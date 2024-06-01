Какие кошки считаются психами: ученые дали точный ответ

Сотрудники Ливерпульского университета предупредили владельцев домашних кошек о возможном развитии у их питомцев психических расстройств.
Проанализировав особенности поведения более 2000 кошек, исследователи выявили характерные черты, присущие кошкам с психопатическими наклонностями.
Группа зоопсихологов, изучающих поведение кошек, разработала специальный тест для определения таких животных.
Всего в список вошли 46 характеристик, указывающих на специфические психологические особенности кошек. Например, в него входят такие признаки, как урчание перед атакой или чрезвычайно громкое мяуканье.
Поведение животных оценивается по трем основным параметрам:
Грубость
Эта черта включает такие проявления, как отсутствие сочувствия и необоснованная агрессия.
Расторможенность
Проблема выражается в неспособности животного контролировать своё поведение.
Бесстрашие
Животное демонстрирует социальное доминирование и низкий уровень страха.
Эксперты допускают, что в поведении каждой кошки может присутствовать элемент психопатии. Это связано с их генетическими особенностями и эволюционными адаптациями, связанными с выживанием, территориальной борьбой и размножением.
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