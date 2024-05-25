Бить по зубам не придется: как отучить котенка кусаться

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Россиянам рассказали, как отучить котенка кусаться

2:41
Зоосфера » Кошки

Все кошки кусаются, начиная с самого раннего возраста.

Россиянам рассказали, как отучить котенка кусаться
Фото: catza.net by Heikki Siltala is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Почему они так поступают, что побуждает их к этому и можно ли отучить их от такого поведения? На эти вопросы есть несколько ответов.

Почему котята кусаются

Кусание — естественное поведение для котят. Через укусы они общаются, выражают свое несогласие с какой-либо ситуацией или показывают недовольство. Это поведение они переносят на взаимодействие с людьми. Например, если котенок не хочет, чтобы его гладили, он может укусить, чтобы об этом сообщить. Укус может также означать: "Обрати на меня внимание" или "Я хочу играть".

Все зависит от ситуации.

Еще одна причина, по которой котенок может кусать руки и ноги хозяина, — это охотничий инстинкт. Природой заложено, что кошки охотятся, но современные домашние коты не могут реализовать этот инстинкт. В дикой природе котята охотятся друг на друга, а потом учатся на живых мышах, которых приносит им мать. У домашних котят нет возможности охотиться на настоящих мышей, поэтому они переключаются на движущиеся предметы, включая руки и ноги людей. Человеческие действия могут усугубить проблему, например, игра руками с котенком.

Проблема в том, что со временем котенок вырастет в крупного кота с острыми зубами и когтями, которые могут нанести серьёзные травмы, особенно детям. Взрослым тоже не захочется ходить с царапинами и укусами на теле.

Как отучить котенка кусаться

Лучший способ защитить руки и ноги — не приучать котенка кусать человека. Как это сделать?

Помните, что кусание — естественное действие для котенка. Он будет пытаться общаться через укусы. Поэтому никогда не играйте с котенком руками, используйте для этого игрушки. Сейчас можно найти множество различных игрушек в магазинах или сделать их самостоятельно.

Регулярно играйте с котенком и взрослым котом. Животному необходимо реализовывать свои инстинкты и тратить энергию. Активные ежедневные игры с игрушками помогут в этом. Если не уделять котенку достаточно внимания, он начнет развлекать себя сам, охотясь на конечности людей, лазая по шторам и переворачивая цветы.

Также важно помнить, что котенок может кусаться, если ему больно, страшно или он устал от ласк. Внимательно наблюдайте за поведением питомца, изучайте его привычки и реакции. Это поможет лучше понять его и наладить контакт.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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