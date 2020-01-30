Будет ли Россия жить с верховным правителем вместо президента

Группа экспертов, которая работает над поправками в Конституцию РФ, периодически выдает нечто крайне странное. Странное настолько, что невольно начинаешь писать слово "эксперт" в кавычках.

Например, очередная инициатива, выдвинутая некоторыми членами этой группы, заключается в том, чтобы обозначить в главном законе РФ статус некоего "верховного правителя". Не, даже не так, а вот так: "Верховного Правителя". С больших букв.

Конечно же в социальных сетях уже вспомнили, кто был первым и единственным Верховным Правителем России. Это был Александр Васильевич Колчак. Личность, конечно, даже героическая. А уж благодаря игре Константина Хабенского — овеянная ореолом, как минимум симпатии после фильма "АдмиралЪ".

Правда, для первого и единственного Верховного Правителя все закончилось как-то очень плохо. Потерей всего и вся, но перед этим — заключением сделок с иностранными интервентами из США и прочих "дружественных стран" типа Британии, которые помогали "победить большевиков", а на самом деле то убивали и грабили, то просто замерзали в наших снегах.

В этом смысле можно понять Дмитрия Пескова, который о подобной инициативе высказался в том духе, что Путин о подобном проявлении лояльности не думает примерно ничего.

И это правильно, а то можно заподозрить "трусость или измену" и замутить какое-нибудь мрачное семилетие за пять лет. Чтобы и историю России знали, и лексикон фильтровали тщательно. Но Путин человек интеллигентный, не суеверный и очень добрый, судя по всему.

Но дело даже не в исторических параллелях. Давайте уж честно, аналогии практически всегда лживы, а большинству из русского народного народа хочется назвать Путина то ли императором, то ли Кесарем, то ли Цезарем Августом, но чтобы солидно, понятно и на века.

В этом смысле с филологической точки зрения "верховный правитель" — это очень понятные русские слова на русском языке, а не латынь, греческий или еще какая тарабарщина. Президент — это ведь, если дословно, просто впереди стоящий. Равно как резидент — стоящий позади. И, кстати, президент — не русское слово.

И, ну, допустим, у Колчака не получилось, но может быть у Путина получится? Но, как всегда, есть нюансы. Во-первых, эта поправка в Конституции, эта самая формулировка, она именно что про Владимира Владимировича Путина. Будет он там президентом или нет. И те, кто её предлагают, либо не очень умны, чтобы понимать, что человек смертен, либо сознательно закрывают на это глаза.

Окей, Путин не президент после 2024 года. Он — Верховный Правитель России. А после него? А если, ну… Медведев? Да нет, даже не Медведев, а Рогозин? Ну, или, внезапно, какой-нибудь Анастас Бежальный. Ну, вот сложилось так. Вдруг появляется гражданин, который выстреливает каскадом таких шикарных предложений и программ, что его избирают. Готово ли наше общество вот к такому повороту?

Впрочем, есть и куда более скучные, но куда более важные вещи с юридической точки зрения. С точки зрения той же Конституции Российской Федерации. Смотрите, как получается история: глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщает нам, что инициатива о внесении изменений в Конституцию заключается в простом изменении слова "президент" на словосочетание "верховный правитель".

Но это либо глупость, либо ложь. И вот почему. В Конституции, да и в законодательстве РФ в принципе форма и содержание слов максимально сплетаются и должны соответствовать действительности.

Но что нам там рассказывал президент Российской Федерации в своем послании к Федеральному Собранию по поводу своих полномочий? А рассказывал он о передаче части собственных прав и Госдуме, и Совету Федерации. То есть, о том, чтобы при сохранении президентского республиканского типа власти все же слегка ослабить это самое президентское.

В свою очередь, что означает "верховный правитель", ну, как словосочетание, м? А означает оно обратный процесс. Еще большее сосредоточение рычагов и механизмов власти в руках этого самого правителя. И здесь из формы, из самого словообразования следует содержание понятия. И никуда от этого не деться.

Поэтому в истории с "верховным правителем" есть три варианта подоплёки событий. Либо это жажда хайпа. Либо такое своеобразное безумие. Либо попросту измена в том плане, что если разбираться с буквой и духом, то подобного рода предложения идут напрямую против директив, высказанных президентом Путиным.

Ну, есть еще версия, что многим в этой самой комиссии настолько заняться нечем, а популярности хочется, что они "жгут и пепелят". Но в этом случае имеет место быть самое грустное — наше общество в определённой своей даже экспертной части до серьезного обсуждения значимых государственных вопросов попросту не доросло.

Поэтому мы все же надеемся на лучшее. Хотя бы на измену и фигу в кармане. Умные враги — это все же лучше, чем искренние кретины-друзья.