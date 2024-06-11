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Как быстро обучить собаку трюкам: справится любой

Кинологи рассказали, как обучить собаку базовым командам

3:37
Зоосфера » Собаки

Каждый владелец считает, что его собака особенная и необычайно умная.

Кинологи рассказали, как обучить собаку базовым командам
Фото: commons.wikimedia.org by Hans Kemperman is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Собака может стать гордостью хозяина, если помимо основных команд, необходимых для социализации, она будет обучена различным трюкам.

Не перегружайте животное, общее время дрессировки не должно превышать 60 минут в день с обязательными перерывами.

Заканчивайте урок до того, как пес устанет. Каждый новый трюк начинайте разучивать только после полного освоения предыдущего.

Апорт (принеси)

Для выполнения команды подойдут мячи, палки, игрушки. Собака находится на поводке, ей в игровой форме показывают предмет, дразня её, чтобы она захотела его схватить.

После этого предмет бросают возле лап питомца. Как только он его поднимет, произносят команду "апорт" и дают награду.

Постепенно увеличивайте расстояние между брошенным предметом и собакой. Когда питомец его схватит, снова произносите "апорт" и слегка подтягивайте поводок, побуждая подойти с предметом к вам.

Как только пес окажется рядом, дайте команду "дай", прикасаясь к предмету. Пес отдаёт предмет и получает угощение.

Служить

Собака должна сесть. Произнесите команду и поднесите руку с угощением к носу питомца, затем вверх и немного назад.

В попытке дотянуться ему придётся оторвать от поверхности передние лапы. Как только это произойдет, нужно похвалить.

Если собака сама не принимает нужную позу, можно ей помочь — взять за лапы и поднять, чтобы она встала на задние лапы. В этом положении похвалите и дайте угощение.

Поцелуй

Питомец садится перед хозяином. Произнося команду, хозяин слегка наклоняется с зажатой в зубах вкусняшкой, которую он отдаёт собаке в качестве поощрения.

Выполнение выглядит так: передними лапами пес встаёт хозяину на плечи и облизывает ему губы.

Кружись

После озвучивания команды водите рукой с лакомством по кругу над собакой, чтобы она следом за рукой сделала оборот вокруг себя.

Сразу после выполнения угостите лакомством. Вначале обучения рисуйте в воздухе круг большого диаметра, затем постепенно его сужайте.

Поклон

Обучение похоже на команду "лежать". После команды руку с угощением направьте вниз, возле передних лап, при этом другой рукой поддерживайте часть тела, чтобы круп не опустился.

Должно получиться, что передние лапы лежат, а задняя часть туловища стоит.

Змейка

Собака идет с левой стороны рядом по команде. После команды "змейка" руку с едой после очередного шага медленно проведите от носа питомца и дальше между ног, куда должна последовать собака.

Сделайте следующий широкий шаг и снова поманите питомца лакомством.

Назад

Исходное положение — пес стоит. После команды "назад" хозяин приближается к питомцу, инстинктивно он начнёт движение назад, если сделает даже один шаг, сразу же похвалите и дайте лакомство.

Постепенно количество шагов увеличивайте.

Обучение трюкам — это совместная работа. Она должна приносить удовольствие и собаке, и хозяину. При выборе упражнений учитывайте имеющиеся навыки. Позитивный настрой поможет добиться быстрых успехов.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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