Сенатор Алексей Пушков, один из активных политических прогнозистов, выступил с очередным предсказанием.
Член Совета Федерации Алексей Пушков, активный пользователей Telegram, с которым яростно боролся Роскомнадзор, не достигнув даже пирровой победы, снова заглянул в будущее:
"Высветились три ключевые политические темы 2021 года:
- выход из пандемии;
- диктат интернет-гигантов;
- изменения в США и в их внешней политике".
Отечественный политик считает, что России придётся в наступившем году столкнуться со всеми тремя проблемами и обозначил пути их решения:
- "Ответ на первую — вакцинация и сокращение степени уязвимости населения.
- На вторую — только что вступивший в силу закон против цензуры в интернете… плюс развитие собственных интернет-платформ.
- Ответ на третий вызов зависит от нашей способности противостоять высоко вероятному усилению давления со стороны США".
Достаточно послушать специалистов из телевизора, чтобы даже от них услышать, что тема купирования распространения COVID-19 — дело не месяца и даже не полугодия. И то, как оно пойдёт в реальности, зависит отнюдь не от красочных презентаций отечественного минздрава и решительного образа президента России во время телесовещаний.
Степень уязвимости населения зависит не только от способности произвести вакцину, а в большей степени от системы гражданской обороны. Защищённость населения обеспечивает и введение режима ЧС, когда государство:
Сенатор Пушков не смог оставить без своего комментария и тему блокировки Дональда Трампа ключевыми мировыми соцсетями, в том числе:
Алексей Пушков уверенно заявил, что в России обязательно сделают выводы из случившегося за океаном. Упомянутые им грядущие проблемы с сетевыми гигантами, которые наше государство должно, по его словам, преодолеть, связаны с претензиями уходящего президента США к итогам состоявшихся выборов главы государства:
"Уже понятно, как они действуют и будут действовать в условиях политического кризиса, в том числе за пределами США. Квазитотальная зависимость от зарубежных интернет-платформ несовместима с суверенитетом страны".
Сенатор, как и вся медийная машина правящей политической элиты, стыдливо умалчивает, что американские интернет-гиганты отреагировали на решение американского правосудия, которое не нашло веских причин для пересмотра итогов голосования.
Важно отметить, что Верховный суд США и региональные судьи-республиканцы выносили решения в соответствии с законом страны, а не основываясь на партийной солидарности или на личных политических пристрастиях.
Иными словами, заявления Дональда Трампа, пока ещё высшего должностного лица в стране, воспринимаются не как аргументированная критика, которая вписывается в парадигму обеспечения свободы слова, а как банальная истерика проигравшей стороны.
Примечательно, что в контексте обвинений американских интернет-компаний в фильтрации контента некоторые депутаты Государственной думы небезосновательно заметили, что предложенная российскими властями "борьба с цензурой", отражённая в изменениях в отечественном законодательстве, на самом деле и есть та самая цензура.
Развитие собственных, российских, интернет-платформ — прекрасная идея. Никто не мешал и не мешает их создавать, развивать и добиваться мирового признания. Так, например, случилось с китайским TikTok. Для этого не требуется блокировать существующих конкурентов. У каждого сетевого ресурса своё лицо, своя аудитория и свои перспективы, которые зависят от глобальной идеи и таланта авторов.
Причесать интернет под соответствие пресловутым духовным скрепам, которые на деле более походят на содержание священного цитатника Мао Цзэдуна — не самая удачная идея на фоне ужесточения государственной политики России в сфере свободного распространения мнений и информации.
Для политика, который сутками рассказывает гражданам о суверенитете России, "особом пути" и даже иногда вспоминает об импортозамещении, говорить о глобальной зависимости страны от событий в США, по меньшей мере, непатриотично.
Нельзя же так откровенно "раскачивать лодку". Так можно и загреметь в иноагенты, которые обеспечивают лязганье гусениц танков стран НАТО у российских границ и угрожают стабильности брежневского толка.
Противостоять США, если всё никак не получается договориться о соблюдении правил приличий, возможно только развитием страны и улучшением жизни людей, причём не только на экране телевизора. Да и в самой сути противостояния неплохо было бы разобраться и назвать вещи своими именами.
Собственно, ничего конкретного сенатор и не говорит, и не прогнозирует, и не предлагает. Традиционный информационный выхлоп для умножения цитируемости в СМИ с флёром фундаментального прогноза, который периодически затрагивает тему, что Деда Мороза, вероятнее всего, не существует.
Иной раз, после ознакомления с заявлениями отечественных политиков, вспоминается сюжет из популярной в советское время телепрограммы Виктора Крюкова "Весёлые ребята", когда авторы спародировали Эльдара Рязанова с его знаменитой "Кинопанорамой":
"О чём этот фильм?… Да ни о чём!"
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