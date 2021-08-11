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Автор Антон Куликов

Лесные пожары в России: почему дела обстоят именно так?

Политика

Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов считает, что необходимо принимать решение о создании министерства лесного хозяйства. По его мнению, полномочий Федерального агентства лесного хозяйства не хватает для решения проблем отрасли.

Лесные пожары в России: почему дела обстоят именно так?

Мнение депутата Фетисова

"Нужно срочно принимать решение о создании министерства лесного хозяйства, агентства не хватает. Ему будут нужны полномочия правоохранительных органов. Возможно, там нужен отдельный вице-премьер", — заявил Фетисов, который также является председателем Всероссийского общества охраны природы.

По словам политика, лесные пожары с каждым годом случаются всё чаще. При этом имеющихся государственных мощностей для восстановления леса категорически не хватает.

"Никакой защиты леса сегодня нет. Если нет министерства, то нет хозяина, никто не решает проблемы, которые накопились", — заявил Фетисов.

Проблеме уже не один год

На самом деле проблема сохранения лесов всегда была актуальной. Масштабные лесные пожары в российских регионах только подчёркивают актуальность проблемы.

На прошлой неделе в ходе совещания президента России о ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ глава МЧС Евгений Зиничев предложил передать контрольные и надзорные функции по охране и защите лесов на федеральный уровень. Речь в первую очередь шла о стабилизации ситуации с лесными пожарами, но дело не только в них.

Напомним, сейчас в России действует Лесной кодекс, который был принят в 2006 году. Согласно этому документу, все лесохозяйственные и противопожарные функции были переданы в ведение регионов и арендаторов.

До вступления кодекса в силу в рядах Гослесоохраны было 83 тысячи человек. После этого в составе Росприроднадзора было оставлено около 700 человек.

В 2010 году, который вошёл в новейшую российскую историю как год сильнейших лесных пожаров, многие эксперты называли несовершенство Лесного кодекса одной из причин сложной ситуации.

Сейчас ситуация в некотором смысле повторяется. В отличие от 2010 года проблема лесных пожаров не столь актуальна для Центральной России. Но зато крайне актуальна для Карелии, сибирских и дальневосточных регионов… Так что решать её необходимо в кратчайшие сроки.

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Олег Артюков
Темы лесные пожары вячеслав фетисов
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