Хронология поисков национальной идеи от профессора Гундарова

Поиски национальной идеи уже много веков волнуют лучшие умы нашего Отечества. Какая она, эта идея, в чём заключается? Что это вообще такое? Зачем она нужна? Какова хронология президентских поисков национальной идеи последних лет? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой рассказал профессор, доктор медицинских наук и социальный врач, кандидат философских наук, академик Российской академии естественных наук Игорь Гундаров.

Национальная идея: как искать и зачем

— Игорь Алексеевич, у нас много было разных идей, и все они были вроде бы красивые и значимые. Но быстро меркли и не приживались. Оказывалось, что это — проходящее, ситуационное, но совсем не тянет на национальную идею. Максимум — национальный проект на ближайшее время. Как проходили эти поиски? Что предлагалось, а потом отвергалось? И почему национальная идея так важна?

— Да, и вы меня правильно назвали в связи с этим "социальный врач". Социальная медицина только-только появилась, ее задача — лечить общество. Обычная медицина занимается лечением отдельных людей, но по мере взросления и осмысления того, что с нами происходит, мы вдруг обнаруживаем, что многие болезни сами по себе не вылечишь.

Например, самоубийство. Можно, конечно, убеждать самоубийц не бросаться с балкона, но этиологическая причина лечения: значит, жизнь настолько ужасна, настолько тяжелая, что человеку легче расстаться с жизнью, чем оставаться в тех условиях, в которых он находится. И вот отсюда — социальная медицина.

Общество сейчас больно, страна наша больна, и как раз поэтому возникает потребность в людях, которые занимаются этими вопросами. Я являюсь одним из родоначальников социальной медицины. И там тоже рассматривается национальная идея. — А зачем она вообще нужна? Когда возникает потребность в национальной идее? Вот в Швейцарии есть национальная идея?…

Если всё хорошо в стране, какая необходимость в национальной идее? Живи так, как сложились условия. Или шведы, ещё какое-то благополучное государство почему не ищут такую идею? Потребность в национальной идее возникает тогда, когда на переломном этапе истории существовать так, как ты существуешь, неуютно и не хочется.

В последние годы у нас действительно были неоднократные попытки такую идею найти. Я выписал эти предложения. Первым о необходимости национальной идеи в постсоветской России сказал Ельцин в 1996 году. И более того, он поставил перед правительством задачу — разработать национальную идею в течение года.

Но сама по себе постановка такой задачи — не очень серьезна, потому что это — не удвоение ВВП и не рост производительности труда, а такое фундаментальное, что за год едва ли можно решить. Егор Тимурович Гайдар предложил (вот здесь — как бы первая формулировка):

"Россия сегодня имеет уникальный шанс сменить свою социально-экономическую и историческую ориентацию и стать республикой западного типа".

Национальные ориентиры

— Но это — практически то, что на Украине называется "безвиз".

— Да. Вообще на Украине многое копируют у нас, в том числе даже наше неудачное прошлое, что мы уже даже начали забывать, включая даже Майдан. 1993 год — это тот же Майдан, только у нас, такие же снайперы с гостиницы "Мир". И национальные идеи им больше неоткуда взять, только в России.

Итак, первая заявка России была стать республикой западного типа.

Но идея не подошла для великой и развитой двухтысячелетней страны, которая едва ли согласится пытаться войти в хвост республик западного типа.

Поэтому в 1999 году Путин на встрече с писателями в Русском ПЕН-центре сказал:

"У страны давно нет ясных ориентиров развития — и в области экономики, и в области социальной политики, и в области борьбы с преступностью, даже в области международных дел. Необходима разработка национальной идеи".

Для этого был создан центр под председательством Германа Грефа, и в 2004 году будто бы ответ был найден. Владимир Владимирович объявляет:

"Национальным ориентиром должна быть конкурентоспособность. Нам нужно быть конкурентоспособными во всём. Человек должен быть конкурентоспособным. Город, деревня, отрасль, производство — вся страна. Вот это и есть наша основная национальная идея".

Но вот опять не тянет, пожалуй, на национальную идею. Национальная идея — это то, что должно вдохновить людей и поднять на великие свершения, в частности на выход из того очень тяжелого положения, в котором мы находимся. А лозунг: "Мы должны быть конкурентоспособными" не поднимет. Не тот масштаб.

Дальше — 2007 год. Опять Владимир Владимирович на встрече партии "Единая Россия" заявил:

"У партии нет пока устойчивой идеологии, принципов, за которые подавляющее большинство членов этой партии готовы бороться".

Так он констатирует: нет идеологии. А дальше он решил, что поскольку нет и не видно ясных ориентиров, может быть, это спустить в качестве шутки. И вскоре это превратилось в шутку. Тот же 2007 год — Послание Федеральному собранию:

"А у нас с вами в России есть ещё такая старинная русская забава — поиск национальной идеи. Этим можно заниматься всегда и бесконечно".

Вот такое отношение Путина к потребности национальной идеи. И эту же тему продолжил потом в статусе президента Медведев:

"Мне неоднократно приходилось отвечать на вопросы о национальной идее. Дискуссию на эту тему я считаю малоэффективной".

Дальше — 2011 год, Путин:

"Нужна ли России национальная идея? Мне очень часто задают этот вопрос, и я нашу национальную идею называю "сбережение народа", и в этой фразе заключена главная цель современной России, всех преобразований".

При этом сверх-смертность унесла 14 миллионов, спад рождаемости — 20 (34) миллиона, и эта идея не прошла как лозунг, который смог бы повести за собой 140 миллионов человек.

Следующий этап. — Дмитрий Анатольевич в статусе президента говорит:

"Качество жизни должно стать национальной идеей. Необходимо сделать Россию самой привлекательной для проживания страной. Задача повышения качества жизни российских граждан — это первейшая задача государства, важнейший приоритет развития нашего общества".

Что такое качество жизни? Каким образом оно может быть национальной идеей?…

— Качество жизни — это, конечно, здоровье, материальное благосостояние и психологическое состояние и еще много факторов, к которым надо стремиться. Но все это — совсем другое.

— Да, да. Но мы же о национальной идее говорим. А разве швейцарцы не тоже ставят себе целью благополучие и качество жизни, конкурентоспособность?… — Вот всё, что перечислялось, это не относится специфически к национальной идее. Это — общие какие-то характеристики.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев