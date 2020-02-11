Кремль не советует обсуждать правительство Медведева

Отставка правительства в общепринятой политической системе координат является сигналом обществу, что что-то пошло не так. Исключением бывает условно ритуальная отставка, когда новый глава государства вступает в должность и происходят изменения в правительстве.

Почему не отправляют в отставку Медведева?

Когда же развитие страны идет по особому пути, то случаются и нюансы. Работа правительства, которое вроде как не отвечает требованиям текущего момента и отправлено в отставку, оказывается, была настолько эффективна, что любая критика в его адрес признается недопустимой.

Отставка за выдающиеся заслуги

Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, глава государства позитивно оценил итоги работы правительства Дмитрия Медведева. Говорить о ревизии деятельности отправленного в отставку правительства пресс-секретарь президента считает некорректным:

"Большая работа была сделана правительством Медведева, и нынешнее правительство вовсе не начинает с чистого листа".

Все верно, таких листов наберется немало. Насколько полезное и увлекательное получилось чтиво — вопрос. Странно только, что о правительстве, которое возглавлял почти восемь лет Дмитрий Медведев, призывают говорить либо хорошо, либо ничего.

Медведев дал Путину свободу

Сам Дмитрий Анатольевич считает, что отставка правительства связана с новыми задачами по политическому обновлению страны, тренд на который огласил президент России в своем недавнем послании Федеральному собранию:

"Для того, чтобы принять все эти решения, президент должен быть абсолютно свободен в том, чтобы их обсуждать и принимать без оглядки на какие-либо другие факторы. Включая фактор правительства".

Партия сказала: "Браво!"

Фактически генсеку "Единой России", правящей партии с конституционным большинством в Госдуме, коим является Медведев, вручили обходной лист в формате "по собственному желанию". То есть, по идее, объяснили всем партийцам, что их формальный лидер не способен организовать работу по выполнению новых задач. Вопрос же "А был ли он способен раньше?", вероятно, в плоскости некорректных.

Сама же партия "Единая Россия", поддержав и одобрив решение о смещении правительства своего лидера, фактически подтвердила мнение самого Дмитрия Медведева о его недостаточной компетентности для решения новых государственных задач.

Номенклатурные понятия

В сталинское время провинившихся или не оправдавших доверие партии высокопоставленных чиновников ждал статус "врага народа" с радостным улюлюканьем и всесоюзным одобрением грядущей расправы. В эпоху развитого социализма "ссылали" послами в развивающиеся страны.

В наше время практикуется торжественный перевод на новую почетную работу. В Госдуму ли депутатом или на должность, которую еще не успели легитимизировать. В совсем уж тяжелом случае, при утрате доверия, в топ-менеджеры какой-либо госкорпорации. Причем эта самая утрата доверия не мешает впоследствии получать ордена и возглавлять одну из ключевых отраслей экономики.

Майский тотем

Напомню, майские указы содержат 218 поручений правительству России, которые должны были быть реализованы в период 2012–2020 годов. В них глава государства обозначил целевые показатели по зарплатам бюджетников, привлекательности России для бизнеса и другим ключевым составляющим, определяющим развитие страны.

Словосочетание "майские указы" за восемь лет их упоминания в многочисленных речах представителей номенклатуры разных уровней обрело популярность, сравнимую лишь с заклинаниями эпохи Михаила Горбачева и звучащими отовсюду, как песни группы "Ласковый май":

перестройка;

гласность;

ускорение;

сформИровать и углУбить.

К слову, в контексте фундаментального "Денег нет, но вы держитесь!" Дмитрия Медведева вспомнилась одна из встреч Михаила Горбачева с трудящимися. Какой-то товарищ в сердцах прервал спич генсека о том, как будет славно жить в недалеком будущем:

— Михаил Сергеевич, жрать нечего! — Дааа… Страна у нас большая, проблем много, — деловито ответил на вопрос глава советского государства.

Аудитор позвонил в колокол

Счетная палата (СП), которую в 2018 году, по совпадению в мае, возглавил Алексей Кудрин, отчиталась об эффективности деятельности правительства Дмитрия Медведева за период 2017–2019 годов. До Кудрина как-то обходилось без потрясений и контрпродуктивного "раскачивания лодки".

Вдруг оказалось, что у правительства России отсутствовало стратегическое планирование, а национальные проекты попросту игнорировались:

45% показателей национальных и федеральных проектов (236 из 525) даже не были включены в планы правительства.

По государственным программам упоминаются только 328 из 1263 показателей или 26 %.

В 2017 и 2018 годах все федеральные министерства и ведомства не достигли планового значения хотя бы в одном из показателей.

Какие-то данные, по выводам аудиторов СП, и вовсе не поддаются проверке.

Самое же любопытное, что в законе "О стратегическом планировании" (ФЗ 172) не оказалось майского указа президента России Владимира Путина и самой системы нацпроектов, которые ушедшее в отставку правительство Дмитрия Медведева ударно реализовывало.

Констатация успеха

В Счетной палате подвели созидательный итог эффективного менеджмента правительства:

"В результате ни один из утвержденных планов деятельности ФОИВ (федеральных органов исполнительной власти — ред.) на 2019-2024 годы не соответствует установленным требованиям".

Выходит, что заданный президентом России вектор развития страны превратился в номенклатурный призрак. Если верить Счетной палате России, к тому же фейковый. Так уж некорректно получается. Но ушедшее правительство сердечно поблагодарили, а не вошедших в новый состав министров трудоустроили и резюмировали, что времени на раскачку снова нет.

Жить по Брежневу

Любопытно, что Продовольственная программа СССР, очень похожая по форме на майские указы, была принята также в мае (пленум ЦК КПСС 1982 года). В ней супрематическими яркими красками рисовалась картина надвигающегося благополучия. Страна притаилась в ожидании грядущего прорыва и на всякий случай запасалась продуктами.

Продовольственная программа, как и майские указы президента России, была рассчитана на восемь лет, с 1982 по 1990 год. Духоподъемные плакаты возвещали об обреченности на изобилие и скором преодолении товарного дефицита в стране.

Восьмилетний прорыв должен был решить все важные стратегические задачи страны, но 1991 год подвел фатальные итоги эффективной работы правительства СССР по реализации брежневских "майских указов" — Советского Союза не стало.

Вероятно, просто в нужный момент не оказалось рядом компетентного чиновника, который бы доверительно объяснил трудящимся, что обсуждать деятельность правительства и Политбюро ЦК КПСС -- некорректно.