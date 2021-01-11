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Автор Василий Амирджанов

В 2021 году сенатор Пушков увидел всего три проблемы

Политика » Власть » Парламент

Сенатор Алексей Пушков, один из активных политических прогнозистов, выступил с очередным предсказанием.

В 2021 году сенатор Пушков увидел всего три проблемы

Предсказания сенатора

Член Совета Федерации Алексей Пушков, активный пользователей Telegram, с которым яростно боролся Роскомнадзор, не достигнув даже пирровой победы, снова заглянул в будущее:

"Высветились три ключевые политические темы 2021 года:

  • выход из пандемии;
  • диктат интернет-гигантов;
  • изменения в США и в их внешней политике".

Отечественный политик считает, что России придётся в наступившем году столкнуться со всеми тремя проблемами и обозначил пути их решения:

  • "Ответ на первую — вакцинация и сокращение степени уязвимости населения.
  • На вторую — только что вступивший в силу закон против цензуры в интернете… плюс развитие собственных интернет-платформ.
  • Ответ на третий вызов зависит от нашей способности противостоять высоко вероятному усилению давления со стороны США".

Проблема №1

Достаточно послушать специалистов из телевизора, чтобы даже от них услышать, что тема купирования распространения COVID-19 — дело не месяца и даже не полугодия. И то, как оно пойдёт в реальности, зависит отнюдь не от красочных презентаций отечественного минздрава и решительного образа президента России во время телесовещаний.

Степень уязвимости населения зависит не только от способности произвести вакцину, а в большей степени от системы гражданской обороны. Защищённость населения обеспечивает и введение режима ЧС, когда государство:

  • старается по максимуму компенсировать финансовые потери граждан, вызванные пандемией, а не обещать безапелляционное "сохранение зарплаты";
  • безвозмездно обеспечивает граждан средствами индивидуальной защиты, как в войну солдат обмундированием и патронами;
  • имеет чёткий план мобилизационных действий и не придумывает на ходу варианты решения прогнозируемых проблем.

Проблема №2

Сенатор Пушков не смог оставить без своего комментария и тему блокировки Дональда Трампа ключевыми мировыми соцсетями, в том числе:

  • Facebook;
  • Twitter;
  • Instagram.

Алексей Пушков уверенно заявил, что в России обязательно сделают выводы из случившегося за океаном. Упомянутые им грядущие проблемы с сетевыми гигантами, которые наше государство должно, по его словам, преодолеть, связаны с претензиями уходящего президента США к итогам состоявшихся выборов главы государства:

"Уже понятно, как они действуют и будут действовать в условиях политического кризиса, в том числе за пределами США. Квазитотальная зависимость от зарубежных интернет-платформ несовместима с суверенитетом страны".

Сенатор, как и вся медийная машина правящей политической элиты, стыдливо умалчивает, что американские интернет-гиганты отреагировали на решение американского правосудия, которое не нашло веских причин для пересмотра итогов голосования.

Важно отметить, что Верховный суд США и региональные судьи-республиканцы выносили решения в соответствии с законом страны, а не основываясь на партийной солидарности или на личных политических пристрастиях.

Иными словами, заявления Дональда Трампа, пока ещё высшего должностного лица в стране, воспринимаются не как аргументированная критика, которая вписывается в парадигму обеспечения свободы слова, а как банальная истерика проигравшей стороны.

Примечательно, что в контексте обвинений американских интернет-компаний в фильтрации контента некоторые депутаты Государственной думы небезосновательно заметили, что предложенная российскими властями "борьба с цензурой", отражённая в изменениях в отечественном законодательстве, на самом деле и есть та самая цензура.

Развитие собственных, российских, интернет-платформ — прекрасная идея. Никто не мешал и не мешает их создавать, развивать и добиваться мирового признания. Так, например, случилось с китайским TikTok. Для этого не требуется блокировать существующих конкурентов. У каждого сетевого ресурса своё лицо, своя аудитория и свои перспективы, которые зависят от глобальной идеи и таланта авторов.

Причесать интернет под соответствие пресловутым духовным скрепам, которые на деле более походят на содержание священного цитатника Мао Цзэдуна — не самая удачная идея на фоне ужесточения государственной политики России в сфере свободного распространения мнений и информации.

Проблема №3

Для политика, который сутками рассказывает гражданам о суверенитете России, "особом пути" и даже иногда вспоминает об импортозамещении, говорить о глобальной зависимости страны от событий в США, по меньшей мере, непатриотично.

Нельзя же так откровенно "раскачивать лодку". Так можно и загреметь в иноагенты, которые обеспечивают лязганье гусениц танков стран НАТО у российских границ и угрожают стабильности брежневского толка.

Противостоять США, если всё никак не получается договориться о соблюдении правил приличий, возможно только развитием страны и улучшением жизни людей, причём не только на экране телевизора. Да и в самой сути противостояния неплохо было бы разобраться и назвать вещи своими именами.

Прогнозы ни о чём

Собственно, ничего конкретного сенатор и не говорит, и не прогнозирует, и не предлагает. Традиционный информационный выхлоп для умножения цитируемости в СМИ с флёром фундаментального прогноза, который периодически затрагивает тему, что Деда Мороза, вероятнее всего, не существует.

Иной раз, после ознакомления с заявлениями отечественных политиков, вспоминается сюжет из популярной в советское время телепрограммы Виктора Крюкова "Весёлые ребята", когда авторы спародировали Эльдара Рязанова с его знаменитой "Кинопанорамой":

"О чём этот фильм?… Да ни о чём!"

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Редактор: Елена Тимошкина
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