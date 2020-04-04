В чем ошибся президент, говоря о зарплате?

Сначала всегда надо определяться с терминами. Что такое "заработная плата", "зарплата"? Для тех, кто не знаком с этимологией, поясню: это - зарабОтанная плата, т.е. плата за выполненную работу. Она не может сохраняться, если работа не выполнена.

Поэтому вопрос первый: за какую выполненую работу президент указывает платить, указав работникам, что у них - выходные?

Было бы наивным, если б закончил я статус этим риторическим вопросом. Поскольку не сомневаюсь, что и президент, и его аппарат с этимологией все-таки знакомы.

Так почему в указе говорится именно о "заработной плате"?

По всей видимости, потому, что с нее государство взимает налоги. Т.е., при всей критичности, чрезвычайности и неординарности ситуации государство не собирается забывать о получении собственного дохода.

По большому счету ведь выплаты, о которых говорит президент, - это благотворительные пожертвования (о которых государство может просить бизнес, а не указывать ему), которые налогом облагаться не могут и, более того, должны давать определенные налоговые поблажки тем, кто готов на такие пожертвования.

Остальным государство должно помогать само, для этой цели оно и нанято обществом. Нанят каждый чиновник - от самых низов государственной власти до президента страны.

Своим обращением президент четко поставил водораздел между государством и бизнесом, и это - первый разрыв скреп.

Второй разрыв происходит на уровне разрыва хозяйственных связей между субъектами Федерации, когда машины с товарами, в том числе и медицинскими, не пропускаются в соседний субъект, либо водителей оставляют на карантин. Разрыв этой скрепы - на уровне правительства, которое не может нормально организовать экономику страны, т.е. перевести ее практически на военные рельсы, как это было в первые дни войны, юбилей Победы в которой мы будем отмечать в этом году. Разваливаться начинает не только мелкий и средний бизнес, но сама страна.

Так что ж надо делать, чтоб было правильно?

Признать, что ответственность за обеспечение в условиях чрезвычайщины людей государство и бизнес отвечают вместе, при этом государство несет бОльшую нагрузку; Выплаты людям, к которым призывает президент бизнес, должны быть отнесены к категории благотворительных пожертвований, не облагаться какими-либо налогами, а те компании, которые такие выплаты производят, должны пользоваться существенными налоговыми льготами; Хозяйственные связи между регионами не должны прерываться, регламентироваться - да, но не прерываться. Правительство обязано обеспечить такой регламент.

Ну и, наконец, общество имеет право знать, какие решения при каких обстоятельствах будут принимать власти и быть готовым к ним.

То есть, все мы должны понимать, что при таком-то уровне эпидемиологической угрозы последует такие-то и такие-то действия. Уровень угрозы определяется в количестве заболевших/смертей от эпидемии. Аналогично - при каком уровне те или иные ограничения будут сниматься.

Это всё - азы, которые, к сожалению, государство не исполняет, а - должно.

Будет ли - вот в чем вопрос.