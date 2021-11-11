Николай Платошкин: мы проведём расследование по фактам пыток в колониях

Что изменилось в Госдуме после выборов, как будет расследоваться дело о пытках в колониях, а также об исторических параллелях с нынешней ситуацией в России и о том, как может сложиться будущее нашей страны, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой политик, лидер общественного движения "За новый социализм" Николай Платошкин.

Пытки в колониях — это шок

— Николай Николаевич, как изменился расклад политических сил после выборов в Госдуму?

— Левые силы выиграли. Власти это понимали заранее, отсюда три дня голосования, чтобы заставить людей под присмотром работодателей голосовать в пятницу. Отсюда дистанционное электронное голосование, которое КПРФ и мы, её союзники, никогда не признаем.

— Но в составе Думы, к сожалению, оппозиции досталось существенно меньше мест, чем она заслуживала.

— В этот раз власти палку перегнули с фальсификациями. Мы подаём в суд, дойдём и до Европейского суда по правам человека. И мы свою программу будем выполнять. Если законами не удастся, то через референдум, который предусмотрен у нас законодательством. Я подготовил законопроект о том, чтобы смягчить правила проведения референдума в России.

— Как вы оцениваете перспективы принятия такого законопроекта?

— У нас до этих выборов парламент был странный. Обычно парламент издаёт законы. У нас же большинство законопроектов в парламент вносит правительство. А депутаты просто говорили: "Мы за!"

Первые заседания комитетов показали, что такого больше не будет. Идет жёсткая дискуссия, обсуждение. Они к этому не привыкли. Аргументов у них никаких нет, поэтому они обсуждений раньше и не допускали. А сейчас придётся допустить.

Моя жена — депутат Госдумы Глазкова говорит: "Пригласите на комитет Госдумы директора ФСИН по пыткам в Саратове". Ей говорят: "У нас регламентом это не предусмотрено". Она: "Статья 19, пункт Л. Предусмотрено". — "Ой. А может, его на другой комитет, не на наш?"

— Вы затронули очень острую тему пыток. Для нас был шок, когда депутаты большинством голосов отказали в проведении парламентского расследования. Только КПРФ голосовали за. Почему они отказываются?

— Парламентское расследование предложила моя жена Глазкова. Они просто проголосовали против: "Есть прокуратура, Следственный комитет, они разберутся". Хотя мы хотели провести парламентское расследование не для того, чтобы выявить конкретные факты. А чтобы выявить причины этого и попытаться их устранить. А они говорят: "Хотите директора ФСИН послушать? Пригласите его на свою коммунистическую фракцию". Абсолютное раболепие перед правительством.

— Против человека, который предоставил документы, объявлено уголовное дело, за то что он неправомерно воспользовался информацией. Татьяна Москалькова, уполномоченная по правам человека, сказала, что он молодец и его надо сюда вызвать как главного свидетеля. Но совершенно очевидно: как только он появится как главный свидетель, его арестуют. И мы все на это смотрим и молчим.

— Мы не молчим. Мы вызвали генпрокурора на 16 ноября в Госдуму для отчёта. Жена моя продолжает добиваться приглашения директора ФСИН Калашникова на комитет, пленарное заседание в Госдуму. Мы подготовили несколько запросов этому директору ФСИН по фактам безобразий в колониях. Например, одному заключённому голову отрубило в пермской колонии. Мы направили запрос Калашникову:

кто виноват (фамилия, должность);

какие меры приняты для улучшения техники безопасности.

У меня жена хотела посетить колонию в Туве. Мы начнём посещать колонии вместе с правозащитниками, адвокатами.

У депутата Госдумы есть право прохода в любое учреждение. Депутат Глазкова этим правом будет пользоваться.

Светлое будущее — только социалистическое

— Ваше движение называется "За новый социализм". А что такое "новый социализм"?

— Это новый социалистический проект, потому что старый у нас, к сожалению, потерпел крах в 1991 году. Новый социализм вберёт в себя всё лучшее, что было в советское время, с поправкой на новые времена. Это будет новое здание НЭПа: контрольные рычаги в руках государства с допуском частной инициативы в мелком и среднем бизнесе. Полная демократия в стране:

отзыв депутатов,

отзыв президента после полного срока полномочий,

запрет занимать должность депутата более двух сроков подряд,

выборность судов населением с возможностью отзыва.

Закон о выборности судов представим в конце ноября.

— Вы предлагаете запретить иметь депутатский мандат более двух сроков подряд. Но ведь некоторые законопроекты разрабатывают годами. Может быть, как раз нужны депутаты с опытом?

— Это вопрос выбора. Депутат отбыл полсрока, людям он не нравится, они собирают подписи, подписи регистрируются, и если их достаточно, они проводят перевыборы. Если он на них снова выиграет, значит, будет депутатом. Почему людям не дать такую возможность? Если депутат хорошо работает — чего ему бояться выборов?

— Знаю, что люди инсульты получают, если они не в первой десятке "Единой России".

— У меня нет к ним сочувствия. У меня есть сочувствие к нашим наблюдателям, у которых:

дом сожгли в Пермском крае,

были травмы при избиении в Анапе,

порезали колёса на автомашинах в Рязанской области.

— Можно ли сравнить политическую ситуацию у нас с каким-то периодом истории в России или в других странах?

— То, что у нас сейчас, называется "авторитаризм". Есть демократия, а есть полная диктатура, когда нет политических партий, тотальная цензура. У нас переходный вариант: при формальном существовании партий, свободы слова господствует одна партия, которая своё господство цементирует.

Такая ситуация была во многих странах. Например, Куба 50-х годов. Там сидел сильный президент Батиста. Выборы проводились, но так, что побеждала всё время одна партия.

Наконец кандидат проигравшей оппозиции, которого не пустили на выборы, молодой адвокат Фидель Кастро, предпочёл другие методы.

Революция вызревает тогда, как писал Ленин, когда верхи не могут управлять по-старому, а низы не хотят жить по-старому. Учёные считают, что если разрыв в доходах между богатыми и бедными больше десяти раз, то страна на пороге революции. У нас он больше. Всё зависит от политики властей. Если между богатыми и бедными усугубляется разрыв, а об этом Путин говорит, модель капитализма не работает. Бедные пытаются выйти из этой ситуации. Лучше, конечно, через выборы. Но если выборов нет или их не дают нормально провести, куда людям деваться?

— Всё-таки хочется на позитивной ноте закончить наш разговор. Может быть, у вас есть какие-то идеи?

— Давайте я хорошее скажу. От всей души поздравляю наших уважаемых слушателей и зрителей с очередной годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции 7 ноября. Выдающееся событие мировой истории, когда человек впервые стал человеком.