рокадной дороги, которая параллельна рубежу Марьинка — Курахово — Георгиевка, контроль за которым пока за неонацистами. Прорыв на данном направлении несколько облегчит российское наступление в н. п. Георгиевка. Со стороны южных окраин Новомихайловки, российская армия зачистила около 1 квадратного километра лесопосадки.

Фланги Авдеевки

На данном направлении линия фронта остаётся пока без изменений. В посёлке Орловка российская армия сменила направление боевых действий, начав обходить Зорянский пруд не с севера, как раньше, а с юга. После этого ВС РФ продвинулись на 400 метров.

Артёмовское направление

Здесь армия Украины заявляют о критическом положении в посёлке Красное (Ивановское). Российские бойцы всё время давят на земле, активно работают боевые лётчики. В городе Часов Яр на место дислокации и стоянки тяжёлой техники ВСУ — огнеупорный комбинат — ВКС России скинули фугасную ФАБ-1500. Мощный удар снёс буквально половину предприятия.

Запорожское направление

Тут российская группировка продвинулась примерно на 1 километр северо-западнее посёлка Вербовое. Армия России нацелена здесь на связующую трассу Работино — Вербовое. Перерезание этой дороги разделит украинскую группировку с перспективой локальных котлов. По приблизительным оценкам, на сегодня российская армия вернула около трети территории, занятой боевиками ВСУ во время летнего "контрнаступа".

Сватово-Кременное направление

Здесь отмечается продвижение российских войск в районе населённого пункта Синьковка. Российская армия снова зашла на северные окраины населённика, на этот раз чуть глубже и продолжает атаки с флангов из посадок. В Тернах и Ямполовке продолжаются бои.
Сообщается, что выживших в Авдеевке боевиков националистического батальона "Азов"* бросили в Терны. За неделю "элитное" подразделение ВСУ сдало около трёх километров и околицу села потеряв полторы сотни нацистов.

Террористические атаки Киева

Сегодня, 8 марта, утром около 7.00 по МСК была пресечена попытка киевской власти совершить террористическую атаку c применением беспилотника самолётного типа по объектам на территории России.

Дежурными средствами противовоздушной обороны ВС РФ четыре беспилотника армии Украины уничтожены над Волгоградской областью, сообщает Министерство обороны РФ.

* - решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 признан террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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