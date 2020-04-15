В США обвинили Путина и Россию в эпидемии коронавируса

Американский журналист из «Нью-Йорк Таймс» Уильям Борд попытался осмыслить причины кризиса в медицине США и того, почему система здравоохранения Штатов не справляется с ростом эпидемии коронавируса.

К слову, на сегодняшний день в этой стране произошло более 600 000 заражений. Новости о том, что врачам в США не хватает халатов, масок, санитайзеров (да и самих врачей в общем-то тоже не хватает) звучат изо всех информационных каналов. Так вот, по господину Борду виновата в этом Россия и лично Владимир Путин.

В чем обвиняют Россию и Путина в США

Американский журналист, если коротко, уверяет читателей, что Путин в течение десятилетия прикладывал все усилия, чтобы развалить американскую же медицину, согласно «Доктрине Герасимова». Боролся он, кстати, не только с медициной, но и вообще с американской наукой.

Здесь нужно сказать пару слов о пресловутой «Доктрине Герасимова». Это концепция, предложенная в 2013 году генералом Валерием Герасимовым, в ответ на «цветные революции», «арабскую весну» и в целом технологии «гибридных войн», которые были созданы в США и стали Штатами внедряться по всему миру.

Но, проблема в том, что постепенно, с годами эта самая «Доктрина Герасимова» в определенных западных кругах приобрела такое же мифологическое значение, как в определенных российских сообществах «План Даллеса».

В общем, в сознании ряда американских деятелей «Доктрина» - это концепция, которая сводится к тому, чтобы «захватить весь мир, попутно уничтожив Америку». Собственно, это зеркальное отражение «Плана Даллеса», который про то, чтобы «захватить весь мир, попутно уничтожив Россию».

В общем, понятно, что и то, и другое - это дикая конспирология. И подобного рода отсылок в издании типа NYT как-то даже не ожидаешь. Хотя, судя по всему, сейчас можно ожидать всего и от кого угодно. Времена такие. Нервные и болезненные.

Что касается других виноватых, то, кто бы сомневался, сюда назначили еще и «Russia Today». Потому, что RT давало слово и площадку для высказываний «разного рода фрикам». Да, американское антипрививочное движение и прочие диссиденты разных болезней - это тоже практически разработка Кремля, чтобы шатать и шатать, а в итоге развалить американскую науку в целом и медицину в частности.

Ну и естественно, когда в Штатах к власти, с помощью «русских хакеров» к власти пришел «ставленник Путина» Дональд Трамп, тут-то медицина и накрылась окончательно. И теперь граждане США лавинообразно заражаются, а лечить их периодически попросту некому.

Здесь стоит сказать и о том, при чем здесь Трамп. При том, что на него таким хитрым образом хотят повесить ответственность и за эпидемию, и за развал медицины.

Хотя, если говорить честно, то использовать слово «развал» - некорректно. Ничего в США не развалилось.

Просто тамошняя система здравоохранения, как и во многих европейских государствах годами форматировалась под совершенно отличные от противостояния массовым эпидемиям задачи. Эти трансформации происходили практически во всем мире, не только в США. Но в Штатах все эти процессы ускорял и "очень платный" характер медицины. Ну а что, свободный рынок, равенство возможностей, «не давайте человеку рыбу, а дайте ему удочку» и вот это вот всё.

Плюс, примерно в ту же сторону развивалась и система образования. Методом оптимизаций, либеральных реформ, стандартизации и унификации. Ну, примерно как у нас в России, только куда более стремительно.

Нам с нашим ЕГЭ до США еще далеко, но идём мы в том же направлении. Но в США есть целые поколения людей, которым базовое образование позволяет и прививки отрицать, и в теорию заговоров верить, и вообще, не признавать государства, как такового, типа хасидских ультраортодоксов Бней-Бррака в Израиле.

Подобного рода «шизы» хватает, повторимся, и на наших родных просторах. Но у нас их все равно значительно меньше. А вот в США, как видно, подобного контингента накопилась критическая масса. Да, при этом, все они «знают свои права» и «как вы смеете ограничивать нашу свободу каким-то там карантином?».

Всё это признавать очень обидно и неприятно. Это дико конфликтует в голове с идеей избранной и лучшей в мире нации. Ну, а потому, чтобы уж совсем не власть в шизофренический бред или депрессию, нужно найти внешнего врага.

А искать его, как оказалось, долго и не нужно.

Потому, что вот же он, Путин. И Россия в целом, соответственно.

Если бы не это, то всё было бы хорошо.

Да, кстати, несколько отходя от темы, стоит сказать, что кажется у коронавируса обнаружилась новая симптоматика. По некоторым данным, он может ударить не по легким и кишечнику, а еще и по мозгам. То есть в буквальном смысле вызывать панические состояния, паранойю, аффективные состояния.

Ну а в случае параноидальных приступов теория заговора - это «лучший друг» пациента. Поэтому, господину Борду хотелось бы пожелать на всякий случай пройти тест на коронавирус. Есть вероятность, что он может быть инфицирован и представляет для окружающих опасность заражения.

Измышления же по поводу «Доктрины Герасимова» и коварного Путина, наверное, все же стоит оставить для изучения профильным медицинским специалистам. Когда у них будет время и силы - сейчас им явно не до того.