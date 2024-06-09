Почему кошка проводит так много времени под одеялом: важные причины

Кошка прячется под одеяло: норма или повод паниковать

0:44 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Многие кошки, как известно, любят забираться под одеяло и проводить там много времени. Давайте разберёмся, когда это нормальное поведение, а когда стоит обеспокоиться.

Фото: catza.net by Heikki Siltala is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Почему кошка прячется под одеяло

Под одеялом кошке уютно, тепло и безопасно.

Стремление к теплу и защищённости присуще всем кошкам, независимо от породы и характера, поэтому нет ничего необычного в том, что ваш питомец любит прятаться под одеялом.

Однако иногда поиск укромного места может свидетельствовать о том, что животное испытывает стресс или боль. Если кошка проводит под одеялом или под диваном длительное время, это может быть поводом для беспокойства.