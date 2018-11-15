День, когда закончился СССР и начались "лихие 90-е"

Многие не помнят, а то и не знают, но именно 15 ноября, только 1991 года окончательно и бесповоротно на СССР был поставлен крест. Была уничтожена база советского даже не государства, а, шире — строя. Именно 15 ноября премьер-министр РСФСР Борис Ельцин подписал пакет указов о переходе государства с плановой на рыночную экономику.

И в то время, многим это казалось великим благом, и началом совершенно новой жизни, эпохи изобилия, свободной торговли, получения свободного доступа к импортным товарам, да и просто возможностью для обогащения.

Некоторые из советских граждан, которых потом назовут олигархами, этими возможностями воспользовались сполна. Но вот вся остальная странна десятилетие рухнула в пучину нищеты и отчаяния. Хотя в 1991 году никто даже представить не мог, какие бездны откроются буквально сразу, уже в 1993 году.

И дело даже не в штурме и танковом обстреле Белого Дома, это было следствием экономической, внешней и внутренней политики двух лет "перехода к рыночной экономике", "шоковой терапии" и прочих радикальных реформ.

В сети есть интереснейшая подборка краткой выжимки новостей из 1992 года. К примеру, в этом году Ходорковский становится заместителем министра топлива и энергетики РФ. Депутат Мосссовета Ирина Иващенко призвала женщин не рожать и активнее пользоваться средствами контрацепции, поскольку взлетели цены на детское бельё и предметы гигиены.

"В городе Ермак снесен памятник покорителю Сибири Ермаку Тимофеевичу. Это решение городские власти приняли под давлением местных национал-демократических организаций, расценивающих сохранение памяти о Ермаке как почитание завоевательской политики Российское империи", а в Твери были зарезаны двое человек, мясо которых потом "продавалось населению".

Стоит, кстати, напомнить, к чему в итоге привели эти реформы, уже к концу "святых девяностых". К примеру, в ноябре девяносто восьмого США оказали России помощь в размере "1,5 млн тонн пшеницы и 100 тыс. тонн другого продовольствия бесплатно, связанный кредит в $600 млн на покупку продовольствия у американских фермеров, 25 тыс. тонн гуманитарной помощи по линии Красного Креста в регионы Дальнего Востока и Сибири".

Евросоюз тогда же выделил "$500 млн в качестве безвозмездного гранта на покупку по согласованному перечню продовольствия в Европе, медицинская гуманитарная помощь была оказана на сумму в $13 млн".

Помогали нам тогда и Норвегия, и, даже Япония. То есть, в стране не было денег даже на самые минимальные социальные нужды первой необходимости. Естественно, что эта экономическая помощь не была безвозмездной. Взамен западные партнеры требовали "свободного рынка" в России, а, по факту, режима льгот и наибольшего благоприятствования для своих корпораций, и, в том числе, свободного и даже приоритетного доступа к российским недрам.

Кстати, были попытки получить не только российскую землю и то, что в ней содержится, но и российское небо. В начале июля 1998 года тогдашнему премьер-министру РФ поступил на подпись пакет проектов о передаче в долгосрочную аренду или концессию иностранным компаниям российских федеральных аэропортов. И хорошо, что он тогда этот проект не подписал. Иначе, России попросту не принадлежало бы небо над всеми нами.

Заголовки типа "Россия просит у США еще немного еды" были в те годы обыденностью, долги государства росли, население нищало, государство разваливалось, параллельно воюя на Северном Кавказе. И все это под песни про демократию и свободу слова.

Кстати, свобода слова тоже была далеко не для всех. Фактически в глубокое подполье были загнаны даже не националисты, а просто консерваторы и традиционалисты всех направлений. Их вычеркнули из публичного пространства.

И как бы кто ни относился к консерватизму, как к идеологическому течению, это было очевидное попрание именно демократического принципа свободы слова и предоставления равных возможностей для представительства и публичного высказывания.

А с другой стороны, вместо даже религиозного консерватизма, в Кремле в 1992 году проходило грандиозное шоу, организованное такой интересной организацией, ныне признанной террористической, как "Аум-Синрикё". Потом активисты этой структуры устроят теракт в Токийском метро. Лидера этой секты, кстати, относительно недавно повесили по приговору суда в Японии.

В общем-то, видно, что если бы та самая "либеральная политика" продолжилась в полном объёме и далее, то от нашей страны к 2018-му году не осталось бы ровным счётом ничего. Но в 2000-м к власти пришел Владимир Путин и медленно и тяжело начал менять многое.

Собственно, именно потому, что память о девяностых, как о времени затяжной катастрофы у большинства населения сидит в подкорке, так остро и негативно воспринимаются ныне очередные либеральные инициативы нашего правительства. Многие помнят к каким последствиям в России привёл этот самый разнузданный государственный либерализм, и не хотят его повторения ни в каком виде.