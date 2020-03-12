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Автор Александр Шторм

Пандемия и кризис ударят по россиянам сильнее, чем в 2008 году

Политика

Глава Всемирной организации здравоохранения, Тедрос Гебреисус заявил сегодня, что ВОЗ объявила пандемию в связи с распространением коронавируса в мире. На сегодняшний день насчитывается уже более 118 000 зараженных. При этом, из 81 страны данных по заражениям нет, но далеко не факт, что болезнь не проникла и туда. Возможно, что в этих государствах система здравоохранения просто еще не обнаружила заболевших.

Если обратиться к статистике по распространению коронавируса, то, кажется, что паника в связи с коронавирусом несколько преувеличена. Из всего числа заболевших уже более 68 тысяч выздоровело, а летальным исходом закончилось 4632 случая. И такая смертность в мировых масштабах, как бы цинично это не прозвучало, приближается к статистической погрешности.

Тем не менее, помимо непосредственной опасности для физического здоровья нынешняя пандемия несёт в себе косвенные, но не менее существенные риски. А именно, тяжелый удар по мировой экономике.

Двойной удар — пандемия и кризис

И именно об этих последствиях все чаще в последнее время говорят эксперты и аналитики. В частности, на днях с прогнозами о начале нового глобального экономического кризиса выступил Джесси Коломбо, который в свое время предсказал взрыв жилищного и кредитного "пузырей", которые привели к экономическим потрясениям 2008 года. Предсказал он это за несколько месяцев до событий, которые в новейшую историю вошли как "мировой финансовый кризис".

Сейчас Коломбо также выступил с прогнозом. По мнению аналитика, нынешняя пандемия — это не первопричина, но один из решающих факторов, та "соломинка, что ломает хребет верблюду". При этом, по словам аналитика, "мы уже двигались к рецессии до того, как кто-либо слышал о коронавирусе".

В частности, еще в июне прошлого года Коломбо говорил, что обнаружил "пузыри" на 20 рынках товаров и услуг. В частности, речь шла:

  • об американских и европейских рынках недвижимости,
  • стартапов,
  • сланцевой нефти,
  • автокредитовании
  • и еще ряде ключевых и инновационных экономических сфер.

С другой стороны, коронавирус уже сейчас бьёт по экономике и без всяких "пузырей". Стоит напомнить, что все больше стран приостанавливают, например, авиасообщение с другими государствами. Например, в США прекратили авиасообщение с Европой на ближайшие 30 дней. Исключение составила Британия.

Чем грозит пандемия коронавируса и экономический кризис

В самой Европе отменяются и переносятся массовые спортивные и культурные мероприятия, закрываются выставки и музеи, и прочие "места скопления людей". Более того, сами люди уже не стремятся посещать такие места. А все это деньги. Деньги, которые не поступают в экономику.

И страдает в данном случае не только сфера туризма. Она, кстати, попала под новые реалии первой, но и многое другое. Коронавирус, стоит напомнить, начал свое шествие с Китая. А КНР сейчас — это "мировое производство". В силу карантина в Китае закрыто множество заводов. На которых производится практически всё, от смартфонов и игровых приставок, до цемента и автомобилей.

Хотя власти КНР заявили, что "страна прошла пик эпидемии коронавируса", до окончания карантинных мероприятий еще очень и очень далеко.

Стоит напомнить, что одной из стран, которая также закрывает всё и вся на карантин является Южная Корея, которая также производит массу всего и в глобальных масштабах. И все это снова бьёт по мировой экономике в целом.

Вообще, учитывая тенденцию на прекращение авиаперелётов между государствами, можно предположить, что скоро дело дойдёт и до других видов транспорта и грузовых перевозок. А это уже будет ударом по глобальному рынку, как таковому. Этого глобального рынка может не стать. И здесь впору говорить уже не столько о неких "экономических потерях", сколько о болезненной, в авральном режиме, трансформации всей мировой экономики.

Как кризис и пандемия ударят по России

Кстати, в этом плане Россия, например, уже привыкла жить в условиях экономических санкций, и с ограниченным доступом к тому самому глобальному рынку. Поэтому, хотя бы на данном этапе мы войдём в кризис несколько мягче.

С другой стороны, экономика нашей страны крайне зависима от нефтяной конъюнктуры. И вот здесь начинается крайне грустная история. Поскольку помимо пандемии, параллельно рухнули цены на нефть после выхода нашей страны (пусть и оправданного) из сделки с ОПЕК+.

И хотя российские эксперты довольно сдержанны в прогнозах и многие из них выражают надежду на относительно быструю стабилизацию нефтяного рынка, есть и те, кто говорит о долгосрочной неблагоприятной ситуации для российской экономики.

Поскольку вместе с нефтью "просел" и рубль, то аналитики говорят о том, что не в лучшую сторону изменятся цены

  • на авиабилеты,
  • бытовую электронику,
  • лекарственные препараты,
  • автомобили
  • и даже импортную морковь.

То есть, самый очевидный удар будет нанесён по потребительскому рынку.

Однако, власти при этом исключают вероятность неконтролируемого роста цен. Тот же первый вице-премьер Андрей Белоусов рассчитывает, что инфляция в России в 2020 году не превысит 4%.

"У нас сейчас в зоне риска находятся, естественно, бытовая техника, некоторые виды лекарств", — заявил он, подчеркнув, что жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты не должны дорожать ни при каких обстоятельствах.

Отдельно интересно, чем подкрепляются такие заявления, если доля импортных потребительских товаров в российской рознице приближается к 40%, а доля продовольственных — к 25%.

К примеру, курс на следующую неделю для международных авиаперелетов должен поменяться в ночь на 12 марта.

"C 12 по 17 марта 2020 года в соответствии с резолюцией IATA курсы валют в системе Sabre составляют 1 евро — 82 руб., 1 долл. — 72,5 руб.", — сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

На что вырастут цены в России из-за коронавируса и кризиса

  • По прогнозам экспертов, те же цены на авиабилеты могут вырасти в ближайшее время на 10%.

Однако, поскольку в мире распространяется коронавирус и авиасообщение, в связи с этим попросту закрывается, то однозначно сыгнорировать цифры роста цен на билеты невозможно. С другой стороны, если этого роста не будет в силу того, что попросту не будет пассажиров, возникнут проблемы у авиаперевозчиков. Проблемы, при этом серьезные, в долгосрочной перспективе, вплоть до банкротства и закрытия.

  • Как и было сказано выше, в силу тотального карантина на производствах Китая, можно ожидать существенного роста цен на импортную технику, до 20% от текущих цен.

В России под удар в первую очередь попадает мелкая и бытовая электроника.

Как пояснил руководитель Content Review Сергей Половников, скорее всего, "рост будет на 10% для той электроники, которая производится у нас, и 20% — для импортируемой электроники, в том числе смартфонов".

  • Скорее всего неизбежно подорожание импортных овощей и фруктов.
  • А в Союзе производителей алкогольной продукции (СПАП) не исключают роста цен на импортный алкоголь.
  • Рынок лекарств точно просядет, так как полностью импортозависим.
  • Автопроизводители также будут вынуждены поднимать цены на машины в РФ, предупреждают в ассоциации "Российских автомобильных дилеров".

Так что инфляция скорее всего выйдет за границы 10%, несмотря на все уверения чиновников.

И все это может иметь в российских реалиях в том числе и политические последствия. В России, стоит напомнить, скоро пройдет всенародное голосование за поправки к Конституции. Но на воззрения граждан по поводу поправок могут наложиться негативные экономические факторы. А на явку — паника по поводу пандемии коронавируса.

Понятно, что это голосование, а не референдум, и явка может быть минимальной. Однако же разговоры про легитимность решения по поправкам в Конституцию, а это действительно крайне важный вопрос, при минимальной явке непременно начнутся. Что в свою очередь также станет фактором уже политической нестабильности.

Темы эпидемия коронавирус курс доллара рост цен в россии мировой финансовый кризис
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