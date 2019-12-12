Атака на 75-летие Победы будет "беспрецедентно грязной"

На заседании организационного комитета "Победа" президент России Владимир Путин обратил внимание на принятую в сентябре этого года Европарламентом резолюцию "О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы".

Глава государства довольно жестко высказался по поводу этого документа и его содержания. "Резолюция поставила фактически на одну доску и нацистских агрессоров, и Советский Союз, чуть ли не обвиняет СССР наряду с нацистской Германией в развязывании Второй мировой войны", — заявил президент.

Тем не менее, Путин напомнил, что совсем не СССР вторгся в Польшу 1 сентября 1939 года, а на попытки исказить историческую действительность Россия готова ответить обнародованием многочисленных архивных документов.

Реакция президента вполне понятна, поскольку в самом европейском документе говорится следующее: "Члены Европарламента выразили обеспокоенность в связи с усилиями нынешнего российского правительства обелить преступления, совершенные советским тоталитарным режимом, и видят в них опасный компонент информационной войны против демократической Европы".

Как видно, все эти разговоры о войне — это снова не столько про прошлое и историю, сколько про настоящее и информационную войну против России. Это очередная попытка ударить в то немногое, но крайне важное, что скрепляет народ России в единую гражданскую нацию. В Победу.

Тем более, что в следующем году будет 75 лет со Дня Победы. Это крупный юбилей. И это же значит, что информационная кампания против и этой даты, и этого события развернется во всю ширь.

Мы опять будем слушать "увлекательные истории" про миллионы изнасилованных немок, про то, что 9 мая нужно скорбеть, про Сталина, который "завалил всё трупами", и про орды русских варваров, которые не освобождали от фашизма, а оккупировали "цивилизованную Европу". Как уже пишут эксперты, "атака на День Победы в 2020 году будет просто беспрецедентно мощной и грязной".

Кстати, если снова обратить внимание на текст резолюции Европарламента, то, кажется, наши "западные партнеры" решили заниматься пропагандой этих мифов на систематической основе.

Поскольку в документе говорится о предложении учредить 25 мая Международный день героев борьбы с тоталитаризмом, а также включить историю тоталитарных режимов в европейские учебные программы. Что это будет за "история" и какое она будет иметь отношение к истории реальной — думается, всем понятно уже сейчас.

Однако помимо того, о чем будут вещать пропагандисты и разного рода советологи, стоит (выполняя актуальные политические задачи) поговорить о том, чего в этих учебных программах не будет. И о чем европейцы своим подрастающим поколениям не расскажут потому, что стыдно.

Вообще, вся эта битва за историю с обвинением в начале войны СССР и гитлеровской Германии — она не только про актуальную политику, но и про то, чтобы напрочь забыть и вычеркнуть некоторые события той истории. События, которые показывают всему миру не самые приятные стороны демократической Европы.

И начать здесь стоит не с начала Второй Мировой. А с окончания Первой Мировой и с Версальского договора, который также именуется "Версальским сговором". Это был, по сути, кабальный мирный договор, с отторжением от Веймарской республики, которой Германия стала после революции, огромных территорий. И с выплатами внушительных репараций, окончательная сумма которых поначалу даже не была вписана в текст мирного договора.

Однако единовременно Германия должна была заплатить 20 миллиардов марок "в золоте и товарах", а уже в 1921 году появилась сумма в 132 миллиарда марок, которые Веймарская республика обязана была отдать союзникам-победителям. В первую очередь, Франции и Британии. Естественно, Германия лишалась и всех своих колоний. Вина за развязывание войны по Версальскому договору полностью ложилась на Германию и только на неё. Вооруженные силы принудительно сокращались.

Здесь важно понимать, что обычные немцы особо не чувствовали тягот той войны. Войска союзников не успели вторгнуться на основные германские территории. И такое безоговорочное согласие со всеми "драконовскими" положениями Договора со стороны правительства Веймарской республики породило и недовольство в военных кругах и народных массах, и последующие реваншистские настроения. Которые в итоге привели к приходу власти нацистов в стране. Потому что именно НСДАП и Гитлер обещали вернуть Германии былое величие.

А параллельно Европа выстроила и свое отношение к Советской России. Большевиков европейцы восприняли как безумных радикалов, которые по случайности пришли к власти, и буквально скоро от власти будут отстранены. То есть, с большевиками никто особо не договаривался, воспринимая их как изначальную опасность со своими идеями "мировой революции".

Но время шло, молодая Советская Республика не собиралась исчезать как политическое явление. И ощущение опасности от нее в головах европейских политических элит только росло. Особенно после того, как в ходе Генуэзской конференции, где Европа попыталась устроить Советской России примерно то же, что и Германии по Версальскому договору, между Советами и Германией был заключен Раппальский мирный договор. Первый полноценный международный договор Советской России и первый послевоенный равноправный договор Германии.

Просто европейцы сам формат экономического саммита в Генуе выстроили так, чтобы представить и Россию, и Германию как этакие страны-изгои. В этой логике Россия должна была в ультимативном порядке согласиться на выплату всех долгов Российской Империи, не получая даже официального юридического признания от европейцев. Естественно, Советы на заключение таких "договоренностей" не пошли.

Вопросы конференции были перенесены на следующую, уже Гаагскую конференцию. Но Советы и Веймарская республика, понимая, как к ним относится остальная Европа, все же договорились. И весьма взаимовыгодно. И о дипломатическом признании России со стороны Германии, и о прощении долгов, и о тесном сотрудничестве в самых разных сферах.

И, по мнению ряда историков, для остальных европейских государств это было настоящим шоком. Их же попросту проигнорировали. А такое игнорирование европейцев не только разозлило, но и испугало.

Реваншистские же настроения в Германии продолжали расти. И Европа решила использовать и этот фактор против Советской России. Здесь нужно вспомнить Локарнские соглашения 1925 года, когда Германию все же включили в качестве полноправного члена Лиги Наций.

Но главное — в этих договорах было то, что при признании нерушимости границ западноевропейских государств нерушимость границ Восточной Европы для Германии не оговаривалась. То есть, Европа намекала на то, что если немцы и захотят взять реванш за унижения Версаля, то они легко могут идти войной на Восток, но никак не на Запад.

Параллельно же все эти годы Германия брала кредиты на развитие страны. И в бурных двадцатых даже активно развивалась. О реваншизме немцы, конечно, не забыли, но рост этих настроений поутих. До 1929 года, когда в США началась Великая Депрессия в силу биржевого краха, а по всему миру — финансовый кризис. И поскольку Германия на тот момент была очень плотно завязана на американские да и вообще заемные деньги, по ней этот кризис ударил особенно жестко. И реваншизм вновь стал популярен. Популярен настолько, что уже в 1933 году Гитлер пришел к власти.

Стоит отметить, что западное сообщество совершенно спокойно восприняло приход к власти в Германии нацистов. И продолжало с ними активно сотрудничать. И в экономической, и в политической, и в "гуманитарной", если так можно выразиться, сферах. К примеру, США активно работали с нацистами по евгеническим программам. То есть, по программам селекционирования и "выбраковки" людей с "неблагоприятной наследственностью". Тем более что сама концепция евгеники — родом из Британии.

И, в общем-то, вся эта история ясно показывает, что именно Европа и отчасти США своей жаждой наживы, неуемными аппетитами, высокомерием и страхом перед Советской Россией вырастили того чудовищного военно-политического кадавра, которого мы теперь знаем как Третий Рейх. Не большевики с их мировой революцией, не Россия, а та самая Европа, которая сегодня старается приравнять СССР к Третьему Рейху.

Кабальные условия Версальского договора дали толчок к реваншистским настроениям. Локарнские соглашения указали путь экспансии для Германии в восточном направлении. Спокойное отношение к нацизму и даже сотрудничество по ряду нацистских социальных программ сделали гитлеровскую Германию вполне легитимным на западе государством. И все это Европа и США. И никто больше.

И вот эти моменты европейцы, да и американцы вспоминать очень не любят, а потому стараются переписать историю. К чему приводит игнорирование и замалчивание ошибок прошлого? К сожалению, к повторению этих самых ошибок. Но, в общем-то, удивляться войне с собственной историей в Европе не стоит. Тем более, что мир несколько изменился с конца тридцатых и первой половины сороковых прошлого века. И европейский исторический ревизионизм это, в первую очередь, проблема самой Европы.

Вопрос в том, что у нас, в России, несмотря на слова президента, с исторической памятью и однозначностью оценок итогов Второй Мировой и Великой Отечественной — есть некоторые проблемы. Потому что доска Маннергейма в Питере, например. Потому что схема винтовки Шмайссера на памятнике Калашникову. Потому что фильм "Поп" и многие другие подобные фильмы при поддержке государственного фонда кино. Ну и только недавно, кажется, схлынувшая дискуссия о "неоднозначности фигуры генерала Власова" на государственных телеканалах.

Понятно, что борьба за правдивость истории — это борьба и за настоящее, и за будущее нашей страны. И то, что говорит Владимир Путин — это не только правильные, но и очевидные в своей правильности вещи. Только вот, кажется, внутри государства далеко не у всех чиновников есть понимание этой очевидной правильности. И пока такое двоемыслие по данному вопросу продолжается, внешние попытки исторического ревизионизма, право слово, отходят на второй план.