Пандемия и кризис ударят по россиянам сильнее, чем в 2008 году

Глава Всемирной организации здравоохранения, Тедрос Гебреисус заявил сегодня, что ВОЗ объявила пандемию в связи с распространением коронавируса в мире. На сегодняшний день насчитывается уже более 118 000 зараженных. При этом, из 81 страны данных по заражениям нет, но далеко не факт, что болезнь не проникла и туда. Возможно, что в этих государствах система здравоохранения просто еще не обнаружила заболевших.

Если обратиться к статистике по распространению коронавируса, то, кажется, что паника в связи с коронавирусом несколько преувеличена. Из всего числа заболевших уже более 68 тысяч выздоровело, а летальным исходом закончилось 4632 случая. И такая смертность в мировых масштабах, как бы цинично это не прозвучало, приближается к статистической погрешности.

Тем не менее, помимо непосредственной опасности для физического здоровья нынешняя пандемия несёт в себе косвенные, но не менее существенные риски. А именно, тяжелый удар по мировой экономике.

Двойной удар — пандемия и кризис

И именно об этих последствиях все чаще в последнее время говорят эксперты и аналитики. В частности, на днях с прогнозами о начале нового глобального экономического кризиса выступил Джесси Коломбо, который в свое время предсказал взрыв жилищного и кредитного "пузырей", которые привели к экономическим потрясениям 2008 года. Предсказал он это за несколько месяцев до событий, которые в новейшую историю вошли как "мировой финансовый кризис".

Сейчас Коломбо также выступил с прогнозом. По мнению аналитика, нынешняя пандемия — это не первопричина, но один из решающих факторов, та "соломинка, что ломает хребет верблюду". При этом, по словам аналитика, "мы уже двигались к рецессии до того, как кто-либо слышал о коронавирусе".

В частности, еще в июне прошлого года Коломбо говорил, что обнаружил "пузыри" на 20 рынках товаров и услуг. В частности, речь шла:

об американских и европейских рынках недвижимости,

стартапов,

сланцевой нефти,

автокредитовании

и еще ряде ключевых и инновационных экономических сфер.

С другой стороны, коронавирус уже сейчас бьёт по экономике и без всяких "пузырей". Стоит напомнить, что все больше стран приостанавливают, например, авиасообщение с другими государствами. Например, в США прекратили авиасообщение с Европой на ближайшие 30 дней. Исключение составила Британия.

Чем грозит пандемия коронавируса и экономический кризис

В самой Европе отменяются и переносятся массовые спортивные и культурные мероприятия, закрываются выставки и музеи, и прочие "места скопления людей". Более того, сами люди уже не стремятся посещать такие места. А все это деньги. Деньги, которые не поступают в экономику.

И страдает в данном случае не только сфера туризма. Она, кстати, попала под новые реалии первой, но и многое другое. Коронавирус, стоит напомнить, начал свое шествие с Китая. А КНР сейчас — это "мировое производство". В силу карантина в Китае закрыто множество заводов. На которых производится практически всё, от смартфонов и игровых приставок, до цемента и автомобилей.

Хотя власти КНР заявили, что "страна прошла пик эпидемии коронавируса", до окончания карантинных мероприятий еще очень и очень далеко.

Стоит напомнить, что одной из стран, которая также закрывает всё и вся на карантин является Южная Корея, которая также производит массу всего и в глобальных масштабах. И все это снова бьёт по мировой экономике в целом.

Вообще, учитывая тенденцию на прекращение авиаперелётов между государствами, можно предположить, что скоро дело дойдёт и до других видов транспорта и грузовых перевозок. А это уже будет ударом по глобальному рынку, как таковому. Этого глобального рынка может не стать. И здесь впору говорить уже не столько о неких "экономических потерях", сколько о болезненной, в авральном режиме, трансформации всей мировой экономики.

Как кризис и пандемия ударят по России

Кстати, в этом плане Россия, например, уже привыкла жить в условиях экономических санкций, и с ограниченным доступом к тому самому глобальному рынку. Поэтому, хотя бы на данном этапе мы войдём в кризис несколько мягче.

С другой стороны, экономика нашей страны крайне зависима от нефтяной конъюнктуры. И вот здесь начинается крайне грустная история. Поскольку помимо пандемии, параллельно рухнули цены на нефть после выхода нашей страны (пусть и оправданного) из сделки с ОПЕК+.

И хотя российские эксперты довольно сдержанны в прогнозах и многие из них выражают надежду на относительно быструю стабилизацию нефтяного рынка, есть и те, кто говорит о долгосрочной неблагоприятной ситуации для российской экономики.

Поскольку вместе с нефтью "просел" и рубль, то аналитики говорят о том, что не в лучшую сторону изменятся цены

на авиабилеты,

бытовую электронику,

лекарственные препараты,

автомобили

и даже импортную морковь.

То есть, самый очевидный удар будет нанесён по потребительскому рынку.

Однако, власти при этом исключают вероятность неконтролируемого роста цен. Тот же первый вице-премьер Андрей Белоусов рассчитывает, что инфляция в России в 2020 году не превысит 4%.

"У нас сейчас в зоне риска находятся, естественно, бытовая техника, некоторые виды лекарств", — заявил он, подчеркнув, что жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты не должны дорожать ни при каких обстоятельствах.

Отдельно интересно, чем подкрепляются такие заявления, если доля импортных потребительских товаров в российской рознице приближается к 40%, а доля продовольственных — к 25%.

К примеру, курс на следующую неделю для международных авиаперелетов должен поменяться в ночь на 12 марта.

"C 12 по 17 марта 2020 года в соответствии с резолюцией IATA курсы валют в системе Sabre составляют 1 евро — 82 руб., 1 долл. — 72,5 руб.", — сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

На что вырастут цены в России из-за коронавируса и кризиса

По прогнозам экспертов, те же цены на авиабилеты могут вырасти в ближайшее время на 10%.

Однако, поскольку в мире распространяется коронавирус и авиасообщение, в связи с этим попросту закрывается, то однозначно сыгнорировать цифры роста цен на билеты невозможно. С другой стороны, если этого роста не будет в силу того, что попросту не будет пассажиров, возникнут проблемы у авиаперевозчиков. Проблемы, при этом серьезные, в долгосрочной перспективе, вплоть до банкротства и закрытия.

Как и было сказано выше, в силу тотального карантина на производствах Китая, можно ожидать существенного роста цен на импортную технику, до 20% от текущих цен.

В России под удар в первую очередь попадает мелкая и бытовая электроника.

Как пояснил руководитель Content Review Сергей Половников, скорее всего, "рост будет на 10% для той электроники, которая производится у нас, и 20% — для импортируемой электроники, в том числе смартфонов".

Скорее всего неизбежно подорожание импортных овощей и фруктов .

. А в Союзе производителей алкогольной продукции (СПАП) не исключают роста цен на импортный алкоголь.

(СПАП) не исключают роста цен на импортный алкоголь. Рынок лекарств точно просядет, так как полностью импортозависим.

точно просядет, так как полностью импортозависим. Автопроизводители также будут вынуждены поднимать цены на машины в РФ, предупреждают в ассоциации "Российских автомобильных дилеров".

Так что инфляция скорее всего выйдет за границы 10%, несмотря на все уверения чиновников.

И все это может иметь в российских реалиях в том числе и политические последствия. В России, стоит напомнить, скоро пройдет всенародное голосование за поправки к Конституции. Но на воззрения граждан по поводу поправок могут наложиться негативные экономические факторы. А на явку — паника по поводу пандемии коронавируса.

Понятно, что это голосование, а не референдум, и явка может быть минимальной. Однако же разговоры про легитимность решения по поправкам в Конституцию, а это действительно крайне важный вопрос, при минимальной явке непременно начнутся. Что в свою очередь также станет фактором уже политической нестабильности.