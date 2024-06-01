Какие кошки считаются психами: ученые дали точный ответ

Ученые предупредили о склонности кошек к психопатии и назвали признаки нарушения

1:22 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Сотрудники Ливерпульского университета предупредили владельцев домашних кошек о возможном развитии у их питомцев психических расстройств.

Фото: commons.wikimedia.org by Томаш Сиеницкий is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Проанализировав особенности поведения более 2000 кошек, исследователи выявили характерные черты, присущие кошкам с психопатическими наклонностями.

Группа зоопсихологов, изучающих поведение кошек, разработала специальный тест для определения таких животных.

Всего в список вошли 46 характеристик, указывающих на специфические психологические особенности кошек. Например, в него входят такие признаки, как урчание перед атакой или чрезвычайно громкое мяуканье.

Поведение животных оценивается по трем основным параметрам:

Грубость

Эта черта включает такие проявления, как отсутствие сочувствия и необоснованная агрессия.

Расторможенность

Проблема выражается в неспособности животного контролировать своё поведение.

Бесстрашие

Животное демонстрирует социальное доминирование и низкий уровень страха.

Эксперты допускают, что в поведении каждой кошки может присутствовать элемент психопатии. Это связано с их генетическими особенностями и эволюционными адаптациями, связанными с выживанием, территориальной борьбой и размножением.