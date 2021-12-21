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Автор Антон Куликов

Экс-посол США назвал "невежливыми" инициативы России

Политика

Бывший посол США в РФ Майкл Макфол назвал "странными" предложения России по гарантиям безопасности. В частности, неудовольствие профессора Стэнфордского университета вызвала публикация этих предложений.

Экс-посол США назвал "невежливыми" инициативы России

"Это очень странно, это не оригинальная дипломатическая процедура. Очень редко, когда идут переговоры, и одна сторона просто говорит: "Вот, я опубликовал, что хочу. Вы сейчас должны согласиться, или у нас не будет никаких договоренностей", — сказал Макфол в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Он также назвал "странными" слова заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова, который сказал, что Россия хочет обсудить с США безопасность европейцев.

"Представьте, что президент Джо Байден скажет: "Председатели, президенты, давайте обсудим безопасность русских между нами, и потом будем предлагать Путину то, что мы хотим". Это странно, невежливо. Это как будто бы Путин хочет делать Ялту 2.0, но без англичан. Поэтому я надеюсь, что есть что-нибудь в этом проекте, который надо обговорить", — отметил он.

По словам Макфола, формат разговора "должен быть иным". "Путин описал, что хочет. А что я бы хотел? Если бы я писал свой текст, я бы хотел добавить несколько поправок. Во-первых, я хочу, чтобы российские войска уехали из Молдовы. Я бы хотел, чтобы Россия отдала назад Крым. Я бы хотел, чтобы Россия не поддерживала сепаратистов в Донбассе", — сказал бывший посол США в России.

Кроме того, мистер Макфол хотел бы, чтобы "безопасность была не только для страны, но и для граждан": "Я бы хотел, чтобы Россия прекратила акции против безопасности людей. Скажем, в Лондоне, в Москве, в Берлине, в Томске. Чтобы люди, которые атаковали там — перестали это делать. Если это серьезные разговоры, то мы должны говорить не только о том, что хочет Путин".

Собственно, примерно такие же оценки предложений Москвы по гарантиям безопасности можно слышать и от других американских и европейских политиков и экспертов.

При этом, например, никак не комментируется тот факт, что это американские войска находятся возле границ России, а не российские возле границ США. Никоим образом не комментируется озабоченность Москвы тем, что ударные системы размещаются в непосредственной близости от российских границ. И так далее.

Что касается того, что предложения были опубликованы, то здесь нет ничего странного. Теперь и на Западе должны отвечать на них публично. Можно ли считать это свидетельством недоверия, которое мешает вести переговоры кулуарно? Вполне вероятно, что так оно и есть. По крайней мере, проблемы теперь обозначены как есть, заболтать их будет проблематично.

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Куратор: Олег Артюков
Темы джо байден майкл макфол сергей рябков
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