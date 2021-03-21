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Автор Олег Артюков

Первый в 2021-м: пензенского губернатора подозревают во взяточничестве

Политика

Еще совсем недавно губернатор Пензенской области Иван Белозерцев расстраивался по поводу того, что в одной из школ Пензы родителей якобы заставляли покупать его портреты. Теперь у этого скромного человека есть куда бОльшие поводы для расстройства. И вряд ли Ивана Белозерцева утешит тот факт, что он стал первым деятелем столь высокого ранга, задержанным за взятку в 2021 году.

Первый в 2021-м: пензенского губернатора подозревают во взяточничестве

За что задержали губернатора

21 марта стало известно, что губернатора задержали по подозрению во взяточничестве. По данным следствия, он получил взятки на сумму не менее 31 миллион рублей, причем всего за несколько месяцев прошлого года, с января по сентябрь. К слову, в том же сентябре Иван Белозерцев был переизбран на новый срок (он возглавляет Пензенскую область с 2015 года).

Но задержан был не только губернатор. Задержали еще несколько человек, и в том числе небезызвестного предпринимателя Бориса Шпигеля. Несколько лет назад он был продюсером Николая Баскова. И не только — дочь предпринимателя была замужем за певцом. Но все это уже в прошлом.

В прошлом и пребывание Бориса Шпигеля в Совете Федерации. Сенатором он был в 2003–2013 годах и представлял как раз Пензенскую область. Несмотря на то, что губернатором в 2015 году стал Иван Белозерцев, у Бориса Шпигеля в регионе сохранились хорошие связи. Нынешнее дело связано с деятельностью фармацевтической компании "Биотэк", которая принадлежит Шпигелю.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятки на сумму не менее 31 миллиона рублей. Взамен губернатор обещал поддержку при заключении госконтрактов на закупку лекарств и медицинских изделий для Пензенской области.

Дальнейшие перспективы

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, обыски у губернатора и иных должностных лиц проводятся с минувшей субботы сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. "Обыски проведены в местах проживания, а также в кабинете губернатора", — сказал источник. Он также уточнил, что следствие будет добиваться ареста Белозерцева и Шпигеля.

"Это особо тяжкое преступление. Следствие будет добиваться заключения Белозерцева и Шпигеля под стражу. Губернатора этапируют в Москву. Ходатайство следствия будет рассматриваться в Басманном суде Москвы, возможно, завтра", — сказал источник.

Губернатор Пензенской области стал 33 российским главой региона, в отношении которого возбуждено уголовное дело. Речь как о действующих, так и о бывших губернаторах и о делах, начиная с 1996 года (хотя абсолютное большинство было возбуждено в 2000-х и 2010-х). Половина из этих дел закончилась реальными сроками.

"Рекорды" принадлежат экс-губернатору Сахалина Александру Хорошавину и экс-главе Марий Эл Леониду Маркелову. Они получили по 13 лет лишения свободы. Правда, Маркелов был приговорен в конце февраля этого года и еще не истек срок для обжалования приговора в вышестоящей судебной инстанции.

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Темы борис шпигель иван белозерцев
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