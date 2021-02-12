Сторонникам Навального сделали последнее предупреждение

14 февраля сторонники Алексея Навального всё-таки намерены провести флешмобы. Причём правоохранительные органы активно их предупреждают о противоправности таких действий.

Об этом говорили и в Генпрокуратуре, и в МВД, и в Следственном комитете (СК). Фактически акция с фонариками, а тем более мероприятие по "женской солидарности" с Юлией Навальной в центре Москвы квалифицированы, как минимум, "несогласованным пикетом".

Напомним, 11 февраля от представителей трёх главных правоохранительных органов прозвучали заверения, что сообщения в соцсетях о тех или иных не согласованных с властями акциях могут быть и вовсе расценены как призывы к массовым беспорядкам.

По данным пресс-службы МВД, с начала года было возбуждено 90 уголовных дел по фактам преступлений, совершённых на несанкционированных протестных акциях. Также прозвучало мнение о незаконности анонсов несогласованных публичных мероприятий по причине "ковида".

МВД также пояснило, в чём будет заключаться административная и уголовная ответственность. СК тоже указал на уголовную ответственность за призывы на несогласованные массовые акции.

По сути, это была реакция на предложение координатора региональных штабов Навального Леонида Волкова 14 февраля выйти во двор, включить фонарик на телефоне, поднять его вверх и постоять так несколько минут.

А активистка Дарья Серенко предложила 14 февраля собрать "Цепь солидарности и любви с Юлией Навальной" в районе Старого Арбата в Москве. Сама жена Навального, как стало известно, улетела в Германию "с частным визитом".

По этому поводу оппозиционерка Юлия Галямина высказалась в ключе, что нужно выражать солидарность, так как это формат мирного собрания, придуманный летом 2020 года активистками из Белоруссии.

Со своей стороны, лидер "Открытой России" Анастасия Буракова подчеркнула, что люди просто якобы "реализуют своё конституционное право на свободу собраний". Но во всём этом отлично просматривается опыт Белоруссии.

Как пояснил глава Политической экспертной группы Константин Калачёв, Белоруссию навальнисты просто взяли на вооружение как самый свежий пример, хотя "здесь бы подошёл больше опыт той же Армении, но оппозиция охотнее интересуется тем, что происходит к Западу от неё".

А президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов вспомнил про все методы политической борьбы, которые удобны в конкретный момент. Хотя, по данным иноагента "Левада-Центра", только 22% опрошенных "скорее положительно" относятся к участникам недавних массовых акций протеста, не санкционированных властями. Отрицательное отношение выразили целых 39%.

В таких результатах отразились господствующие в обществе мнения о протестах. Власти активно транслируют идею, что на улицы выходят не мирные граждане, а агрессивные молодые "ан масс" люди, которые прячутся за женщин и детей и к тому же вступаются за "иноагента" и "предателя" Навального.

К слову, в Хабаровске ситуация был на порядок лучше — "положительно" к протестующим относились 47% опрошенных. Отрицательно — всего 16%. Такая разница в отношении основана на том, что казус Фургала не причина, а следствие.

А общественный пожар разгорелся раньше, и кивать на госдеп тут сложнее. У людей "накипело" и даже не разделяющие их взгляды на бывшего главу региона находили в себе силы сочувствовать митингующим. Хотя они точно так же мешали россиянам жить обычной жизнью.

А столичные протесты гораздо проще объяснить "раскачиванием лодки". Но факт в том, что акции оппозиции в ответ на "дело Навального" вызывают сочувствие по-прежнему у довольно ограниченного круга людей с определённой картиной мира.

Дальше эта схема работать отказалась.