Пляжи Анапы превратились в цветной кисель из-за медуз и водорослей

В конце мая пляжи Анапы покрылись сине-зеленой массой из-за медуз-корнеротов и всплеска роста зелёных водорослей. Черноморское побережье Кавказа столкнулось с экологической проблемой, обусловленной нашествием медуз и активным цветением водорослей, вызванными высокими температурами мая.
Медузы стали чаще появляться и исчезать в водах Черного и Азовского морей, особенно активизируясь в этом сезоне из-за раннего прогрева воды. Необычно теплая погода также ускорила цветение морских водорослей кладофоры, по словам доцента кафедры экологии ВолГУ Николая Онистратенко.
Кладофора, обитающая в Азово-Черноморском регионе тысячи лет, реагирует на изменения температуры, соленость и наличие питательных веществ в воде. В этом году ранняя тёплая весна спровоцировала паводок, принеся в море много питательных веществ, что привело к их бурному развитию. Эксперт объясняет, что мелководное Азовское море в этой ситуации стало инкубатором для жизни, которая мигрирует через Керченский пролив в Черное море, создавая удивительную смесь, сообщает RuNews24.
Явление привлекло внимание туристов, но и вызвало дискомфорт из-за крупных медуз с широкими синими или фиолетовыми куполами. Взаимодействие с медузами может вызвать ощущение крапивного ожога, особенно у детей и женщин с чувствительной кожей. Несмотря на неприятные ощущения, здоровью это не угрожает.
Эколог Онистратенко подчёркивает, что массовое размножение медуз — это результат сезонных колебаний численности, вызванных их миграцией. По его словам, вскоре цикл жизни медуз завершится, и они уйдут от берегов, начав новый этап своего путешествия по морям.
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