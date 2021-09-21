Политолог: управляемые межнациональные конфликты создал Михаил Горбачёв

Какие события спровоцировали распад Советского Союза, как Горбачёв решил наказать лидеров союзных республик и почему США и Евросоюз ожидает участь СССР, рассказал ведущему Pravda.Ru, политологу Игорю Шатрову доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ им. М. В. Ломоносова, доктор политических наук Алексей Фененко.

Управляемые конфликты

— Алексей, в декабре 2021 года Беловежским соглашениям исполнится 30 лет. Они, мне кажется, подписали смертный приговор Советскому Союзу. Насколько были неизбежны эти события и что им предшествовало?

— Событие, которое катализирует распад Советского Союза: в 1977 году принимается новая Конституция Советского Союза. Там вводится знаменитая 6-я статья, что партия — это руководящая и направляющая сила советского общества. Значит, вся власть передаётся Политбюро.

Республики принимают в 1978 году местные конституции и дублируют 6-ю статью, что грузинская компартия — это руководящая и направляющая сила грузинского общества; украинская — украинского; азербайджанская — азербайджанского.

То есть Советский Союз идёт в сторону конфедерации. Республики расширяют колоссально свои полномочия.

К этому добавляется реформа КГБ 1976-77 годов. Он становится союзно-республиканским органом. То есть в каждой республике собственный КГБ. Центр решительно теряет контроль над республиками.

Теперь приходит Михаил Сергеевич Горбачёв. Конфликт центра и республик выходит с марта 1985 года на государственный уровень. Против Горбачёва голосуют три лидера республик:

Казахстан в лице Кунаева;

Азербайджан в лице Алиева;

Украина в лице Щербицкого.

А теперь вопрос: где начнутся первые межнациональные конфликты? Где Михаил Сергеевич начнёт создавать управляемые конфликты для снятия нелояльных лидеров?

Горбачёв действует по двум направлениям:

Первое: отстраняет КПСС от власти — это тотальная делегитимизация КПСС. Уже и Ленин был неприятной личностью, и Октябрьская революция была нам не нужна. Следующий шаг — XIX-я партконференция. Вводим платформы в КПСС. То есть партия перестаёт быть единым целым. А в марте 1990-го на III съезде убирает 6-ю статью Конституции. Всё, КПСС убирается от власти.

Второе: Горбачёв начинает борьбу с лидерами союзных республик. Первым стал Казахстан. Летом 1985 года, сразу после прихода к власти Горбачёва, начинается немецкое движение. Кунаева снимают за неспособность сохранить интернационализм в республике.

Но лидеры республик видят, как с Кунаевым расправились, и думают: а мы себе гарантии сделаем. Отсюда волна деклараций о суверенитете.

Ведь кто стоял во главе движения за независимость республик? Какие-то диссиденты с улицы? Нет. В Прибалтике товарищ Бразаускас — первый секретарь по идеологии. На "незалежной" Украине товарищ Ивашко, который стал первым секретарём после Щербицкого ЦК Компартии Украины. Они провозглашают верховенство республиканских законов над союзными.

Пока Союз не распущен, но уже есть суверенные республики. Подавить? Как? Ввести войска в каждую республику?

Тут и Россия просыпается вместе с Борисом Николаевичем Ельциным, который говорит: "Это не мы вас оккупировали, не мы вас угнетали. Это вы нас угнетали. Это мы устали вас кормить".

У нас часто говорят: "Август 1991-го — распад Союза". А сколько республик должно было подписать Союзный договор 20 августа 1991 года? 9 республик. Минус шесть: Прибалтика и Закавказье. То есть это уже не Советский Союз в границах 1988 года. Начинаются волнения в Абхазии в августе 1989-го. Гамсахурдия в январе 1991 года устраивает энергетическую блокаду Южной Осетии, что приводит к большой смертности, и начинаются боевые действия. Это всё внутри Советского Союза. Это формально одна страна.

История повторяется

— Мы говорим о событиях тридцатилетней давности, в том числе ГКЧП в августе 1991 года.

— На самом деле ГКЧП было несколько. У нас это забывают. Первая попытка ГКЧП — это декабрь 1989 года. Был II съезд народных депутатов. Создали Ассоциацию тяжёлой промышленности, которую возглавил товарищ Тизяков. Он впервые говорит, что надо вводить чрезвычайное положение в стране. Горбачёв говорит: "Конституция предусматривает процедуру введения чрезвычайного положения". Но не решается это сделать.

Весной 1991 года Горбачев говорит, что надо вводить в стране чрезвычайное положение. Правда, ввести его было некому.

Потому что судьбу Советского Союза решили события в Вильнюсе в январе 1991-го: Горбачёв отдал устный приказ брать штурмом. Армия и силовые структуры его выполнили. Показали убитых. Горбачев отрёкся: "Я не давал приказа, это самоуправство". С этого времени армия больше не верила никому.

Так будет и в августе 1991-го, когда Язову скажут: "Давай разгони Белый дом". Он сказал: "Пожалуйста, за два часа. Только дайте письменный приказ". "Ну, товарищ, так не надо ставить вопрос", — как вспоминали Янаев и Лукьянов. Он сказал: "До свидания. Только письменный приказ, и никакого другого". Партийная элита брежневской эпохи была очень труслива. Даже Ельцин казался им ужасным и опасным политиком.

В августе 1991-го Горбачёв предложил: "Давайте введём чрезвычайное положение. Вы вводите, а я подожду в Форосе. Наведёте порядок — я вернусь". Именно это и происходит. Вводят ГКЧП. Ельцин выступает против. Так сказать, Советом пэров недоволен какой-нибудь граф Пуатье. Графа никто не арестовывает. Просто они не знают: можно или нельзя.

Дальше надо разогнать, приказ письменный не подписывают. Они все летят на военную базу? Нет. К Горбачёву, куда прилетает Руцкой (человек "графа Пуатье") и арестовывает всю группу. Представляете, какая это элита? Ведь это:

вице-президент,

премьер-министр,

министр обороны.

И они дают себя арестовать вице-президенту РСФСР, человеку, который намного ниже их в иерархии госвласти. После этого мне смешно слушать: "Да если бы в Беловежской пуще Горбачёв отдал приказ арестовать лидеров трёх республик…" Если бы Горбачёв отдал такой приказ, никто бы даже не шелохнулся.

А зачем им вообще понадобился ГКЧП? Если им так надо было убрать Горбачёва, можно было просто три-четыре месяца саботировать его приказы — тогда сам уйдёт. В том-то и дело, что не собирались этого делать. Они, наоборот, действовали вместе. Просто Горбачёв их сбросил с себя.

— Давай подведём итог.

— Перед нами развал огромной бюрократической системы. Пока на примере одной страны. Думаю, что вскоре то же самое мы увидим в США, Евросоюзе, где идентичные бюрократические системы.

— Если система развалится, что на её обломках вырастет?

— Смотри историю Югославии, Карабаха, Таджикистана, Абхазии.

— Есть ли система, которая сможет потом мир заново собрать?

— Я не исключаю, что нас ожидает в перспективе раздробленное феодальное общество. Об этом недавно статью написал "Новые Средние века".

Я думаю, что наше общество на этом витке повторяет историю античности.