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Олег Володин

NEDUMA: избирателей заставят выдвинуть Зеленского на выборы-2024

3:45
Политика

Супруга президента Украины Елена Зеленская заявила, что "пока не знает, какое решение примет ее муж по участию в выборах и будет ли он переизбираться на второй срок".

NEDUMA: избирателей заставят выдвинуть Зеленского на выборы-2024
Фото: "Ukraine's President Volodymyr Zelensky visits positions of armed forces near the frontline with Russian-backed separatists in Donbass region, Ukraine, on April 9, 2021." by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Дескать, он будет смотреть "на волю народа" по соцопросам и на улицах городов (где бывает реже, чем в заграничных турне с требованиями "дайте денег и оружия").

Зеленская высказалась в том духе, что поддержит супруга, если он всё же решит баллотироваться. По её словам, "у нас есть некоторый опыт, мы были там. Это будет не так страшно, как в первый раз".

Выборы на Украине должны пройти в 2024 году, однако дату могут перенести из-за действующего в стране военного положения.

По этому поводу власти намерены провести национальный опрос с главной темой, которая звучит как "хотите ли Вы, чтобы Зеленский выдвинулся на второй срок?" Таковы данные экспертов проекта NEDUMA.

Сообщается, что опросы будут вести:

  • Центр Разумкова,
  • КМИС,
  • ИСНАН, "Социс"
  • Зарубежные AC Nlelsen Ukraine, AGB Ukraine и Gfk-USM.

Правда, чтобы народ отвечал "правильно" — уже якобы даны инструкции "жестить", требовать ответа, не отставать от опрашиваемых.

"Опрашиваюшие должны жёстко требовать дать однозначные ответы и настаивать на прохождении интервью, чтобы минимизировать количество отказов" — цитирует якобы данные методические указания проект "Недума".

Выглядит это, конечно, очень заманчиво для участников.

Осталось только предупреждать, что адреса, ФИО и телефоны известны и офицеры ТЦК (так называют военкоматы) уже у порога. Результат будет гениальным.

Сами украинцы уже смеются - "остаётся понять, мобилизовать будут согласных или несогласных с новым сроком Зе" - и грустно добавляют: "похоже, что мобилизуют (нас) всех".

Как отметил в материале для RT Сергей Колясников, "давление Запада на Зеленского, чтобы он провёл выборы, растёт, но тот открыто даёт понять, что выбирает узурпацию".

Причина проста — его выбрали, чтобы он (в противовес Петру Порошенко) не ввязался в войну, а он уже угробил сотни тысяч украинцев и ещё больше — сделал инвалидами, добил экономику, сельское хозяйство, демографию.

Логично, что на любых выборах у нынешнего президента нет ни единого шанса. "Наш источник в ОП рассказал, что Офис Президента решил поставить выборы на паузу, из-за последней социологии, которая демонстрирует обвал рейтинга Зеленского", — пишет украинский проект "Резидент".

Инсайдеры добавляют, что команда Зеленского "не смогла договориться с Валерием Залужным, чтобы он публично отказался участвовать в президентской кампании" — и теперь по Залужному работает следствие.

Также, как сообщает RTVI, "предложение о проведении выборов, изначально выдвинутое главой Парламентской ассамблеи Совета Европы, было также поддержано истеблишментом США".

Вопрос лишь в том, на кого Америка хочет сменить "неудачника Зе". Варианта — два:

  1. На сторонника мирного договора с Россией ("мы признаём потерю территорий, внеблоковый статус, и т. д.")
  2. На отморозка-генерала, который поклянётся "вернуть Крым", "сжечь Москву" и дальше будет обеспечивать работой ВПК США?

В любом случае пока Россия будет продолжать СВО — чтобы встретить нового президента (любого) на максимально выгодных для себя позициях, либо продолжить побеждать армию узурпатора, если Зеленский решит остаться.

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Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы елена зеленская валерий залужный владимир зеленский
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