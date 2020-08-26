ООН отказалась считать крымчан жителями России. И что с того?

Глава секции ООН по оценкам и прогнозам населения Патрик Герланд заявил, что отдел народонаселения Организации объединенных наций не включает крымчан в число жителей России при подсчете населения. Так он прокомментировал данные ООН о том, что население России в 2020 году выросло на два миллиона человек.

Как считают в ООН

Как заявил Герланд, "данные по Крыму включаются в сведения, публикуемые по Украине".

Он пояснил, что отдел народонаселения ООН каждые два года выпускает документ о перспективах мирового населения с оценками и прогнозами по численности населения всех стран.

Предыдущий прогноз был опубликован в прошлом году. И в нем был прогноз, что в 2020-м населения России должно было бы составить 145,9 млн человек.

Между тем, в предыдущем прогнозе, который был выпущен три года назад, был прогноз, что в 2020 году население России будет 143,9 млн человек. Патрик Герланд объяснил разницу в прогнозах пересмотром тенденций рождаемости и миграции.

По данным Росстата, по состоянию на 1 июня численность населения России составляла 146,6 млн.

Не много ли внимания мнению из-за рубежа?

Данные ООН были обнародованы несколько дней назад. И в России их интерпретировали так, что прирост возможен только из-за включения крымчан в число жителей Российской Федерации.

"Единственное, что может быть объяснением, что они просто считали до прошлого года без Крыма, а по 2020 году они в численность населения России включили Крым. Два миллиона — это как раз население Крыма", — заявила заведующая заявила лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елена Егорова.

Напомним, 27 марта 2014 года в Генассамблее ООН прошло голосование по резолюции о территориальной целостности Украины. Ее поддержали 100 государств, против голосовали 11, воздержались 58 стран, еще 24 государства воздержались.

Российские власти декларируют, что всё, касающееся Крыма, является исключительно внутренним делом нашей страны. При этом внимание в нашей стране часто обращается на любое свидетельство, что международное сообщество вроде бы признает (хотя бы де-факто) воссоединение Крыма с Россией.

Но настолько ли это важно для нас? В самом деле, что изменится от того, какая газета и где напечатала статью с картой Крыма в составе России? Так же и в случае с данными ООН. Что от объяснения Патрика Герланда поменяется для жителей России, коими являются и крымчане?

Наверное, стоило бы поменьше обращать внимание на это и заниматься интерпретациями. Право слово, есть куда более важные и насущные дела.